Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 537 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý khách sạn Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Tham gia xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật hệ thống Chính sách, Quy trình/ Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của khách sạn. Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của khách sạn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh hàng năm của khách sạn. Phối hợp với Phòng Marketing (Trụ sở CP.C Holdings), tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu, tiếp thị và thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của khách sạn. Tổ chức vận hành các bộ phận của khách sạn: Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng/Bar, Bếp, An ninh, Hành chính, Mua hàng, Kế toán và Kỹ thuật. Giám sát và đảm bảo chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng, chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên. Quản lý, bảo trì – bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn. Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, đo lường thỏa mãn khách hàng và giải quyết các khiếu nại, sự cố phát sinh liên quan đến khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các sở ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Tham gia xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật hệ thống Chính sách, Quy trình/ Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của khách sạn.

Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của khách sạn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh hàng năm của khách sạn.

Phối hợp với Phòng Marketing (Trụ sở CP.C Holdings), tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu, tiếp thị và thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của khách sạn.

Tổ chức vận hành các bộ phận của khách sạn: Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng/Bar, Bếp, An ninh, Hành chính, Mua hàng, Kế toán và Kỹ thuật.

Giám sát và đảm bảo chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng, chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên. Quản lý, bảo trì – bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn.

Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, đo lường thỏa mãn khách hàng và giải quyết các khiếu nại, sự cố phát sinh liên quan đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các sở ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý/Giám đốc vận hành khách sạn từ 3sao trở lên Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý khách sạn Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt Giao tiếp tiếng anh tốt

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý/Giám đốc vận hành khách sạn từ 3sao trở lên

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý khách sạn

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Giao tiếp tiếng anh tốt

Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 25-30triệu VNĐ/tháng + Thưởng SVC Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Ăn ca miễn phí tại canteen Tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ Review lương định kỳ hàng năm

Lương cơ bản từ 25-30triệu VNĐ/tháng + Thưởng SVC

Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Ăn ca miễn phí tại canteen

Tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ

Review lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin