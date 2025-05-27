Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 27/05/2025
Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.
Nội dung chính

Tối ngày 13/5, liveshow âm nhạc mang tên Hoa Trên Đá đã diễn ra tại hội trường Nhà Văn hóa, Đại học Văn hóa. Chương trình là bài kiểm tra kết thúc học phần môn Dàn dựng sự kiện văn hoá 1, do nhóm sinh viên lớp Tổ chức sự kiện 4, Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, trường Đại học Văn hoá Hà Nội tổ chức dưới sự hướng dẫn của TS. BTV/ MV Trịnh Lê Anh.

Poster liveshow Hoa Trên Đá (Ảnh: Ban tổ chức liveshow Hoa Trên Đá)
Tựa như những đóa hoa mọc lên từ đá - kiên cường, thầm lặng mà rực rỡ, chương trình Hoa Trên Đá được khơi nguồn cảm hứng từ chính vẻ đẹp ấy. Trong cuộc sống hối hả hôm nay, có những con người âm thầm bước đi giữa bao thử thách, mang trong mình nghị lực sống phi thường và khát vọng vươn lên không ngừng, dù cuộc đời không dành cho họ ánh sáng. Họ là những người khiếm thị - những “bông hoa đá” vẫn bền bỉ khoe sắc trên mảnh đất tưởng chừng khô cằn.

Hoa Trên Đá không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, sự đồng cảm và trân trọng dành cho những điều đẹp đẽ đang diễn ra trong âm thầm. Mỗi tiết mục trong chương trình là một câu chuyện có thật, được kể bằng âm nhạc, giọng hát và tâm hồn của chính những người khiếm thị - những nghệ sĩ sống với đam mê và ánh sáng từ bên trong.

Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc: Hy Vọng - mang trong mình năng lượng tích cực và lạc quan; Nắng Mới - trẻ trung, đầy nhiệt huyết; cùng những giai điệu sâu lắng từ nghệ sĩ Tuyết Tuyết - người đã gắn bó nhiều năm với cộng đồng người khiếm thị. Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một đêm diễn mộc mạc nhưng chạm đến trái tim - nơi khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà còn được nhắc nhớ về giá trị của sự kiên cường và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Hoa Trên Đá là lời mời chân thành để mỗi chúng ta sống chậm lại một nhịp, để lắng nghe, để thấu cảm và để thấy rằng hoa vẫn có thể nở giữa đá và con người vẫn có thể tỏa sáng giữa những thiếu thốn nếu họ có niềm tin và được nâng đỡ bởi tình yêu thương.

Bên cạnh đó, chương trình còn vinh dự khi có sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương, Content Creator Long Đỗ (KOLS "quen mặt" với tài khoản Tiktok Elm zai chị Nguyệt) cùng các thầy cô giảng viên Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Band nhạc Hy Vọng hợp xướng cùng Nghệ sĩ Xuân Thanh (Ảnh: Ban tổ chức liveshow Hoa Trên Đá)
Sự kết hợp đặc biệt của NSƯT Đăng Dương cùng band nhạc Nắng Mới (Ảnh: Ban tổ chức liveshow Hoa Trên Đá)
Nhóm sản xuất Hoa Trên Đá chụp ảnh lưu niệm cùng Content Creator Long Đỗ và MC Trương Phương Hoa (Ảnh: Ban tổ chức liveshow Hoa Trên Đá)
Tập thể lớp Tổ chức sự kiện 4 chụp ảnh lưu niệm cùng TS. BTV/MC Trịnh Lê Anh và các thầy cô giảng viên Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật (Ảnh: Ban tổ chức liveshow Hoa Trên Đá)
Không chỉ là bài kiểm tra kết thúc học phần, Hoa Trên Đá được đánh giá là mô hình tổ chức sự kiện thực tế. Mỗi giai đoạn, từ lên ý tưởng, sản xuất, tổ chức đều do chính các sinh viên triển khai, thực hiện bài bản, sáng tạo và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ giảng đường, hiện thực hóa ý tưởng để xây dựng một chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội.

Chương trình Hoa Trên Đá diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu sự trưởng thành của các bạn sinh viên lớp Tổ chức sự kiện 4; Góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng, đặc biệt là những người khiếm thị. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

