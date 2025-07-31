Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 Nguyễn Thị My, ấp Thạnh An, xã Trung An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

• Chịu trách nhiệm setup đạo cụ, quay, dựng video sản phẩm theo kịch bản có sẵn (quay các shot sáng tạo để tôn lên sự đẳng cấp và đường nét sáng tạo của sản phẩm, unboxing, quá trình làm ra sản phẩm, useful tips,...)

• Setup, quay, dựng video thương hiệu, video quảng cáo theo sự yêu cầu của công ty cho các nền tảng như: Youtube, Tiktok,...

• Cắt ghép, tận dụng các sources có sẵn để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng cho video theo sự hướng dẫn của cấp trên.

• Xử lý các yêu cầu khác liên quan đến video và team media theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên.

• Có thể đóng góp để lên kịch bản, ý tưởng cho video là một điểm cộng lớn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm setup ánh sáng, quay sản phẩm trong studio, theo style sang trọng - chuyên nghiệp - cao cấp.

• Có thể sử dụng Google dịch để hiểu và trả lời feedback của cấp trên qua tin nhắn. (có sự hỗ trợ của Leader)

• Phong cách sáng tạo phù hợp dành cho thị trường Mỹ (100% khách hàng là người bản xứ).

• Có kỹ thuật edit sáng tạo, theo sát được xu hướng của thị trường quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE

