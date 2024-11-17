Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Tuyển dụng quản lý khách sạn

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Số 2 Ngô Gia Tự

- Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, TP Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý khách sạn Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ
1. Mô tả công việc
1.1. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh
Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan đặt ra chỉ tiêu, định hướng và lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình chung.
Triển khai thực hiện các kế hoạch có hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cao nhất cho khách sạn.
1.2. Quản lý, điều phối hoạt động trong khách sạn
Duy trì và đảm bảo hoạt động của các bộ phận trong khách sạn luôn vận hành tốt ở mọi thời điểm.
Thường xuyên kiểm tra chất lượng phòng khách, phòng khách VIP, vệ sinh sảnh, các lối đi...
1.3. Kiểm soát chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng.
Giám sát, điều chỉnh thái độ - chất lượng phục vụ của nhân viên.
Kiểm soát công tác bảo trì - bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn.
Xây dựng quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho khách sạn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng mô tả công việc, quy trình chuẩn hướng dẫn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc.
Triển khai áp dụng cho nhân viên làm việc theo đúng quy trình chuẩn đã được phê duyệt và giám sát quá trình thực hiện để có những điều chỉnh cần thiết.
Tiến hành thay đổi, cải tiến các quy trình cho phù hợp với định hướng mới của khách sạn.
1.4. Giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh
Hỗ trợ nhân viên cấp dưới giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh trong khách sạn (Khách phàn nàn chất lượng dịch vụ, khách bị ngộ độc, sự cố cháy nổ...)
Nhanh chóng phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý có hiệu quả các sự cố, vấn đề phát sinh để đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.
1.5. Quản lý nhân sự
Quản lý trực tiếp toàn bộ hệ thống nhân sự của khách sạn hoặc gián tiếp thông qua Trưởng các bộ phận.
Xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt nhất các yêu cầu công việc theo định hướng của khách sạn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn ham học hỏi.
Giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Kinh nghiệm : 02 vị trí tương đương.
Ưu tiên: Ưng viên quản lý khách sạn, resort;

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Hưởng lương tháng thứ 13.
Teambuilding; hội họp.
Sinh nhật, sự kiện khác của công ty.
Chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

