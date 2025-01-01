Công việc Quản lý danh mục đầu tư

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 3 kết quả / Từ khoá "Quản lý danh mục đầu tư"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quản lý danh mục đầu tư

-

Có 3 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP
Tuyển Quản lý danh mục đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Quản lý danh mục đầu tư VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company
Tuyển Quản lý danh mục đầu tư Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang là lựa chọn hấp dẫn với nhiều ứng viên nhờ mức lương cạnh tranh từ 25.000.000 - 80.000.000 VNĐ mỗi tháng cùng cơ hội thăng tiến vượt bậc. Để ứng tuyển, ứng viên cần có kiến thức tài chính vững vàng, kỹ năng phân tích và khả năng đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là công việc có nhiệm vụ giám sát, phân tích và tối ưu hóa các khoản đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận tốt nhất cho cá nhân hoặc tổ chức. Những người làm công việc này cần đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư, đưa ra chiến lược phân bổ vốn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Vai trò của quản lý danh mục đầu tư không chỉ đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận mà còn bảo vệ tài sản của khách hàng trước các biến động của thị trường.

Theo thống kê từ Job3s gần đây, nhu cầu tuyển dụng cũng như tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Báo cáo từ các nền tảng tuyển dụng cho thấy, trong năm 2024, số lượng tin tuyển dụng trong lĩnh vực này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các công ty tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư liên tục tìm kiếm nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích tài chính chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý danh mục đầu tư

Việc làm quản lý danh mục đầu tư được đánh giá là một trong những lĩnh vực có mức thu nhập hấp dẫn tại thị trường lao động Việt Nam. Mức lương trung bình dao động từ 25.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô tổ chức.

Việc làm quản lý danh mục đầu tư

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quản lý danh mục đầu tư

(1-3 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 40.000.000

Quản lý danh mục đầu tư

(3-5 năm kinh nghiệm)

40.000.000 - 60.000.000

Quản lý danh mục đầu tư

(trên 5 năm kinh nghiệm)

60.000.000 - 80.000.000

Đối với các nhà quản lý giàu kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn hoặc quỹ đầu tư quốc tế, mức thu nhập có thể vượt xa con số trung bình, đi kèm với nhiều chế độ thưởng hiệu quả kinh doanh và đãi ngộ hấp dẫn như bảo hiểm cao cấp, cơ hội tham gia các chương trình đào tạo quốc tế và phụ cấp đa dạng. Trong khi đó, với những người mới bắt đầu tìm việc quản lý danh mục đầu tư, mặc dù mức lương khởi điểm thấp hơn nhưng cơ hội học hỏi và phát triển nhanh chóng trong môi trường tài chính năng động cũng đủ để giữ chân họ ở lại lâu hơn trong ngành.

Việc làm quản lý danh mục đầu tư được đánh giá là một trong những lĩnh vực có mức thu nhập hấp dẫn tại thị trường lao động Việt Nam
Việc làm quản lý danh mục đầu tư được đánh giá là một trong những lĩnh vực có mức thu nhập hấp dẫn tại thị trường lao động Việt Nam

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngành tài chính- ngân hàng , chịu trách nhiệm tối ưu hóa các khoản đầu tư và đảm bảo hiệu suất cao nhất cho danh mục được quản lý. Công việc này đòi hỏi sự phân tích sâu rộng, lập kế hoạch chiến lược và theo dõi sát sao thị trường. Dưới đây là mô tả chi tiết về các nhiệm vụ chính mà ứng viên tìm việc quản lý danh mục đầu tư cần biết:

  • Phân tích và đánh giá các khoản đầu tư: Nghiên cứu dữ liệu tài chính, thị trường và xu hướng kinh tế để đánh giá tiềm năng và rủi ro của từng khoản đầu tư. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị phù hợp.

  • Xây dựng và điều chỉnh danh mục đầu tư: Lập kế hoạch phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu của khách hàng hoặc tổ chức. Điều chỉnh danh mục đầu tư định kỳ dựa trên diễn biến thị trường hoặc yêu cầu của khách hàng.

  • Theo dõi và báo cáo hiệu quả danh mục đầu tư: Giám sát liên tục hiệu suất của các khoản đầu tư. Lập báo cáo chi tiết định kỳ và cung cấp thông tin minh bạch về tình hình hoạt động của danh mục.

  • Quản lý rủi ro: Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong danh mục và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu tác động tiêu cực từ thị trường.

  • Tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Tư vấn chiến lược đầu tư dựa trên nhu cầu, kỳ vọng và mục tiêu tài chính của khách hàng. Đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững để duy trì sự tin tưởng và hợp tác lâu dài.

  • Cập nhật thông tin thị trường: Theo dõi các biến động kinh tế, chính trị và các yếu tố tác động khác để kịp thời đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.

