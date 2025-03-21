Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Vietpay Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Vietpay Corporation
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Vietpay Corporation

Nhân viên Quay/Dựng video

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Quay/Dựng video Tại Vietpay Corporation

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Quay/Dựng video Với Mức Lương 500 - 800 USD

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm làm việc:
Bộ phận: Truyền thông Mạng xã hội
Bộ phận:
Báo cáo trực tiếp: Social Media Creative Manager
Báo cáo trực tiếp:
Công ty: Vietpay – Ngân hàng số đầu tiên dành cho Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam
Công ty:
________________________________________
Giới thiệu về Vietpay
Vietpay là công ty Fintech tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính số toàn diện giúp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam phát triển bền vững. Là thành viên chủ chốt của Mạng lưới Nexxo, Vietpay mang đến các dịch vụ: Thanh toán, tích hợp thương mại điện tử, chi trả lương, cho vay kinh doanh và bảo hiểm – tất cả đều hướng đến mục tiêu đồng hành cùng SME trên hành trình tăng trưởng.
Mục tiêu công việc
Bạn sẽ chịu trách nhiệm lên ý tưởng, quay và dựng các video chất lượng cao, truyền tải chân thực hành trình Vietpay đồng hành cùng doanh nghiệp SME Việt Nam. Các sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trên nhiều nền tảng số như Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube và Website Vietpay.
Vị trí này dành cho những ứng viên đam mê kể chuyện bằng hình ảnh, nắm vững kỹ thuật quay dựng, am hiểu xu hướng video trên mạng xã hội và có tư duy thẩm mỹ tốt.
Nhiệm vụ chính
1. Sản xuất Video & Sáng tạo Nội dung
• Lên kế hoạch, quay và dựng video phục vụ chiến lược truyền thông số và các chiến dịch Marketing của Vietpay.
• Thực hiện video khách hàng thành công, giới thiệu sản phẩm, hậu trường dự án.
• Sản xuất đa dạng các định dạng video: Ngắn (TikTok, Reels, Shorts) và dài (YouTube, Webinar).
• Đảm bảo video đồng bộ hình ảnh và thông điệp thương hiệu Vietpay.
2. Kể chuyện & Định hướng Sáng tạo
• Phối hợp chặt chẽ cùng Social Media Creative Manager xây dựng concept video thu hút khách hàng SME.
• Chuyển hóa các giải pháp tài chính phức tạp thành câu chuyện gần gũi, dễ hiểu.
• Cập nhật xu hướng video mạng xã hội để giữ nội dung Vietpay luôn mới mẻ và bắt trend.
3. Kỹ thuật & Hậu kỳ
• Vận hành thiết bị quay (camera, ánh sáng, âm thanh) để ghi hình chất lượng cao.
• Dựng video trên các phần mềm: Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve.
• Thêm hiệu ứng, phụ đề, motion graphics tăng tính sinh động cho video.
• Tối ưu video theo đặc thù từng nền tảng về định dạng, độ dài, chất lượng hình ảnh.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quay phim, dựng phim hoặc sản xuất media.
• Có portfolio nổi bật thể hiện khả năng kể chuyện, quay dựng và dựng hậu kỳ tốt.
• Thành thạo phần mềm dựng video: Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve hoặc các công cụ tương đương.
• Kỹ năng quay chuyên nghiệp bằng DSLR, Mirrorless, Drone, và các thiết bị quay di động.
• Hiểu rõ các xu hướng video trên TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels.
• Tư duy thẩm mỹ tốt về bố cục, ánh sáng, màu sắc.
• Kỹ năng quản lý nhiều dự án cùng lúc, làm việc dưới áp lực deadline.
• Tiếng Việt thành thạo, biết tiếng Anh là một lợi thế.
________________________________________
Vì sao bạn nên gia nhập Vietpay?
Vì sao bạn nên gia nhập Vietpay
✅ Trở thành nhân tố chủ lực trong hành trình số hóa doanh nghiệp nhỏ Việt Nam.
✅ Cơ hội sáng tạo và thực hiện những dự án video ý nghĩa, giàu cảm hứng.
✅ Môi trường làm việc trẻ trung, đổi mới, đề cao sự sáng tạo và phát triển cá nhân.
✅ Đồng hành cùng đội ngũ đam mê, tận tâm vì sự thành công của cộng đồng SME.
✅ Thu nhập cạnh tranh, cơ hội học hỏi từ hệ sinh thái toàn cầu Nexxo Network.
Cách ứng tuyển
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Portfolio các sản phẩm video, CV và Thư ứng tuyển ngắn gọn nêu rõ kinh nghiệm và lý do bạn phù hợp với vị trí này về Vietpay.
Portfolio các sản phẩm video, CV và Thư ứng tuyển ngắn gọn
Vietpay.

Tại Vietpay Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietpay Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vietpay Corporation

Vietpay Corporation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hancorp Plaza Apartment Complex, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

