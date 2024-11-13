Tuyển Quản lý danh mục đầu tư VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý danh mục đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa danh mục chứng quyền đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý dựa trên hạn mức được giao.

Thiết kế và triển khai các chiến lược giao dịch phức tạp, có thể tận dụng các công cụ phân tích hiện đại và ngôn ngữ lập trình Python để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình phát hành chứng quyền diễn ra hiệu quả.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ, chịu trách nhiệm giải trình về chiến lược và hiệu quả kinh doanh của danh mục.

Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về sản phẩm chứng quyền, nắm bắt xu hướng thị trường và đề xuất các sáng kiến mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính và các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Phân tích, Quản lý quỹ, hoặc CFA

2. Kinh nghiệm

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trực tiếp vận hành kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, thành thạo các kỹ năng giao dịch cổ phiếu, nhận định và phân tích thị trường.

3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng

Tính cách cẩn thận, có hiểu biết về thị trường chứng khoán và sản phẩm phái sinh.

Có năng lực giao dịch cổ phiếu, có nguyên tắc giao dịch.

Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt và ham học hỏi.

Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến.

4. Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức.

Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.