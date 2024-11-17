Tuyển Quản lý danh mục đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 - 16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý danh mục đầu tư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cho các quỹ đầu tư và danh mục ủy thác đầu tư do Công ty quản lý, bao gồm: phân bổ tài sản, phân tích và lựa chọn cổ phiếu/trái phiếu, phân tích & đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư; tối đa hóa lợi nhuận đầu tư với sự hiểu biết sâu sắc về chiến lược đầu tư được Ban điều hành phê duyệt (định kỳ).

Theo dõi diễn biến và xu hướng hàng ngày trên thị trường chứng khoán, sử dụng nghiên cứu cơ bản và/hoặc kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và kịp thời (đề xuất cụ thể kế hoạch nắm giữ, mua, bán và các mức giá áp dụng với các mã chứng khoán) nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận phân tích để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của danh mục đầu tư.

Đánh giá, đánh giá cơ hội đầu tư theo sự phân công của lãnh đạo.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thủ tục đầu tư của công ty, thực hiện các hoạt động đầu tư với tiêu chuẩn bảo mật thông tin cao nhất và báo cáo kịp thời 24/7 cho cấp trên về mọi diễn biến liên quan trong danh mục đầu tư được quản lý hoặc thị trường tổng thể.

Thực hiện nghiêm túc thủ tục báo cáo hàng ngày theo quy định của công ty cho bộ phận đầu tư.

Quản lý các tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán thuộc phạm vi danh mục đầu tư được giám sát.

Xây dựng và quản lý hiệu quả mối quan hệ với các công ty chứng khoán nơi công ty có tài khoản giao dịch chứng khoán.

Tham gia lên ý tưởng đầu tư và phát triển sản phẩm đầu tư.

Tham gia chuẩn bị tài liệu truyền thông, hồ sơ tài chính của công ty/dự án để làm việc với nhà đầu tư.

Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh tế.

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, đặc biệt Excel và Powerpoint.

Thành thạo Tiếng Anh 4 kỹ năng.

Có chứng chỉ CFA, ACCA, CMT là một lợi thế.

Kinh nghiệm phân tích đầu tư, xây dựng mô hình tài chính từ 2 năm trở lên tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư, ngân hàng...

Có chứng chỉ hành nghề (MGCK, Phân tích, Quản lý quỹ do UBCK cấp)

Trung thực, chịu được áp lực công việc cao.

Có trách nhiệm trong công việc, biết sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và làm việc dưới áp lực, có khả năng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu;

Có khả năng làm việc độc lập, năng động, chủ động và sáng tạo, cần cù, cẩn trọng;

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt;

Có tinh thần làm việc theo nhóm, tính cách hòa đồng;

Có tinh thần học hỏi, không ngại khó.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty;

Được đài thọ toàn bộ chi phí khi tham dự các khóa huấn luyện của Công ty;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP

