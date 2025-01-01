Tất cả địa điểm
Công việc PR Specialist

-

Có 8 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Suzuki Corporation
Tuyển PR Specialist Vietnam Suzuki Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Suzuki Corporation
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CPTM BOO
Tuyển PR Specialist Công Ty CPTM BOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CPTM BOO
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Tuyển PR Specialist HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Tuyển PR Specialist Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Tuyển PR Specialist TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Tuyển PR Specialist Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển PR Specialist Vietnam Suzuki Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietnam Suzuki Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Tìm việc làm PR Specialist mang đến mức lương hấp dẫn, dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ nhưng đòi hỏi ứng viên vượt qua sự cạnh tranh cao. Chuẩn bị kiến thức chuyên môn vững, khả năng giao tiếp, sáng tạo nội dung và tư duy chiến lược là chìa khóa giúp ứng viên thành công.

1. Nhu cầu tìm việc làm PR Specialist

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển, tìm việc làm PR Specialist trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Theo thống kê từ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 7.000 công ty quảng cáo - PR hoạt động nhưng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Với nhu cầu cần tuyển dụng ít nhất 70.000 lao động, vai trò của chuyên viên PR trong doanh nghiệp ngày càng được đánh giá cao.

PR Specialist đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng chiến lược kết nối giữa doanh nghiệp với cộng đồng, khách hàng và đối tác. Nhiệm vụ chính bao gồm quản lý quan hệ báo chí, thực hiện các chiến dịch truyền thông nội bộ, đồng thời định hình thương hiệu và phát triển uy tín của tổ chức. Đây cũng là lý do khiến ngành này trở thành lựa chọn hấp dẫn với giới trẻ.

Tương lai của ngành quan hệ công chúng rất triển vọng, mở ra nhiều cơ hội việc làm. Ngoài vị trí chuyên viên PR, ứng viên có thể đảm nhận vai trò phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí hoặc chuyên viên phân tích chiến lược truyền thông tại doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Một số bạn trẻ còn có thể chọn hướng nghiên cứu và giảng dạy để đào tạo thế hệ nhân lực tiếp theo trong lĩnh vực PR. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, tìm việc làm PR Specialist đã và đang được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Sự phát triển của mạng xã hội giúp ứng viên dễ dàng hơn khi tìm việc làm PR Specialist
Sự phát triển của mạng xã hội giúp ứng viên dễ dàng hơn khi tìm việc làm PR Specialist

2. Mức lương trung bình của việc làm PR Specialist

Thu nhập trung bình cho vị trí PR Specialist tại Việt Nam hiện nay dao động tùy theo vai trò và kinh nghiệm làm việc. Ứng viên khi tìm việc làm PR Specialist thường sẽ được đề xuất mức lương từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào cấp bậc và lĩnh vực hoạt động. Dưới đây là bảng lương tham khảo từ Job3s cho vị trí này:

Việc làm quan hệ công chúng

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên quan hệ công chúng

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên quan hệ công chúng

9.000.000 - 18.000.000

Trưởng phòng quan hệ công chúng

12.000.000 - 25.000.000

Quản lý quan hệ công chúng

15.000.000 - 35.000.000

Trên thực tế, ứng viên có thể tìm việc làm PR Specialist với mức thu nhập cao hơn các con số tham khảo nhờ những yếu tố như kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn vượt trội hoặc sự phù hợp với các dự án lớn, yêu cầu cao từ doanh nghiệp. Đây chính là lý do ngành quan hệ công chúng ngày càng thu hút nhân tài và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

3. Mô tả công việc của việc làm PR Specialist

PR Specialist là người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Khi tìm việc làm PR Specialist, ứng viên cần hiểu rõ các nhiệm vụ chính để đáp ứng được yêu cầu công việc. Dưới đây là những nhiệm vụ cơ bản của một PR Specialist:

  • Nghiên cứu đối thủ và thị trường: Phân tích xu hướng thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ và nắm bắt hành vi khách hàng mục tiêu để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.

  • Lên kế hoạch chiến lược truyền thông: Đề xuất, triển khai các chiến dịch truyền thông và đo lường hiệu quả dựa trên các mục tiêu cụ thể.

