Công việc Quản lý khách sạn

Nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn vì nước ta đang đẩy mạnh phát triển du lịch trong nước và quốc tế nên có nhiều khu nghỉ dưỡng, resort, khách sạn cao cấp. Cơ hội rộng mở và mức lương hấp dẫn dao động từ 12.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc quản lý khách sạn

Quản lý khách sạn có vai trò đảm bảo hiệu quả việc kinh doanh- dịch vụ khách sạn hiệu quả. Vị trí quản lý khách sạn thực hiện các đầu công việc như sau: Theo dõi chất lượng các phòng và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời, quản lý đội ngũ nhân viên, duy trì mối quan hệ thân thiết khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới chiến lược mục tiêu, báo cáo tài chính thu chi trong khách sạn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nước ta tập trung đẩy mạnh ngành quản trị khách sạn và du lịch, trở thành ngành trọng điểm và mũi nhọn hướng tới hội nhập quốc tế. Ngành Du lịch - Nhà Hàng- Khách sạn luôn là ngành nghề có tương lai phát triển to lớn với trong 10 năm trở lại đây.

Theo thống kê vào năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng hơn 103 triệu lượt khách, trong đó cụ thể là gần 18 triệu khách du lịch quốc tế và 85 triệu du khách nội địa đạt hơn 16,2% so với năm 2018. Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng thì ước tính cần khoảng hơn 27,000 nhân lực/năm từ 2018 đến năm 2030.

Theo số lượng tin tuyển dụng tại các trang tin uy tín, hiện nay vị trí tìm việc làm quản lý khách sạn có hàng trăm tin tuyển dụng. Trong tương lai, ngành du lịch và khách sạn còn phát triển hơn nữa cho các bạn sinh viên đang theo học, các bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hội nhập và năng động, được giao lưu văn hóa với con người khác nhau. Đặc biệt, đối với bạn trẻ nào có niềm đam mê và yêu thích làm việc trong nhà hàng, khách sạn muốn được giao tiếp quốc tế, trau dồi kiến thức chuyên môn và tư duy nhạy bén. Mức thu nhập hấp dẫn đối với vị trí quản lý khách sạn loại hình vừa và nhỏ sẽ rơi vào khoảng 12.00.000 - 25.000.000 VND/tháng và dao động từ 40.000.000 VNĐ/tháng trở lên với những khách sạn tiêu chuẩn 4- 5 sao.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn ngày càng cao

2. Mức lương trung bình của quản lý khách sạn

Mức lương trung bình của vị trí quản lý khách sạn đều phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí địa lý, quy mô khách sạn, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Dưới đây là thông tin về mức lương cần tham khảo:

Mức lương theo cấp bậc

Tuyển dụng quản lý kinh doanh Mức lương giao động (VND/tháng) Nhân viên quản lý khách sạn 12.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên quản lý khách sạn 15.000.000 - 25.000.000 Giám đốc quản lý khách sạn 40.000.000 - 80.000.000

Lưu ý: Mức lương tuyển dụng quản lý khách sạn ở bảng trên chỉ là mức lương tham khảo, chính là mức lương trung bình. Bởi vì, đối với vị trí quản lý mức lương không chỉ dựa vào kinh nghiệm chuyên môn, am hiểu quản lý vận hành từng bộ phận trong khách sạn mà nó còn phụ thuộc vào khu vực tuyển dụng, quy mô khách sạn vừa và nhỏ hay khách sạn cao cấp để quyết định mức lương.

Mức lương cho vị trí quản lý khách sạn cũng tùy thuộc vào loại hình và năng lực bản thân

3. Tuyển dụng việc làm quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn

Hiện nay, có rất nhiều loại hình khách sạn có chất lượng dịch vụ khác nhau. Khách sạn từ 4-5 sao là khách sạn cao cấp thường tập trung vào các thành phố lớn. Nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn cho quy mô càng lớn thì đòi hỏi người có kỹ năng nhiều, yêu cầu khắt khe hơn. Tuy nhiên, cơ hội phát triển của người quản lý trong khách sạn lớn thì có chế độ tốt và mức lương hấp dẫn hơn.

Quản lý khách sạn 1-2 sao:

Đặc điểm của khách sạn 1-2 sao có quy mô nhỏ, thường là khách sạn mới mở. Hệ thống khách sạn đơn giản, bố trí khoảng 10-30 phòng chủ yếu phục vụ khách du lịch hoặc khách lưu trú ngắn ngày. Chính vì thế, tiêu chuẩn dịch vụ cơ bản, tập trung vào giá cả phải chăng và sự tiện lợi cho khách hàng. Nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn thường không nhiều lắm, vị trí này không yêu cầu trình độ học vấn cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhà nghỉ, khách sạn nhỏ. Mức lương quản lý thường dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Quản lý khách sạn 3-4 sao:

Khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao có quy mô vừa, thông thường có khoảng từ 50-200 phòng nhằm phục vụ cả khách doanh nhân và khách du lịch. Nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn cần ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn từ 3-5 năm, đặc biệt là trong các khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Đối với loại hình này, vị trí này cần yêu cầu biết tiếng Anh. Mức lương dao động là từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Quản lý khách sạn 5 sao:

Tiêu chuẩn khách sạn 5 sao có chất lượng dịch vụ tốt nhất và quy mô lớn khoảng trên 200 phòng cùng với dịch vụ chất lượng, tiện nghi sang trọng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các khách sạn này có nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn cao hơn các tiêu chuẩn khách sạn vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các ứng viên khi ứng tuyển vào các vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở các vị trí quản lý cấp cao. Ưu tiên các ứng viên thành thạo tiếng Anh và biết thêm các ngôn ngữ khác như Nhật, Hàn, Trung,..Mức lương hấp dẫn cho các vị trí này là từ 50.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng, chưa tính các khoản thưởng doanh thu, phụ cấp.

Tuyển dụng việc làm cho quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn

4. Tuyển dụng việc làm quản lý khách sạn theo cấp bậc

Tuyển dụng quản lý khách sạn được chia ra các cấp bậc theo kinh nghiệm số năm làm việc và khả năng thực tế. Dưới đây là một số đặc điểm vị trí quản lý khách sạn phổ biến nhất:

Nhân viên quản lý khách sạn: Nhân viên quản lý khách sạn hỗ trợ điều hành các hoạt động trong ngày của khách sạn. Vị trí này thường có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn. Những nơi có nhu cầu tuyển dụng nhiều cho vị trí này là các khách sạn 1-2 sao, nhà nghỉ nhỏ ở các tỉnh thành hoặc khu du lịch.

Chuyên viên quản lý khách sạn: Vị trí chuyên viên quản lý cho thấy được năng lực, kinh nghiệm nhiều hơn. Các vị trí này thường làm việc tại các khách sạn có quy mô vừa phải hoặc thậm chí là các khách sạn cao cấp. Đối với khách sạn tầm trung thì cần yêu cầu người quản lý có khoảng 3-4 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí giám sát hoặc quản lý cấp trung. Còn nếu làm việc ở khách sạn 5 sao hoặc chuỗi quốc tế thì cần yêu cầu 6-10 năm kinh nghiệm, biết ngoại ngữ tốt.

Giám đốc quản lý khách sạn: Đây là người đứng đầu trong hệ thống quản lý của một khách sạn. Vị trí này chịu trách nhiệm toàn diện về mọi khía cạnh hoạt động, từ chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính đến quản lý nhân sự và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Với kinh nghiệm lâu năm ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm ở các vị trí Quản lý cấp cao hoặc vị trí Giám đốc trong khách sạn.

Tuyển dụng quản lý khách sạn được chia ra các cấp bậc theo kinh nghiệm làm việc

5. Mô tả công việc của việc làm quản lý khách sạn

Dựa vào quy mô của khách sạn sẽ có nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn khác nhau. Đối với mô hình kinh doanh của khách sạn nhỏ thì người đứng đầu hệ thống khách sạn sẽ quản lý chung. Còn khách sạn vừa và nhỏ hay cao cấp sẽ có vai trò quản lý theo các bộ phận như nhân viên giám sát,.. Dưới đây là công việc chính của quản lý khách sạn:

Lập kế hoạch phát triển kinh doanh:

Quản lý khách sạn lên kế hoạch triển khai kinh doanh phù hợp với các bộ phận các phòng như: Sales, Marketing, chăm sóc khách hàng,... hướng đến mục tiêu kinh doanh hiệu quả để mang lại doanh thu cao nhất.

Xây dựng quy trình hoạt động trong khách sạn:

Vị trí Quản lý phân công các công việc mô tả cho từng bộ phận và vị trí cụ thể và rõ ràng. Trong quá trình làm việc, Quản lý khách sạn trực tiếp hướng dẫn và theo dõi các hoạt động của từng bộ phận qua đó còn điều chỉnh, sửa đổi hoặc cải tiến để công việc hiệu quả cao.

