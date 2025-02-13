Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

- Phối hợp triển khai cùng các bộ phận có liên quan để xây dựng hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo tiếp thị sản phẩm của nhà trường.

- Thực hiện các công việc quay dựng, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện của công ty, nhà trường.

- Nhận kịch bản sẵn có, xây dựng các ý tưởng cảnh quay và setup cảnh quay cho các clip quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mà công ty phân phối.

- Chỉnh sửa, xử lý cắt ghép, biên tập (cân bằng tiếng, hình ảnh, âm thanh...) video để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing theo yêu cầu của công ty.

- Xây dựng ý tưởng theo yêu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.

- Đề xuất các tiêu chuẩn về mặt thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu.

- Quản lý và lưu trữ các video clip thiết kế.

- Đóng góp ý tưởng những dạng video mới.

- Quản lý các thiết bị, sản phẩm quay chụp.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận và cấp trên.