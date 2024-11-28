Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, P Thảo Điền, Tp Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc PR Specialist Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tìm kiếm liên hệ hợp tác các Celeb/KOLs/KOC, có kinh nghiệm làm BOOKING AFFILIATE

-Làm việc các phòng ban Content writer/ copywriter và Designer để đảm bảo nội dung có nhiều thông tin hấp dẫn nhất trên các kênh truyền thông của Thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối các nội dung: tin tức hoạt động, bài PR, thông cáo báo chí, sự kiện,...

- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các chương trình, sự kiện truyền thông, tham gia, tổ chức sự kiện.

- Lập báo cáo chi tiết về hiệu quả các chiến dịch truyền thông.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, PR, marketing, báo chí, tổ chức sự kiện hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế

- Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Cộng Tác Viên, Affiliate.

Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty.

- Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh.

- Kỹ năng làm proposal, Canva.

- Giao tiếp tiếng anh

- Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Độ tuổi: 26-30 Giới tính: Nữ/ Nam/ LGBT - có ngoại hình

Số năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển: 01 Năm

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 15tr-18tr/1 tháng

Hưởng chế độ lương, thưởng thoe quy định của công ty

Chế độ phúc lợi tôt