Ứng viên cần hiểu rõ mô tả công việc khi tìm việc quản lý danh mục đầu tư
Ứng viên cần hiểu rõ mô tả công việc khi tìm việc quản lý danh mục đầu tư

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý danh mục đầu tư

Để trở thành một chuyên gia quản lý danh mục đầu tư, ứng viên cần đáp ứng nhiều tiêu chí về kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tư duy phân tích. Công việc này đòi hỏi sự nhạy bén với thị trường tài chính và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả. Dưới đây là các yêu cầu cụ thể theo thứ tự:

  • Trình độ học vấn: Ứng viên cần tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành như tài chính, kinh tế, kế toán hoặc quản trị kinh doanh. Chứng chỉ chuyên môn như CFA hoặc ACCA là một lợi thế lớn khi ứng tuyển.

  • Kinh nghiệm làm việc: Ứng viên cần có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính hoặc quản lý danh mục đầu tư. Bên cạnh đó kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn hoặc quỹ đầu tư sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

  • Kỹ năng phân tích tài chính: Thành thạo trong việc phân tích dữ liệu, báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả đầu tư. Khả năng sử dụng các công cụ phân tích như Excel, Bloomberg, hoặc các phần mềm tài chính khác là yêu cầu cần thiết khi tìm việc quản lý danh mục đầu tư.

  • Kỹ năng quản lý rủi ro: Hiểu biết sâu về các phương pháp quản lý rủi ro, dự đoán và đưa ra biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với danh mục đầu tư.

  • Khả năng giao tiếp và thuyết trình: Có kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt trong việc trình bày chiến lược đầu tư, thuyết phục khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững.

  • Tinh thần học hỏi và cập nhật xu hướng mới: Luôn sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về thị trường tài chính, xu hướng đầu tư và các quy định pháp lý liên quan.

  • Đạo đức nghề nghiệp: Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Ứng viên cần chuẩn bị kiến thức và kỹ năng vững vàng khi tìm việc quản lý danh mục đầu tư
Ứng viên cần chuẩn bị kiến thức và kỹ năng vững vàng khi tìm việc quản lý danh mục đầu tư

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý danh mục đầu tư

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang ngày càng tăng tại nhiều tỉnh thành lớn ở Việt Nam. Đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

  • Việc làm quản lý danh mục đầu tư tại Hà Nội: Hà Nội với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của cả nước nên có nhu cầu tuyển dụng lớn trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư. Các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán đặt trụ sở tại đây thường xuyên tìm kiếm các ứng viên có kỹ năng chuyên sâu để tối ưu hóa các khoản đầu tư. Theo các nguồn tin tuyển dụng, hiện có hàng trăm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này tại Hà Nội, đặc biệt ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Đống Đa.

  • Việc làm quản lý danh mục đầu tư tại Đà Nẵng: Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam - đang không ngừng phát triển với các dự án đầu tư mới. Chính sự phát triển này kéo theo nhu cầu tuyển dụng các vị trí quản lý danh mục đầu tư, nhằm hỗ trợ việc quản lý dòng vốn hiệu quả. Các doanh nghiệp tại đây ưu tiên những ứng viên giàu kinh nghiệm và có khả năng làm việc độc lập. Hiện tại, thị trường việc làm tại Đà Nẵng ghi nhận hàng trăm tin tuyển dụng trong ngành này.

  • Việc làm quản lý danh mục đầu tư tại TP.HCM: Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP. HCM tập trung đông đảo các tổ chức tài chính và doanh nghiệp đầu tư hàng đầu. Nhu cầu tuyển dụng vị trí quản lý danh mục đầu tư tại đây luôn dẫn đầu cả nước, với hàng nghìn tin tuyển dụng. Khu vực quận 1 và quận 3 là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm nhất, do đây là trụ sở của các công ty đa quốc gia và các ngân hàng lớn.

  • Việc làm quản lý danh mục đầu tư tại Hải Phòng: Hải Phòng - trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc - cũng là điểm nóng trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và cảng biển đã thúc đẩy nhu cầu quản lý dòng tiền và danh mục đầu tư. Các công ty tại Hải Phòng đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường công nghiệp. Theo tổng hợp từ các nguồn tin tuyển dụng từ Job3s, hiện có hàng trăm cơ hội việc làm tại khu vực này.

  • Việc làm quản lý danh mục đầu tư tại Cần Thơ: Cần Thơ là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm gần đây thành phố đang ngày càng khẳng định vị thế với sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại. Nhu cầu tuyển dụng quản lý danh mục đầu tư tại đây cũng đang gia tăng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả vốn đầu tư.

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang ngày càng tăng tại nhiều tỉnh thành lớn ở Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý danh mục đầu tư đang ngày càng tăng tại nhiều tỉnh thành lớn ở Việt Nam

Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng tìm việc quản lý danh mục đầu tư hiện đang là đích đến của nhiều người. Với mức lương hấp dẫn, đãi ngộ cạnh tranh cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP. HCM, hay Đà Nẵng, ngành nghề này đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều ứng viên. Nếu bạn đam mê đầu tư và quản lý tài chính, đây là thời điểm tuyệt vời để tìm hiểu và nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực hot này.