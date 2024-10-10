Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý khách sạn Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương
- Hà Nội: 537 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý khách sạn Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Tham gia xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật hệ thống Chính sách, Quy trình/ Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của khách sạn.
Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của khách sạn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh hàng năm của khách sạn.
Phối hợp với Phòng Marketing (Trụ sở CP.C Holdings), tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu, tiếp thị và thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của khách sạn.
Tổ chức vận hành các bộ phận của khách sạn: Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng/Bar, Bếp, An ninh, Hành chính, Mua hàng, Kế toán và Kỹ thuật.
Giám sát và đảm bảo chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng, chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên. Quản lý, bảo trì – bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn.
Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, đo lường thỏa mãn khách hàng và giải quyết các khiếu nại, sự cố phát sinh liên quan đến khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các sở ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý/Giám đốc vận hành khách sạn từ 3sao trở lên
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý khách sạn
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Giao tiếp tiếng anh tốt
Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 25-30triệu VNĐ/tháng + Thưởng SVC
Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Ăn ca miễn phí tại canteen
Tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ
Review lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
