Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE

Nhân viên Quay/Dựng video

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Quay/Dựng video Tại CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12 Nguyễn Thị My, ấp Thạnh An, xã Trung An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

• Chịu trách nhiệm setup đạo cụ, quay, dựng video sản phẩm theo kịch bản có sẵn (quay các shot sáng tạo để tôn lên sự đẳng cấp và đường nét sáng tạo của sản phẩm, unboxing, quá trình làm ra sản phẩm, useful tips,...)
• Setup, quay, dựng video thương hiệu, video quảng cáo theo sự yêu cầu của công ty cho các nền tảng như: Youtube, Tiktok,...
• Cắt ghép, tận dụng các sources có sẵn để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng cho video theo sự hướng dẫn của cấp trên.
• Xử lý các yêu cầu khác liên quan đến video và team media theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên.
• Có thể đóng góp để lên kịch bản, ý tưởng cho video là một điểm cộng lớn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm setup ánh sáng, quay sản phẩm trong studio, theo style sang trọng - chuyên nghiệp - cao cấp.
• Có thể sử dụng Google dịch để hiểu và trả lời feedback của cấp trên qua tin nhắn. (có sự hỗ trợ của Leader)
• Phong cách sáng tạo phù hợp dành cho thị trường Mỹ (100% khách hàng là người bản xứ).
• Có kỹ thuật edit sáng tạo, theo sát được xu hướng của thị trường quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE

CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Zone A, Park 7, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-dung-video-thu-nhap-13tr-16tr-thang-tai-ho-chi-minh-job366192
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD
GSM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zemlya
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zemlya
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietpay Corporation
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Vietpay Corporation
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD
GSM
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zemlya
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zemlya
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietpay Corporation
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Vietpay Corporation
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Hệ Thống Giáo Dục Vietschool (Đơn Vị Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Bách Việt)
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interimm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Interimm
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 USD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH
10 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Interimm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Interimm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Zemlya
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD GSM
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm