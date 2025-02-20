Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Nhân viên Quay/Dựng video

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Quay/Dựng video Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99P Đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quay dựng, chỉnh sửa video ngắn phục vụ cho chiến dịch Marketing trên các nền tảng: Tiktok,
Facebook, Youtube, ... (After Effects, PTS, AI)
2. Tham gia xây dựng concept hình ảnh phù hợp cho các chiến dịch của công ty.
3. Phối hợp với Team Content, Design để lên ý tưởng kịch bản, đề xuất hướng sáng tạo cho từng video.
4. Nghiên cứu thị trường và các xu hướng mới của đối thủ trên nền tảng để tối ưu nội dung theo trend.
5. Quản lý kho tư liệu video, sắp xếp file có hệ thống để dễ dàng tái sử dụng.
6. Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên ứng viên mạnh về quay và dựng video (bố cục quay, ánh sáng, setup đèn máy, góc quay... )
+ Vị trí open với các bạn có năng khiếu quay dựng video, đã từng dùng qua máy ảnh trước đó.
+ Ưu tiên học các ngành học liên quan đến quay dựng, chụp ảnh, marketing, thiết kế,...
+ Sử dụng thành thạo thiết bị quay chụp và các công cụ chỉnh sửa video như Premiere, Davinci Resolve,
After Effects, Capcut,... (biết sử dụng Davinci Resolve là một lợi thế).
+ Open với các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có thể lên công ty làm việc 80-90% thời gian yêu cầu.
+ Sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc, ham học hỏi, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao, kiên

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99P Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

