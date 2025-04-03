Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa BeaSky, Phạm Tu, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quay dựng video sản phẩm, video Tiktok, viral và các sự kiện công ty… theo kịch bản đã duyệt.

- Dựng kỹ xảo & hiệu ứng video

- Chụp hình sản phẩm và sử lý hình ảnh

- Phối hợp cùng Designer tạo hình ảnh, hiệu ứng cho video

- Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh phục vụ các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,…

- Tìm kiếm các nguồn dữ liệu hình ảnh / âm thanh / video tài nguyên chất lượng phù hợp ngành và yêu cầu kịch bản.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm bắt nhanh idea từ bộ phận nội dung, khả năng phát triển ý tưởng dựa trên ý chính của kịch bản.

- Kinh nghiệm: Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Pr, AE, Ai,Ps, và một số phần mềm bổ trợ khác về quay dựng.

- Biết làm animation 2D, 3D là một lợi thế.

- Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo

- Am hiểu về các thiết bị quay phim,

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

