Tổng 279 kết quả / Từ khoá "Biên tập viên"
Công việc Biên tập viên

-

Có 279 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Nhu cầu tuyển dụng biên tập viên hiện đang rất lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng… với mức lương dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Để có được cơ hội trúng tuyển với mức lương cao, ứng viên cần có có kỹ năng chuyên môn tốt, khả năng viết lách sáng tạo và am hiểu sâu về lĩnh vực đảm nhận.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm biên tập viên

Biên tập viên là chức danh chung để chỉ các vị trí như biên tập sách, biên tập nội dung các bài báo, biên tập truyền hình, phim ảnh, blog... Đây là người chịu trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản để đảm bảo tính chính xác, minh bạch, rõ ràng và phù hợp với yêu cầu của thể của từng dự án, tổ chức đề ra.

Vai trò chính của biên tập viên bao gồm viết lại nội dung, kiểm tra ngữ pháp, chính tả, cấu trúc câu, đồng thời điều chỉnh phong cách, tông giọng sao cho phù hợp với mục đích của bài viết, đối tượng độc giả và yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, các ngành nghề liên quan đến truyền thông số, nhu cầu tuyển dụng biên tập viên ngày càng gia tăng, đem lại cơ hội phát triển rất lớn cho những người làm việc ở vị trí này. Theo đó, biên tập viên có thể làm việc trong những lĩnh vực báo chí như truyền thông, xuất bản, marketing, thậm chí trong các công ty về công nghệ, giáo dục, y tế, vận tải…

Tuyển dụng biên tập viên hiện nay có nhu cầu rất cao
Tuyển dụng biên tập viên hiện nay có nhu cầu rất cao

2. Mức lương trung bình của việc làm biên tập viên

Hiện nay, mức thu nhập trung bình trong các tin tuyển dụng biên tập đưa ra là 10.300.000 VNĐ/tháng và khoảng lương dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng theo từng ngành nghề. Các ứng viên có thể tham khảo bảng tổng hợp cụ thể sau đây:

Việc làm biên tập viên

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm biên tập viên sách

7.000.000 - 20.000.000

Việc làm biên tập viên du lịch

7.000.000 - 2.000.000

Việc làm biên tập viên báo chí

10.000.000 - 20.000.000

Việc làm biên tập viên thể thao

8.000.000 - 25.000.000

Việc làm biên tập viên giải trí

8.000.000 - 25.000.000

Việc làm biên tập viên truyền hình

12.000.000 - 25.000.000

Thực tế, mức lương để tuyển dụng biên tập viên được đưa ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, khu vực làm việc. Nhìn chung, công việc biên tập viên trong các lĩnh vực kể trên đều mang đến cơ hội nghề nghiệp ổn định, thăng tiến, đặc biệt đối với những ứng viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt.

3. Tuyển dụng việc làm biên tập viên theo từng kênh

Xu hướng phát triển mạnh mẽ của các kênh thông tin từ báo chí, truyền hình đến trang mạng xã hội, điển hình là tiktok, kéo theo nhu cầu tuyển dụng biên tập viên ngày càng gia tăng.

3.1. Tuyển dụng biên tập viên sách

Biên tập viên sách là người chịu trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung và cách trình bày sách, đảm bảo độ chính xác trong nội dung xuất bản. Vị trí công việc này đòi hỏi người biên tập có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đang làm việc, cùng với đó là kỹ năng viết, chỉnh sửa nội dung tốt. Những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xuất bản là một lợi thế khi ứng tuyển.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản là một lợi thế khi ứng tuyển vào vị trí biên tập viên sách
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản là một lợi thế khi ứng tuyển vào vị trí biên tập viên sách

3.2. Tuyển dụng biên tập viên báo chí

Biên tập viên báo chí đảm nhận việc chỉnh sửa và kiểm tra nội dung các bài báo, tin tức, bài phân tích, phóng sự được đăng tải trên những ấn phẩm báo chí bao gồm báo giấy, báo điện tử. Trách nhiệm của vị trí công việc này là đảm bảo thông tin chính xác, rõ ràng và kịp thời, đồng thời thể hiện được phong cách, định hướng của tờ báo. Kỹ năng viết lách, biên tập thông tin nhanh chóng và chính xác là những yếu tố cần thiết trong công việc báo chí.

