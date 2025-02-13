Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)

Nhân viên Quay/Dựng video

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Quay/Dựng video Tại Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Phối hợp triển khai cùng các bộ phận có liên quan để xây dựng hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo tiếp thị sản phẩm của nhà trường.
- Thực hiện các công việc quay dựng, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện của công ty, nhà trường.
- Nhận kịch bản sẵn có, xây dựng các ý tưởng cảnh quay và setup cảnh quay cho các clip quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mà công ty phân phối.
- Chỉnh sửa, xử lý cắt ghép, biên tập (cân bằng tiếng, hình ảnh, âm thanh...) video để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing theo yêu cầu của công ty.
- Xây dựng ý tưởng theo yêu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.
- Đề xuất các tiêu chuẩn về mặt thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu.
- Quản lý và lưu trữ các video clip thiết kế.
- Đóng góp ý tưởng những dạng video mới.
- Quản lý các thiết bị, sản phẩm quay chụp.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận và cấp trên.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tại Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)

Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-dung-video-thu-nhap-400-700-thang-tai-ha-noi-job296218
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD
GSM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zemlya
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zemlya
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietpay Corporation
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Vietpay Corporation
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD
GSM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zemlya
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zemlya
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietpay Corporation
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Vietpay Corporation
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất