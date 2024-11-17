Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu

GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ

1. Mô tả công việc

1.1. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan đặt ra chỉ tiêu, định hướng và lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình chung.

Triển khai thực hiện các kế hoạch có hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cao nhất cho khách sạn.

1.2. Quản lý, điều phối hoạt động trong khách sạn

Duy trì và đảm bảo hoạt động của các bộ phận trong khách sạn luôn vận hành tốt ở mọi thời điểm.

Thường xuyên kiểm tra chất lượng phòng khách, phòng khách VIP, vệ sinh sảnh, các lối đi...

1.3. Kiểm soát chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng.

Giám sát, điều chỉnh thái độ - chất lượng phục vụ của nhân viên.

Kiểm soát công tác bảo trì - bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn.

Xây dựng quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho khách sạn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng mô tả công việc, quy trình chuẩn hướng dẫn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc.

Triển khai áp dụng cho nhân viên làm việc theo đúng quy trình chuẩn đã được phê duyệt và giám sát quá trình thực hiện để có những điều chỉnh cần thiết.

Tiến hành thay đổi, cải tiến các quy trình cho phù hợp với định hướng mới của khách sạn.

1.4. Giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh

Hỗ trợ nhân viên cấp dưới giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh trong khách sạn (Khách phàn nàn chất lượng dịch vụ, khách bị ngộ độc, sự cố cháy nổ...)

Nhanh chóng phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý có hiệu quả các sự cố, vấn đề phát sinh để đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.

1.5. Quản lý nhân sự

Quản lý trực tiếp toàn bộ hệ thống nhân sự của khách sạn hoặc gián tiếp thông qua Trưởng các bộ phận.

Xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt nhất các yêu cầu công việc theo định hướng của khách sạn.