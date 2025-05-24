Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 24/05/2025
Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.
  Idea Hunting - Bệ phóng cho những ý tưởng đổi mới, sáng tạo
  Những gương mặt sáng giá và ý tưởng dẫn đầu xu thế
  Idea Hunting - Hành trình phát triển bền vững

Chung kết Idea Hunting 2025 không chỉ đánh dấu chặng cuối trong hành trình tìm kiếm và khai phá những ý tưởng đổi mới, sáng tạo mang tính khả thi cao, mà còn là một đêm hội tụ cảm hứng - nơi những hoài bão, tâm huyết và bản lĩnh của sinh viên được tỏa sáng trên sân khấu lớn.

Ngay từ sảnh ngoài hội trường, các hoạt động truyền thông, khu vực trưng bày ý tưởng và các sản phẩm mô phỏng từ các đội thi đã thu hút sự quan tâm và tương tác của đông đảo người tham dự. Bầu không khí tràn ngập sự háo hức, kỳ vọng và năng lượng sáng tạo, mở ra một đêm thi không chỉ dành cho sự tranh tài mà còn là dịp để cộng đồng sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và những người quan tâm đến khởi nghiệp trẻ có dịp kết nối, chia sẻ và lan tỏa tinh thần đổi mới.

Chung kết Idea Hunting 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, tìm ra chủ nhân xứng đáng
Chung kết Idea Hunting 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, tìm ra chủ nhân xứng đáng

Sự kiện có sự góp mặt của Top 5 đội thi xuất sắc nhất, cùng các giảng viên, chuyên gia cố vấn, nhà sáng lập doanh nghiệp, đại diện tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và không thể thiếu sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía các bạn sinh viên. Trong không gian vừa trang trọng, vừa cởi mở và truyền cảm hứng, từng phần trình bày của các đội thi đã thể hiện rõ tinh thần khởi nghiệp, sức trẻ và khát vọng cống hiến của sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Idea Hunting - Bệ phóng cho những ý tưởng đổi mới, sáng tạo

Idea Hunting mở ra hành trình dấn thân với tinh thần “Dare to... break through” - dám nghĩ khác, làm khác và tạo khác biệt. Các đội thi đã trải qua vòng loại đầy khốc liêt, tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của các mentor giàu kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện mô hình ý tưởng và phát triển năng lực phản biện. Tại vòng bán kết, Top 10 đội thi phải chứng minh tính khả thi, bền vững và tác động xã hội của dự án trước hội đồng chuyên môn - biến những ý tưởng tiềm năng thành giải pháp thực tiễn.

Các đội thi bước vào hành trình chinh phục Idea Hunting với xuất phát điểm khác nhau, đến từ nhiều ngành học, thế mạnh và kỹ năng riêng biệt. Trải qua vòng loại đầy khốc liệt, các nhóm đã không ngừng hoàn thiện mô hình ý tưởng, phát triển kỹ năng phản biện và năng lực làm việc nhóm - những hành trang quan trọng để bước ra thế giới thực tiễn. Mỗi ý tưởng đều mang một màu sắc riêng, thể hiện cách tiếp cận sáng tạo và tư duy giải quyết vấn đề của thế hệ sinh viên năng động.

Idea Hunting mở ra hành trình mới cho các bạn trẻ trên con đường chinh phục ước mơ
Idea Hunting mở ra hành trình mới cho các bạn trẻ trên con đường chinh phục ước mơ

Điểm nổi bật của Idea Hunting năm nay không chỉ nằm ở chất lượng các dự án, mà còn ở sự đồng hành chặt chẽ giữa sinh viên và các cố vấn chuyên môn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như khởi nghiệp, công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường... Các buổi huấn luyện chuyên sâu đã trở thành môi trường học hỏi thực thụ, nơi các bạn sinh viên không chỉ được truyền đạt kỹ năng mà còn được gợi mở tư duy đổi mới, học cách đặt câu hỏi đúng, trình bày logic và phát triển năng lực lãnh đạo. Không ít nhóm đã thay đổi hoàn toàn định hướng dự án sau quá trình cố vấn, minh chứng cho tinh thần cầu thị và khả năng thích ứng của người trẻ.