3.3. Tuyển dụng biên tập viên truyền hình

Biên tập viên truyền hình là người đảm nhận công việc lên ý tưởng, tìm kiếm, thu thập thông tin, biên tập và chỉnh sửa nội dung các bản tin, cuối cùng là đọc bản tin cho khán giả. Ngoài ra, trong bảng mô tả khi tuyển dụng biên tập viên truyền hình cũng thể hiện, vị trí này còn phụ trách công việc viết kịch bản, các TVC quảng cáo, thực hiện ghi hình ngay tại hiện trường đối với tin tức thời sự, chương trình truyền hình thực tế; làm hậu kỳ và kỹ thuật dựng...

Để làm tốt công việc biên tập viên truyền hình, các ứng viên phải nắm bắt được xu hướng truyền hình và hiểu rõ nhu cầu của khán giả để tạo ra chương trình hấp dẫn và dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, công việc này cũng yêu cầu kiến thức về công nghệ truyền hình và kỹ năng làm việc nhóm.

3.4. Tuyển dụng biên tập viên website

Biên tập viên website chuyên chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung đăng tải trên website. Công việc này đòi hỏi khả viết nội dung thu hút, tối ưu hoá bài viết chuẩn seo và đảm bảo thông tin bài viết hấp dẫn người đọc, đồng thời duy trì tính chính xác của thông tin. Kỹ năng sáng tạo và hiểu biết về các thuận toán của seo google là một yếu tố quan trọng.

3.5. Tuyển dụng biên tập viên Tik Tok

Biên tập viên Tik Tok có nhiệm vụ chỉnh sửa nội dung, tạo ra các video ngắn hấp dẫn, để phù hợp với xu hướng và nhu cầu người dùng trên nền tảng này. Yêu cầu vị trí biên tập viên cần khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng mới, cùng với kiến thức về cách thức hoạt động của thuật toán TikTok để sản phẩm của mình tiếp cận được đông đảo người xem.

Biên tập viên Tik Tok có nhiệm vụ chỉnh sửa nội dung, tạo ra các video ngắn hấp dẫn bắt kịp xu hướng
Biên tập viên Tik Tok có nhiệm vụ chỉnh sửa nội dung, tạo ra các video ngắn hấp dẫn bắt kịp xu hướng

4. Tuyển dụng việc làm biên tập viên theo lĩnh vực

Tuyển dụng biên tập viên theo từng lĩnh vực sẽ đảm nhận các nhiệm vụ công việc chuyên sâu, phù hợp theo từng đặc thù ngành nghề. Mỗi lĩnh vực khi tuyển biên tập viên đòi hỏi có những kiến thức chuyên môn, kỹ năng và sự sáng tạo khác nhau để tạo ra sản phẩm nội dung đạt chuẩn chất lượng cao.

4.1. Tuyển dụng biên tập viên giải trí

Nhu cầu tuyển dụng biên tập viên giải trí được các công ty đưa ra để tìm kiếm ứng viên thực hiện việc biên soạn, chỉnh sửa nội dung liên quan đến sự kiện, nhân vật nổi tiếng và xu hướng giải trí hiện nay. Để làm tốt công việc của biên tập viên giải trí, ứng viên cần có kỹ năng sáng tạo, khả năng làm việc nhanh chóng.

4.2. Tuyển dụng biên tập viên du lịch

Vai trò của biên tập viên ở lĩnh vực này là lên ý tưởng, xây dựng nội dung hấp dẫn, biên tập các bài viết về địa điểm, kinh nghiệm du lịch, tin tức liên quan đến hoạt động tham quan và xu hướng du lịch mới. Khi tuyển dụng biên tập viên du lịch, yêu cầu ứng viên cần có kiến thức rộng về du lịch, văn hoá địa phương, kỹ năng viết và biên tập nội dung chuẩn văn phong là điều luôn được các nhà tuyển dụng đưa ra.

4.3. Tuyển dụng biên tập viên thể thao

Biên tập viên thể thao sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về môn thể thao, giải đấu, trận đấu và sự kiện lớn; đồng thời chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết để đăng tải lên các kênh thông tin website, báo chí, truyền hình.

Yêu cầu đối với vị trí biên tập viên ở lĩnh vực thể thao cần phải có kiến thức sâu rộng về các môn thể thao, khả năng khai thác, phân tích thông tin và cập nhật nhanh chóng, chính xác, kịp thời mang đến cho độc giả.

