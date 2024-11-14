Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

Tuyển dụng quản lý khách sạn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý khách sạn Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Tam Đại, Phú Ninh, Tam Kỳ, Quảng Nam, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý khách sạn Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Yêu cầu khác:

Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

có chổ ở cho ở xa
có xe đưa đón
tham dự các hội thảo, hội nghị, ofline trong ngành du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Trung Đàn, Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-quang-nam-job249281
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 20/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Du lịch Coxi
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP Du lịch Coxi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Du lịch Coxi
Hạn nộp: 05/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/02/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Hạn nộp: 31/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Quảng Nam Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 20/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Du lịch Coxi
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP Du lịch Coxi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Du lịch Coxi
Hạn nộp: 05/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/02/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường
Hạn nộp: 31/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất