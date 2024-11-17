Tuyển PR Specialist HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc PR Specialist

Viết bài về công nghệ, về các sự kiện, hoạt động của Hiệp hội và các đơn vị liên quan trên các kênh Facebook, Website.

Chăm sóc các kênh truyền thông (biên tập, post bài trên hệ thống fanpage, website của hiệp hội, đảm bảo các chỉ số tương tác, tiếp cận diện rộng).

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, phối hợp triển khai thực hiện các video truyền thông

Lên kế hoạch và nội dung cho các ấn phẩm catalogue, brochure, banner, flyer (theo từng thời điểm).

Tham gia đóng góp ý tưởng và triển khai tổ chức các sự kiện của hiệp hội.

Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Công nghệ.

Có đam mê về công nghệ và có kiến thức cơ bản về Blockchain, Metaverse

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về nền tảng quản lý nội dung, các giao diện phương tiện truyền thông xã hội khác nhau (Facebook, Zalo, Email, Youtube, các diễn đàn).

Có kinh nghiệm trong việc phát triển và xây dựng các trang cộng đồng, mạng xã hội.

Sử dụng tốt phần mềm Canva, biết sáng tạo dựng video ngắn.

Kỹ tính, chỉn chu, chịu được áp lực cao, chủ động, nhiệt tình, muốn gắn bó lâu dài.

Có phương tiện cá nhân đi lại và laptop phục vụ công việc.

Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Được đào tạo nội bộ liên tục, nâng cao năng lực và trình độ bản thân.

Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

