Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video Công Ty TNHH Zemlya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/23 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Quay/Dựng video

1. Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản và trực tiếp quay sản phẩm truyền thông để đăng bán hàng, quảng cáo hình ảnh trên kênh online + offline, đảm bảo đúng brand visual guideline & văn hóa thương hiệu.

2. Sản xuất nội dung video sáng tạo để thúc đẩy chiến lược kinh doanh-tiếp thị trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử (trực tiếp quay, dựng, edit video).

3. Vận hành kỹ thuật các hoạt động bán hàng trên các nền tảng TMĐT, mạng xã hội, các hoạt động Livestream.

4. Sử dụng thành thạo các phầm mềm Photoshop, Premiere Pro, Ai…máy chụp ảnh, máy quay chuyên nghiệp

5. Thực hiện các công việc theo sự phân công của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, marketing digital, thiết kế.

2. Yêu cầu độ tuổi: 22- 28 tuổi

3. 02 năm kinh nghiệm hoạt động liên quan đến lĩnh vực thiết kế, sản xuất video…trên các nền tảng Thương mại điện tử Shoppe, Lazada…, mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok, Google, Youtube, Livestream…Hiểu rõ việc phát triển các nền tảng short video như Reels, Tiktok, Youtube

4. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, quay chụp, dựng video, Ai