Biên tập viên thể thao là người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về môn thể thao, giải đấu, trận đấu sắp diễn ra
Biên tập viên thể thao là người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về môn thể thao, giải đấu, trận đấu sắp diễn ra

4.4. Tuyển dụng biên tập viên tài chính

Công việc của biên tập viên tài chính là rà soát, chỉnh sửa và phát triển các nội dung về những vấn đề liên quan đến tài chính, thị trường chứng khoán, kinh tế vĩ mô cùng xu hướng tài chính hiện nay. Để đảm bảo thông tin đưa ra chính xác, dễ hiểu, biên tập viên trong lĩnh vực này cần phải có kiến thức sâu về tài chính, chứng khoán cùng khả năng làm việc với các con số.

4.5. Tuyển dụng biên tập viên thời sự

Biên tập viên thời sự đảm nhận vai trò quan trọng trong việc cập nhật và biên tập các tin tức nóng hổi, sự kiện thời sự, cả trong nước và quốc tế. Vị trí này sẽ làm việc với các nguồn tin tức, xử lý thông tin nhanh chóng và đảm bảo tính chính xác trong từng bản tin.

Với vị trí công việc của biên tập viên thời sự, yều cầu cần có kiến thức sâu chuyên môn vững vàng, khả năng biên tập tin tức nhanh chóng, sắp xếp thông tin hợp lý, dễ tiếp cận độc giả, cũng như kỹ năng làm việc dưới áp lực cao.

5. Tuyển dụng việc làm biên tập viên theo ngôn ngữ

Với xu hướng phát triển toàn cầu như hiện nay, vị trí biên tập viên theo ngôn ngữ ngày càng được ưa chuộng. Bên cạnh việc làm biên tập viên tiếng Anh phổ biến, các nhà tuyển dụng cũng đăng tuyển nhiều vị trí biên tập viên ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Nhật.

5.1. Tuyển dụng biên tập viên tiếng Anh

Tuyển dụng biên tập viên Tiếng Anh hiện nay có nhu cầu rất lớn, do đây là ngôn ngữ đang được dùng thông dụng trên thế giới. Biên tập viên Tiếng Anh có trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa các bài viết, tài liệu và nội dung bằng tiếng Anh, đảo bảo cấu trúc ngữ pháp, tính chính xác của thông tin. Để làm tốt vai trò này, ứng viên cần có khả năng viết và đọc hiểu tiếng Anh thành thạo, đồng thời có kỹ năng biên tập tốt.

Ngoài ra, yêu cầu của nhà tuyển dụng đưa ra với ứng viên là phải có trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên, cùng kinh nghiệm biên tập trong những lĩnh vực như marketing, báo chí hoặc xuất bản.

Tuyển dụng biên tập viên Tiếng Anh hiện nay có nhu cầu rất lớn do sự thông dụng của ngôn ngữ này
Tuyển dụng biên tập viên Tiếng Anh hiện nay có nhu cầu rất lớn do sự thông dụng của ngôn ngữ này

5.2. Tuyển dụng biên tập viên tiếng Trung

Biên tập viên tiếng Trung sẽ làm việc với các văn bản tiếng Trung, thực hiện chỉnh sửa nội dung, đảm bảo tính chính xác về ngữ pháp, từ vựng và phong cách của kênh thông tin đảm nhiệm. Vai trò này đòi hỏi ứng viên có kiến thức sâu về ngôn ngữ tiếng Trung và văn hóa của đất nước. Yêu cầu khi tuyển dụng biên tập viên tiếng Trung thường là trình độ tiếng Trung HSK 5 trở lên và kinh nghiệm biên tập trong lĩnh vực truyền thông hoặc xuất bản.

5.3. Tuyển dụng biên tập viên tiếng Nhật

Đảm nhận công việc biên tập viên tiếng Nhật, ứng viên sẽ thực hiện nhiệm vụ biên tập, chỉnh sửa bài viết, tài liệu và nội dung bằng tiếng Nhật một cách chính xác, tuân thủ theo đúng định hướng văn phong, tin tức của doanh nghiệp, cơ quan/tổ chức. Bên cạnh đó, các tin tuyển dụng biên tập viên đưa ra thường yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Nhật N2 trở lên cùng những hiểu biết căn bản về văn hóa Nhật Bản. Yêu cầu công việc bao gồm kỹ năng biên tập, sự cẩn thận trong việc chỉnh sửa nội dung và khả năng làm việc với nhiều nền tảng xuất bản số.

6. Hình thức tuyển dụng việc làm biên tập viên nhiều nhất

Sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình thông tin từ báo mạng, truyền hình đến các nền tảng mạng xã hội, mang đến nhiều cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu và điều kiện làm việc khác nhau. Dưới đây là những hình thức tuyển dụng biên tập viên phổ biến nhất, giúp ứng viên dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp với mình.

