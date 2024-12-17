Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI

Tuyển dụng quản lý khách sạn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 130 P. Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý khách sạn Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự: Quản lý trực tiếp toàn bộ hệ thống nhân sự của khách sạn; Lập kế hoạch nhu cầu nhân sự của khách sạn và thông báo cho các bộ phận liên quan; Tham gia vào quá trình phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán chế độ đãi ngộ,...
Quản lý, điều phối hoạt động trong khách sạn: Duy trì và đảm bảo hoạt động của các bộ phận trong khách sạn; Thường xuyên kiểm tra chất lượng các phòng trong khách sạn; Kiểm soát chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng; Giám sát, điều chỉnh thái độ - chất lượng phục vụ của nhân viên; Kiểm soát công tác bảo trì – bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn.
Giải quyết sự cố, các vấn đề phát sinh: Hỗ trợ nhân viên cấp dưới giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh trong khách sạn; Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý có hiệu quả các sự cố, vấn đề phát sinh để đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi trong buổi PV

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị
kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, am hiểu về tất cả các thông lệ trong quan lý
khách sạn và các quy định liên quan.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng chăm sóc khách hàng và có khả năng ra quyết định...
- Thành thạo Microsoft Office, phần mềm quản lý khách sạn...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.
- Được xem xét nâng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, ngõ 110, đường Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

