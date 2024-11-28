Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

PR Specialist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng PR Specialist Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, P Thảo Điền, Tp Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc PR Specialist Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tìm kiếm liên hệ hợp tác các Celeb/KOLs/KOC, có kinh nghiệm làm BOOKING AFFILIATE
có kinh nghiệm làm BOOKING AFFILIATE
-Làm việc các phòng ban Content writer/ copywriter và Designer để đảm bảo nội dung có nhiều thông tin hấp dẫn nhất trên các kênh truyền thông của Thương hiệu.
- Chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối các nội dung: tin tức hoạt động, bài PR, thông cáo báo chí, sự kiện,...
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các chương trình, sự kiện truyền thông, tham gia, tổ chức sự kiện.
- Lập báo cáo chi tiết về hiệu quả các chiến dịch truyền thông.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, PR, marketing, báo chí, tổ chức sự kiện hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế
- Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Cộng Tác Viên, Affiliate.
Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty.
- Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh.
- Kỹ năng làm proposal, Canva.
- Giao tiếp tiếng anh
- Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Độ tuổi: 26-30 Giới tính: Nữ/ Nam/ LGBT - có ngoại hình
Số năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển: 01 Năm

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 15tr-18tr/1 tháng
Hưởng chế độ lương, thưởng thoe quy định của công ty
Chế độ phúc lợi tôt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