Cuối cùng, Top 5 đội thi xuất sắc nhất đã lộ diện sau hành trình đầy nỗ lực, mang theo không chỉ mô hình ý tưởng đầy triển vọng mà còn là sự trưởng thành về tư duy, kỹ năng và bản lĩnh cá nhân. Với tâm thế vững vàng, các đội bước vào đêm chung kết sẵn sàng chinh phục Ban Giám khảo và khán giả, không chỉ để giành lấy ngôi vị cao nhất, mà còn để khẳng định mình như những người trẻ dám mơ, dám làm và dám thay đổi.

Những gương mặt sáng giá và ý tưởng dẫn đầu xu thế

Tại vòng chung kết, từng đề án được trình bày trước hội đồng Ban Giám khảo, đa dạng các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, môi trường, sức khỏe tinh thần, năng lượng và kết nối cộng đồng - thể hiện rõ sự nhạy bén với các vấn đề xã hội và tinh thần đổi mới không ngừng của thế hệ sinh viên Gen Z.

Các phần trình bày không chỉ thu hút bởi nội dung chuyên sâu, mà còn gây ấn tượng bởi kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, khả năng phản hồi câu hỏi linh hoạt và phong thái tự tin của các thí sinh - cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin mạnh mẽ vào giá trị mà dự án của mình mang lại.

Giải Nhất: Đội Kokoro với dự án chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên đại học - một đề tài mang giá trị nhân văn sâu sắc và khả năng triển khai thực tiễn cao.

Giải Nhì: Đội Chuối, nổi bật với giải pháp đổi mới mang tính thực tiễn trong lĩnh vực y tế.

Giải Ba: Gọi tên ba đội

  • Tinygrain với ý tưởng tái chế mùn cưa làm đồ chơi giáo dục
  • Edvance với nền tảng học ngoại ngữ tích hợp AI cá nhân hóa
  • Xingxing với sáng kiến kết nối cộng đồng.

Giải được yêu thích nhất: Đội Opitech, với ý tưởng kính phiên dịch thông minh

Đội Kokoro đạt giải Nhất trong cuộc thi Idea Hunting 2025
Đội Kokoro đạt giải Nhất trong cuộc thi Idea Hunting 2025
Đội Chuối đạt giải Nhì trong cuộc thi Idea Hunting 2025
Đội Chuối đạt giải Nhì trong cuộc thi Idea Hunting 2025

Idea Hunting - Hành trình phát triển bền vững

Qua hành trình của Idea Hunting 2025, trường Đại học Hà Nội một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối tri thức học thuật với thực tiễn, định hình một môi trường giáo dục khai phóng - nơi mỗi sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được truyền cảm hứng để đổi mới, hành động và tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Idea Hunting không đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một hệ sinh thái học tập sáng tạo và phát triển bền vững, nơi sinh viên có cơ hội được thử nghiệm ý tưởng, chấp nhận thất bại, học hỏi từ thực tiễn và phát triển toàn diện. Các yếu tố như tư duy lãnh đạo, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện và khả năng làm việc nhóm đều được rèn luyện xuyên suốt quá trình tham gia.

Thông qua cuộc thi, trường Đại học Hà Nội đã cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc đào tạo thế hệ sinh viên toàn cầu, sẵn sàng thích ứng với kỷ nguyên đổi mới liên tục và kinh tế tri thức. Cuộc thi cũng góp phần tạo lập mạng lưới kết nối giữa sinh viên, doanh nghiệp, các chuyên gia cố vấn và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp - hình thành một cầu nối giá trị giữa nhà trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Idea Hunting 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ - không chỉ trong lòng người tham gia, mà còn trong tiến trình xây dựng một nền giáo dục đổi mới, nơi mọi ý tưởng đều có cơ hội được lắng nghe, phát triển và lan tỏa. Hành trình này hứa hẹn sẽ được tiếp nối trong các mùa thi tiếp theo, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp tích cực, táo bạo và bền vững tới toàn thể cộng đồng sinh viên Trường Đại học Hà Nội và xa hơn nữa. Job3s vinh hạnh trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