Giám sát từng bộ phận trong khách sạn:

Trực tiếp điều phối nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng nhân sự. Bên cạnh đó, người quản lý còn có trách nhiệm kiểm soát lượng hệ thống phòng, cơ sở vật chất, thiết bị trong khách sạn đảm bảo không phát sinh vấn đề đối với khách hàng. Người quản lý luôn nhắc nhở nhân viên có thái độ phục vụ tốt để làm hài lòng khách hàng. Đặc biệt, nhắc nhở nhân sự cần tuân thủ đúng chuẩn các quy tắc về an toàn, sức khỏe và phòng chống cháy nổ…

Chiến lược tiếp thị khách sạn được đẩy mạnh:

Lên kế hoạch marketing hiệu quả cho công việc tiếp thị và bán hàng. Xây dựng tìm kiếm nguồn khách hàng mới tiềm năng nhưng vẫn duy trì ổn định khách hàng thân thiết để mục tiêu chung thúc đẩy doanh thu.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên:

Tuyển dụng quản lý khách sạn bên cạnh đòi hỏi chuyên môn cao còn cần người có kỹ năng quản lý nhân sự tốt. Vị trí này cần thực hiện việc đào tạo đội ngũ nhân viên, đánh giá năng lực nhân viên để có thể quản lý hiệu quả công việc chung.

Quản lý khách sạn giám sát từ bộ phận từ lễ tân, nhân viên đứng bếp, nhân viên dọn phòng đến các nhân viên làm hành chính văn phòng. Mỗi một bộ phận sẽ có hình thức quản lý khác nhau.

Báo cáo tình hình tài chính của khách sạn:

Công việc này quản lý cần thực hiện : Phân tích tài chính, lên báo cáo về thu chi để góp phần xác định yếu tố cần cải thiện tăng lợi nhuận. Ngoài ra, người quản lý cũng đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ mang lại trải nghiệm chất lượng tốt nhất với khách hàng.

Các công việc khác:

Giải quyết các vấn đề liên quan tới dịch vụ, tiện ích và ưu đãi của khách sạn.

Đón tiếp khách hàng VIP, khách hàng cao cấp đến lưu trú.

Báo cáo hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc.

Mô tả công việc cần thực hiện của một quản lý khách sạn

6. Yêu cầu đối với việc làm quản lý khách sạn

Để trở thành một Quản lý khách sạn chuyên nghiệp, bạn cần trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu và làm việc thực tế tại các khách sạn:

Về trình độ học vấn:

Tuyển dụng Quản lý khách sạn đối với những khách sạn cao cấp cần có bằng tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng thuộc ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Du lịch và Khách sạn, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực,...

Đối với vị trí quản lý khách sạn cấp cao đòi hỏi người có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Đặc biệt, ưu tiên bạn hơn nếu bạn có bằng Thạc sĩ về Quản trị khách sạn hoặc Quản trị kinh doanh.

Về Kinh nghiệm chuyên môn:

Đã từng có kinh nghiệm với vai trò làm quản lý tại các quy mô khách sạn khác nhau trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng, Quản lý khách hàng trong các khách sạn. Đi lên từ vị trí thấp nhất đến cấp quản lý để hiểu rõ từng vai trò và biết cách quản lý một cách hiệu quả. Cần người quản lý có ít nhất từ 5-7 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng quan trọng:

Am hiểu về văn hóa - xã hội: Hiểu biết thêm về nét văn hóa, phong tục, truyền thống… của mỗi khách hàng để phục vụ dịch vụ tốt nhất và làm khách hàng hài lòng nhất.

Có chuyên môn kinh doanh: Hiểu biết kiến thức tài chính, kinh doanh để kiểm soát ngân sách ngân sách hiệu quả mang lại doanh thu tối ưu.

Kỹ năng marketing: Mục tiêu chính của khách sạn đó là thúc đẩy doanh số. Để làm tốt được việc này thì người quản lý cần có kỹ năng xây dựng thương hiệu và khả năng làm tiếp thị khách sạn qua các kênh trên mạng xã hội với chiến lược khuyến mãi, giá cả,...

Thành thạo tiếng Anh: Dịch vụ khách sạn là dịch vụ mở,hội nhập quốc tế phục vụ cả khách du lịch quốc tế. Chính vì vậy, việc thành thạo ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh là một lợi thế rất lớn.

