Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Nhân viên Quay/Dựng video

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Quay/Dựng video Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa BeaSky, Phạm Tu, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quay dựng video sản phẩm, video Tiktok, viral và các sự kiện công ty… theo kịch bản đã duyệt.
- Dựng kỹ xảo & hiệu ứng video
- Chụp hình sản phẩm và sử lý hình ảnh
- Phối hợp cùng Designer tạo hình ảnh, hiệu ứng cho video
- Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh phục vụ các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,…
- Tìm kiếm các nguồn dữ liệu hình ảnh / âm thanh / video tài nguyên chất lượng phù hợp ngành và yêu cầu kịch bản.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm bắt nhanh idea từ bộ phận nội dung, khả năng phát triển ý tưởng dựa trên ý chính của kịch bản.
- Kinh nghiệm: Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Pr, AE, Ai,Ps, và một số phần mềm bổ trợ khác về quay dựng.
- Biết làm animation 2D, 3D là một lợi thế.
- Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo
- Am hiểu về các thiết bị quay phim,
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 31, Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, TTXN Vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-dung-video-thu-nhap-10tr-15tr-thang-tai-ha-noi-job344738
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD
GSM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zemlya
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zemlya
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietpay Corporation
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Vietpay Corporation
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD
GSM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zemlya
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zemlya
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietpay Corporation
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Vietpay Corporation
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD IIG VIỆT NAM
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nha Khoa Thông Minh Việt Nam (Smart Dental) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nha Khoa Thông Minh Việt Nam (Smart Dental)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Vietpay Corporation
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD GSM
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm