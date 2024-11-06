Tuyển PR Specialist Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
PR Specialist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng PR Specialist Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc PR Specialist Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Xây dựng câu chuyện thương hiệu và các hoạt động quảng bá, lan toả brand stories.
- Sản xuất các ấn phẩm truyền thông và nội dung quảng cáo đạt chuẩn thương hiệu cho các chiến dịch marketing, dự án social media.
- Phối hợp với Performance Marketing trong việc triển khai content strategy, đảm bảo tối ưu tỷ lệ chuyển đổi nhờ sức mạnh của content.
- Phát triển mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị truyền thông, các agency tư vấn thương hiệu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Manager

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing/ Báo chí/ Văn hóa/ Ngôn ngữ học,.... Hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- >3 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang. Có khả năng viết tốt các bài social và brand.
- Có khả năng đa nhiệm, phối hợp teamwork tốt;
- Có kiến thức về nền tảng quản lý nội dung, các giao diện phương tiện truyền thông xã hội khác nhau (như Facebook, Zalo, Youtube, các diễn đàn và các kênh khác).
- Nhiều ý tưởng, sủ dụng ngôn từ tốt để sáng tạo và sản xuất nội dung có cá tính, thể hiện được màu sắc riêng.
- Chăm chỉ, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành bài viết kịp deadline

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với kết quả công việc
- Được đóng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước
- Được hỗ trợ ăn trưa, được phụ cấp điện thoại
- Cơ hội thăng tiến cao, môi trường làm việc minh bạch rõ ràng;
- Được chủ động đề xuất bồi dưỡng chuyên môn, cùng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