6.1. Tuyển dụng biên tập viên Online

Tuyển dụng biên tập viên online ngày càng trở nên phổ biến nhờ vào sự phát triển của công nghệ và xu hướng làm việc từ xa. Công việc này cho phép biên tập viên có thể linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc ở bất kỳ đâu, miễn là có kết nối internet. Các yêu cầu đối với vị trí này bao gồm khả năng sử dụng thành thạo những công cụ chỉnh sửa và quản lý nội dung trực tuyến.

Tuyển dụng biên tập viên Online đang ngày càng phổ biến
Tuyển dụng biên tập viên Online đang ngày càng phổ biến

6.2. Tuyển dụng biên tập viên Full-time

Tuyển dụng biên tập viên full-time là hình thức tuyển dụng truyền thống, nơi ứng viên làm việc toàn thời gian với nhiệm vụ biên tập, chỉnh sửa nội dung cho các tổ chức, công ty hoặc nền tảng truyền thông. Tuyển biên tập viên theo hình thức này yêu cầu ứng viên cam kết về thời gian và có thể mang lại những quyền lợi lâu dài như bảo hiểm, nghỉ phép và cơ hội thăng tiến.

6.3. Tuyển dụng biên tập viên Part-time

Tuyển dụng biên tập viên part-time thích hợp cho những ai muốn làm việc linh hoạt hoặc kết hợp công việc biên tập với những công việc khác. Công việc này thường có giờ làm việc linh hoạt và yêu cầu biên tập viên hoàn thành nhiệm vụ biên tập một cách độc lập. Đây là cơ hội phù hợp cho sinh viên hoặc những người có nhu cầu làm việc bán thời gian.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm biên tập viên nhiều nhất

Khi các kênh thông tin truyền thông nở rộ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng biên tập cũng tăng cao ở nhiêu tỉnh thành phố trên cả nước, đặc biệt là khu vực Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Bình Dương…

7.1. Tuyển dụng việc làm biên tập viên tại Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung của nhiều công ty, tòa soạn báo chí và tổ chức truyền thông nên nhu cầu tuyển dụng biên tập viên ở đây rất cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản và marketing. Ngoài ra, công việc biên tập viên tại đây cũng rất đa dạng về hình thức, từ làm việc fulltime, partime đến online. Đây là thị trường tiềm năng cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong ngành truyền thông.

Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng biên tập viên rất lớn ở lĩnh vực báo chí, truyền thông
Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng biên tập viên rất lớn ở lĩnh vực báo chí, truyền thông

7.2. Tuyển dụng việc làm biên tập viên tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước, nơi tập trung nhiều công ty truyền thông, quảng cáo, tòa soạn báo, công ty công nghệ và các nền tảng truyền thông trực tuyến. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng biên tập viên ở đây luôn ở mức cao.

Bên cạnh công việc full-time tại tòa soạn, công ty truyền thông và cơ quan báo chí, TP. HCM cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm biên tập viên freelance hoặc làm việc online, phục vụ nhu cầu phát triển nội dung cho các nền tảng mạng xã hội, blog cá nhân và công ty khởi nghiệp. Với môi trường năng động và phát triển mạnh mẽ, TP. HCM là điểm đến lý tưởng cho những biên tập viên muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài trong ngành truyền thông và marketing.

7.3. Tuyển dụng việc làm biên tập viên tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và kinh tế, thu hút nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông. Các công ty và tổ chức tại Đà Nẵng tuyển dụng biên tập viên cho nhiều mảng công việc khác nhau, bao gồm biên tập nội dung báo chí, truyền thông số, marketing nội dung và sản xuất video. Việc làm biên tập viên tại Đà Nẵng ngày càng đa dạng, phù hợp với các ứng viên muốn tìm công việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

7.4. Tuyển dụng việc làm biên tập viên tại tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh chóng, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng biên tập viên trong các lĩnh vực như marketing, truyền thông nội dung, quảng cáo và truyền thông số. Công việc tại Bình Dương có thể bao gồm vị trí full-time, bán thời gian hoặc freelance, phù hợp với nhu cầu làm việc linh hoạt của nhiều ứng viên.

