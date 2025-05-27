Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 27/05/2025
Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.
Những người trẻ tài năng

Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) được thành lập từ cuối năm 2017 bởi những gương mặt trẻ tài năng. Từ một câu lạc bộ nghệ thuật - kết quả của niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nói chung và cây đàn Guitar nói riêng, DGC đã gắn kết tất cả những con người chung niềm đam mê ấy thành một đại gia đình.

Đến nay, sau hơn 8 năm hoạt động và phát triển, với ba ban chính: Chuyên môn - Truyền thông - Sự kiện, câu lạc bộ đã tạo được nhiều dấu ấn và thành công đáng nể, có thể kể đến việc được biểu diễn trong các sự kiện lớn của Học viện như: Club Fair, Chào Khóa Mới,… cũng như được làm khách mời cho rất nhiều sự kiện ý nghĩa của những câu lạc bộ bạn bè khắp thành phố, đứng chung sân khấu với những cái tên nổi tiếng như DaLab, Ngọt, Hoàng Dũng, Kiên Trịnh, AMEE, The Flob,....

Không chỉ vậy, màu sắc riêng của câu lạc bộ còn được thể hiện rõ nét qua những chương trình như: Minishow #1, #2, #3, Show nhạc gây quỹ Mistletone, Show nhạc Hừng Đông, Chương trình Du ca và nhiều Minishow, chương trình âm nhạc nổi bật khác.

Nguồn cảm hứng đến từ tiếng trống

Từ bao đời nay, tiếng trống đã trở thành một biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống sinh hoạt và nghệ thuật của người Việt. Trong đình làng, tiếng trống vang lên thúc giục người nông dân ra đồng, mở đầu những lễ hội rộn ràng hay đánh dấu những nghi thức trang nghiêm.

Trong âm nhạc truyền thống, tiếng trống là linh hồn cho những làn điệu chèo, xẩm, ca trù, dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Và hơn cả, tiếng trống còn là nhịp đập của đời sống khi mỗi nhịp trống vang lên là một lần thời không biến chuyển - từng khắc xoay vòng sau các nhịp trống canh, và sắc thái đời sống cũng được thay đổi theo dòng chảy thời gian.

Hai chữ “Đổi Trời” trong tên show được các bạn trẻ lấy cảm hứng từ sự chuyển giao giữa bốn thời khắc trong ngày - Đán (bình minh), Ngọ (trưa), Vãn (chiều tà) và Dạ (đêm) - không chỉ làm đổi thay cảnh vật mà còn ảnh hưởng đến nhịp sống và tâm tư của con người. Bình minh mở ra ngày mới với ánh sáng dịu dàng, đánh thức hy vọng và khát khao khởi đầu. Khi mặt trời lên cao, nhịp sống gấp gáp, con người tất bật hòa mình vào sự sôi động thường nhật.

Đến hoàng hôn, bóng nắng nhạt dần, lòng người trầm lắng để những hoài niệm khẽ khàng ùa về. Và khi màn đêm buông, trong không gian tĩnh mịch, cảm xúc lắng đọng nhường chỗ cho những suy tư miên man. Âm nhạc đã lưu giữ và tái hiện dòng chảy cảm xúc ấy, phản ánh sự chuyển giao của thời gian qua những giai điệu dân gian đặc trưng, qua đó người nghe không chỉ cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian mà còn tìm thấy sự đồng điệu trong chính những thanh âm quen thuộc.

Nhịp trống - Nhịp sống

Lấy cảm hứng từ sự luân chuyển ấy, Trống Nổi Đổi Trời là hành trình âm nhạc tái hiện sự biến hóa trong đời sống sinh hoạt của người dân qua bốn thời điểm bình minh, ban trưa, chiều tà và đêm tối. Từ sớm mai tươi mới với những giai điệu trong trẻo đến giữa trưa chói chang với thanh âm hối hả, rồi hoàng hôn trầm buông với nỗi niềm hoài niệm và đêm về tịch mịch với suy tư miên man - mỗi nhịp trống không chỉ mở ra một thời khắc mới, một nếp sống mới mà còn vén màn một không gian nghệ thuật mới, nơi âm nhạc lưu giữ được trọn vẹn dòng chảy cảm xúc qua những làn điệu dân ca quen thuộc. Khi tiếng trống nổi thì trời đổi sắc, tâm đổi ý, âm nhạc một lần nữa kể tiếp những câu chuyện xưa, để những giá trị văn hóa không chỉ ngủ yên tại quá khứ mà còn vọng mãi tới muôn đời.

Nhịp trống là nhịp sống chính là thông điệp những người trẻ yêu văn hóa này muốn truyền tải. Khi trống nổi thì trời đổi sắc, tâm đổi ý, âm nhạc một lần nữa kể tiếp muôn chuyện xưa, để những giá trị văn hóa không chỉ ngủ yên tại quá khứ mà còn vọng mãi tới muôn đời. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Thông tin sự kiện: Show nhạc dự kiến tổ chức vào ngày Thứ tư, 28/05/2025 tại Hội trường A Học viện Ngoại giao (69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) với sự chuẩn bị chỉn chu từ sân khấu, tiết mục biểu diễn đến những trải nghiệm dành cho người tham gia.

Tham dự concert Trống Nổi Đổi Trời, khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm hành trình nghệ thuật đa giác quan mang đậm bản sắc Việt: Thính giác được dẫn dắt qua những làn điệu dân gian quen thuộc, được làm mới với phối âm sáng tạo, hiện đại - vừa gần gũi, vừa sâu lắng; Thị giác mãn nhãn với phần trình diễn sân khấu hóa công phu, tái hiện sinh động đời sống, phong tục và cảnh sắc của các vùng miền trên cả nước; Vị giác được đánh thức bởi những món ngon dân gian được tuyển chọn kỹ lưỡng - mỗi hương vị là một lát cắt văn hóa, mang đậm bản sắc truyền thống; Cảm xúc được dẫn dắt và thăng hoa trọn vẹn theo hành trình âm nhạc giàu bản sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đưa người xem trở về với cội nguồn văn hóa qua từng nhịp trống vang vọng.

