Tuyển PR Specialist Công Ty CPTM BOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty CPTM BOO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty CPTM BOO

PR Specialist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng PR Specialist Tại Công Ty CPTM BOO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Lương yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc PR Specialist Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý và Phát triển các mối quan hệ Đối tác
Xây dựng kế hoạch hợp tác với các đối tác chiến lược, tập trung vào tối ưu hóa giá trị và hiệu quả từ mỗi campaign.
Theo dõi, đo lường hiệu quả và tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác.
Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa BOO và các đối tác.
2. Booking KOL/KOC
Lên kế hoạch hợp tác KOL/KOC trong các buổi chụp hình lookbook, quảng bá sản phẩm.
Phối hợp thực hiện các dự án merchandise độc quyền với KOL/KOC, tạo điểm nhấn cho thương hiệu.
3. Hợp tác Cộng đồng
Thiết lập quan hệ đối tác với các câu lạc bộ, fanpage, và các nhóm cộng đồng.
Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình tài trợ, sự kiện cộng đồng nhằm nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu BOO.
4. Quan hệ PR/Báo chí
Hợp tác với các đơn vị báo chí, truyền thông để khuếch đại hiệu ứng các chiến dịch thương hiệu.
Đảm bảo nội dung PR được kiểm soát chặt chẽ và đồng nhất với định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Gen Z
Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC, cộng đồng và các đơn vị truyền thông là lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Báo chí ... và các chuyên ngành liên quan
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác
Tư duy chiến lược, khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án hiệu quả
Yêu thích môi trường năng động và có tinh thần sáng tạo cao.

Tại Công Ty CPTM BOO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000
Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt của từng thành viên thông qua 4 giá trị cốt lõi: Young spirit, Creativity, Vietnam’s pride, Sustainability
Đa dạng các hoạt động gắn kết nội bộ, đào tạo và phát triển bản thân;
Hỗ trợ 50% chi phí ăn trưa tại Canteen văn phòng; Tea lady phục vụ hoa quả tươi mỗi ngày, góc thư giãn có đồ ăn nhẹ...
Chiết khấu up to 30% khi mua sản phẩm BOO, voucher quà tặng sinh nhật và quà tặng đối tác;
Review lương định kỳ 2 lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 9;
Tháng lương 13++, thưởng hiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty;
Bảo hiểm, khám sức khỏe & các chế độ khác theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CPTM BOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CPTM BOO

Công Ty CPTM BOO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 01 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