Kỹ năng cung cấp chất lượng dịch vụ xuất sắc: Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Để làm được điều đó, bạn cần là người phân tích giỏi, đoán đúng được nhu cầu khách hàng và đưa ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Khả năng lãnh đạo: Ngoài việc nhắc nhở hay đào tạo nhân viên thực hiện tốt yêu cầu công việc thì người quản lý cũng cần truyền năng lượng tích cực, động viên cho nhân viên cấp dưới của mình thực hiện chất lượng cho khách hàng tốt nhất. Chính vì thế, giao tiếp đỉnh cao là một trong những yếu tố quan trọng của công việc quản lý.

Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ: Dù là ứng xử giao tiếp với khách hàng hay nhân viên, cấp trên hay đối tác, thì người quản lý vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp, có tôn trọng đối phương, luôn thân thiện và thể hiện được sự hợp tác tốt đẹp.

Kỹ năng quản trị rủi ro: Mô hình hoạt động kinh doanh nào cũng đều có những rủi ro riêng. Đối với khách sạn cũng vậy đều có những vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh như thời điểm vắng khách, rủi ro vận hành khách sạn,... Vì vậy, bạn cần có kỹ năng quản trị rủi ro để vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Khả năng chịu được áp lực lớn: Công việc ở vị trí cao thường có những áp lực công việc như: doanh thu, khối lượng công việc hay sức ép từ phía khách hàng,.. mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều đó cho thấy được người quản lý có kinh nghiệm làm việc rất tốt ngay cả khi gặp nhiều khó khăn, áp lực.

Các khách sạn cao cấp luôn ứng tuyển vị trí quản lý theo năng lực và kinh nghiệm làm việc

7. Khu vực tuyển dụng quản lý khách sạn nhiều nhất

Tại các thành phố lớn đặc biệt những tỉnh thành phát triển ngành du lịch, khách sạn luôn tập trung nhiều những khách sạn có quy mô khác nhau. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn lại càng gia tăng và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Dưới đây là một số những khu vực tuyển dụng nhiều nhất:

Tuyển dụng quản lý khách sạn tại Đà Lạt:

Thành phố hoa Đà Lạt nổi tiếng là điểm du lịch nghỉ dưỡng với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và nền văn hóa đa dạng. Đây là địa điểm thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn tăng cao để đáp ứng lượng khách du lịch đông đảo, đặc biệt ở các khách sạn từ 3-5 sao. Mức lương quản lý khách sạn tại Đà Lạt dao động từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô và tiêu chuẩn của khách sạn.

Việc làm quản lý khách sạn tại TP.HCM:

TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất Việt Nam. Thành phố này có sự phát triển mạnh về ngành dịch vụ, với hệ thống khách sạn đa dạng từ bình dân đến cao cấp.

Sự gia tăng các hội nghị, sự kiện quốc tế và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tạo nên nhu cầu cao về quản lý khách sạn, đặc biệt một số khách sạn thương hiệu quốc tế cần tuyển nhân sự có năng lực quản lý chuyên nghiệp.

Mức lương quản lý khách sạn tại thành phố HCM từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào khách sạn cao cấp.

Tuyển dụng quản lý khách sạn tại Đà Nẵng:

Thành phố Đà Nẵng là thành phố du lịch biển nổi tiếng với bãi biển đẹp, cơ sở hạ tầng hiện đại và các sự kiện quốc tế. Đây là điểm du lịch lý tưởng cho cả du lịch nghỉ dưỡng và công tác. Chính vì phát triển nhanh chóng khu nghỉ dưỡng, các khách sạn cao cấp nên nhu cầu tuyển dụng quản lý khách sạn càng gia tăng với mức lương hấp dẫn từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc quy mô khách sạn

Tuyển dụng quản lý khách sạn tại Hà Nội:

Thành phố Hà Nội là thủ đô của cả nước, nơi đây có nhiều lượt khách du lịch tới thăm kể cả trong nước và quốc tế. Tại thành phố Hà Nội còn xuất hiện nhiều khách sạn từ bình dân đến cao cấp nên nhu cầu tuyển dụng quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động vận hành khách sạn hiệu quả và xây dựng thương hiệu bền vững.

Mức lương hấp dẫn cho vị trí này là từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực và loại hình khách sạn.

Kết Luận

Việc tuyển dụng quản lý khách sạn phù hợp sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hoạt động kinh doanh, từ việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho tới việc xây dựng niềm tin của khách hàng. Do đó, các mô hình khách sạn cần đầu tư vào quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo và môi trường làm việc lý tưởng để phát triển nhân tài.