Bình Dương cũng là một trong những tỉnh thành đang tuyển dụng biên tập viên nhiều
Bình Dương cũng là một trong những tỉnh thành đang tuyển dụng biên tập viên nhiều

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm biên tập viên

Để thực hiện được vai trò và trách nhiệm trong công việc biên tập viên, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu đối với ứng viên như kỹ năng biên tập và viết lách tốt, kiến thức về chuyên môn vững vàng, sự sáng tạo và tinh thần cầu tiến, khả năng làm việc dưới áp lực cao…

  • Trình độ học vấn và kinh nghiệm: Mặc dù không phải tất cả các vị trí biên tập viên đều yêu cầu bằng cấp cụ thể nhưng nhà tuyển dụng vẫn ưu tiên tìm kiếm ứng viên có trình độ đại học về báo chí, truyền thông, ngôn ngữ học hoặc những lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập hoặc các vị trí tương tự sẽ là một lợi thế lớn trong quá trình tuyển dụng.

  • Kiến thức chuyên môn: Đây là yêu cầu hàng đầu của những nhà tuyển dụng dành cho ứng viên làm việc ở vị trí biên tập. Việc hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực (công nghệ, y tế, giáo dục, marketing…) mà ứng viên làm việc sẽ giúp cho quá trình biên tập, hoàn thiện thông tin chính xác đưa đến cho người đọc.

  • Kỹ năng biên tập và viết lách: Biên tập viên cần có kỹ năng chỉnh sửa văn bản chính xác, cùng với khả năng viết lách tốt, đảm bảo ngữ pháp, cấu trúc câu, phong cách viết đúng chuẩn, phù hợp với đối tượng độc giả và mục đích truyền thông.

  • Sự sáng tạo và tinh thần cầu tiến: Một biên tập viên giỏi không chỉ biết chỉnh sửa văn bản mà còn phải sáng tạo trong việc phát triển nội dung hấp dẫn, thu hút người đọc. Nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao sự chủ động học hỏi, cải thiện kỹ năng và khả năng đóng góp ý tưởng mới cho đội ngũ làm việc.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Biên tập viên thường phải đối mặt với những deadline gấp gáp và khối lượng công việc lớn. Do đó, khả năng làm việc dưới áp lực, quản lý thời gian tốt và hoàn thành công việc đúng hạn là một yếu tố không thể thiếu.

  • Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ biên tập và phần mềm: Các công cụ biên tập và phần mềm chỉnh sửa như Microsoft Word, Google Docs, Adobe InDesign và công cụ thiết kế cơ bản là những kỹ năng cần thiết mà nhiều nhà tuyển dụng biên tập viên yêu cầu. Đối với vị trí biên tập viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông số, kỹ năng sử dụng công cụ SEO và quản lý nội dung trực tuyến (CMS) cũng rất quan trọng.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Biên tập viên thường làm việc trong môi trường nhóm với các nhà văn, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và nhiều bộ phận khác. Do đó, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng làm việc nhóm và chia sẻ ý tưởng là rất quan trọng.

Lưu ý, đây chỉ là yêu cầu công việc cơ bản, tuỳ thuộc vào từng nhà tuyển dụng mà công việc thực tế của biên tập viên sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp hơn.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả là một trong những yêu cầu đối với vị trí biên tập viên
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả là một trong những yêu cầu đối với vị trí biên tập viên

9. Một số công ty uy tín có nhu cầu tuyển dụng biên tập viên

Nhiều công ty truyền thông và các tổ chức lớn tại Việt Nam hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng biên tập viên để phát triển đội ngũ chất lượng cao với những nội dung hấp dẫn, thu hút lượng lớn độc giả. Dưới đây là một số công ty uy tín đang tìm kiếm biên tập viên:

Tên công ty

Vị trí

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Đài Truyền hình Việt Nam

(VTV)

Biên tập viên truyền hình

Tòa nhà Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

VTC

Biên tập viên nội dung

23, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

HTV

Biên tập viên truyền hình

14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM

  • Website: https://www.htv.com.vn/

  • Hotline: (84.28) 38291667

SCTV

Biên tập viên tin tức

VOV

Biên tập viên phát thanh

31-33 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM

Nhã Nam

Biên tập viên xuất bản

Văn phòng Nhã Nam 59 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuyển dụng biên tập viên hiện đang là một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong ngành truyền thông, với nhu cầu tuyển dụng ngày càng gia tăng tại các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ các tổ chức truyền thông đến nền tảng số. Các biên tập viên không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng nội dung mà còn giúp nâng cao giá trị thương hiệu, thu hút và duy trì đối tượng độc giả, khách hàng mục tiêu.