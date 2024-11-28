Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển PR Specialist CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

PR Specialist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng PR Specialist Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Phương Đông, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc PR Specialist Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng thêm hệ thống hợp tác xúc tiến truyền thông như các KOL, KOC, Reviewers, các NST/kênh sáng tạo khác v.v;
- Tìm kiếm và mở rộng danh sách các nhãn hàng, doanh nghiệp, đối tác;
- Lên kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate theo ngân sách được duyệt. Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
- Đàm phán, nhận báo giá, chốt hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị nội bộ để thực hiện yêu cầu của đối tác, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và xử lý các công việc phát sinh kịp thời;
- Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng thường xuyên;
- Các công việc khác sẽ do quản lý trực tiếp hoặc BGĐ chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từng học chuyên ngành Marketing, quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan;
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Account, Booking, Quản lý dự án,...;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Account, Booking, Quản lý dự án,...
- Có kiến thức cơ bản về Marketing và Thời trang;
- Có khả năng hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm;
- Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực;
- Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, làm việc độc lập cao, khả năng giao tiếp & thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 - 12.000.000đ;
Lương cơ bản: 8.000.000 - 12.000.000đ
- Trợ cấp theo từng vị trí;
Trợ cấp theo từng vị trí
- Thưởng/nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của Nhà Nước;
- Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết, ...;
Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết, ...
- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được hợp tác với các KOL, KOC,... có tiếng trong giới thời trang;
- Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 70 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