  • Xử lý khủng hoảng: Phát triển kế hoạch và phản hồi nhanh chóng trước các tình huống ảnh hưởng đến danh tiếng của thương hiệu.

  • Duy trì mối quan hệ với đối tác: Xây dựng và phát triển quan hệ với các cơ quan truyền thông, KOLs và các bên liên quan để tăng cường hình ảnh thương hiệu.

  • Phân tích thực trạng của chiến dịch truyền thông: Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch thông qua các chỉ số KPI và báo cáo định kỳ để cải thiện chiến lược trong tương lai.

Ứng viên tìm việc làm PR Specialist có khả năng phân tích tốt sẽ giúp nâng cao cơ hội trúng tuyển
Ứng viên tìm việc làm PR Specialist có khả năng phân tích tốt sẽ giúp nâng cao cơ hội trúng tuyển

4. Yêu cầu đối với việc làm PR Specialist

PR Specialist (Chuyên viên Quan hệ Công chúng) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu và truyền tải thông điệp hiệu quả đến khách hàng mục tiêu. Để thành công khi tìm việc làm PR Specialist, ứng viên cần nắm rõ các yêu cầu sau:

  • Kiến thức chuyên môn về ngành: Am hiểu về các mạng xã hội, công cụ truyền thông như Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn và các phương thức xây dựng thương hiệu.

  • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, PR hoặc marketing.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng diễn đạt ý tưởng rõ ràng, tự tin; biết lắng nghe và xử lý thông tin nhanh nhạy.

  • Phân tích xu hướng thị trường: Theo dõi hành vi tiêu dùng, xu hướng mới và các hoạt động của đối thủ để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.

  • Khả năng sáng tạo: Tư duy đổi mới, biết cách kể chuyện hấp dẫn và xây dựng nội dung ấn tượng để thu hút khách hàng.

  • Tư duy chiến lược tốt: Nhận diện cơ hội và thách thức, xây dựng chiến lược PR hiệu quả, đảm bảo thương hiệu luôn nổi bật trên thị trường.

PR Specialist đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp hiệu quả của doanh nghiệp ra bên ngoài
PR Specialist đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp hiệu quả của doanh nghiệp ra bên ngoài

5. Khu vực tuyển dụng việc làm PR Specialist

PR Specialist là vị trí được nhiều doanh nghiệp chú trọng nhằm tối ưu hóa chiến lược truyền thông. Khi tìm việc làm PR Specialist, ứng viên hãy cân nhắc các khu vực lớn dưới đây:

  • Việc làm PR Specialist tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn, nơi tập trung nhiều công ty truyền thông, tập đoàn lớn cùng các sự kiện mang tính quốc gia. Nhu cầu tuyển dụng vị trí PR Specialist tại đây đến từ sự cạnh tranh trong việc xây dựng thương hiệu và tổ chức sự kiện quy mô lớn.

  • Việc làm PR Specialist tại Đà Nẵng: Đà Nẵng với vai trò là thành phố du lịch và đầu mối kinh tế miền Trung tạo cơ hội lớn cho PR Specialist trong các lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và sự kiện. Nhiều doanh nghiệp tại đây cần chuyên viên PR để phát triển thương hiệu, đặc biệt trong ngành du lịch.

  • Việc làm PR Specialist tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm tài chính và truyền thông sôi động nhất cả nước. Với sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia và startup, nhu cầu tuyển dụng PR Specialist tăng cao để đáp ứng nhu cầu xây dựng thương hiệu và xử lý khủng hoảng truyền thông trong môi trường cạnh tranh.

Nhu cầu tìm việc làm PR Specialist thường tập trung ở các thành phố lớn
Nhu cầu tìm việc làm PR Specialist thường tập trung ở các thành phố lớn

Tìm việc làm PR Specialist là cơ hội hấp dẫn dành cho các bạn trẻ yêu thích truyền thông. Để thành công, ứng viên cần trang bị kiến thức nền tảng từ các trường đại học như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc Đại học FPT chuyên ngành truyền thông đa phương tiện. Đồng thời, việc rèn luyện kỹ năng phân tích, sáng tạo nội dung và giao tiếp sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội và tạo dấu ấn trong ngành.