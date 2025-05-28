Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 28/05/2025
Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.
Nội dung chính

Vào 19h thứ 5 ngày 29/05/2025, tại Nhà Văn hóa - Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm hòa nhạc Cello Fundamento to NEU sẽ chính thức được tổ chức trong sự háo hức của các bạn sinh viên. Đây là sự kiện nằm trong dự án “1 triệu bàn tay chạm cello’’ do nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân phối hợp với đơn vị tổ chức cùng CLB Âm nhạc Cổ điển Đại học Kinh tế Quốc dân NEU Philharmonic tổ chức với mục tiêu đưa cello và âm nhạc cổ điển đến gần hơn với các khán giả, đặc biệt là giới trẻ và các bạn sinh viên.

Cello Fundamento to NEU nằm trong dự án 1 triệu bàn tay chạm cello. Ảnh: BTC
Cello Fundamento to NEU nằm trong dự án 1 triệu bàn tay chạm cello. Ảnh: BTC

Với tâm điểm là cây đàn cello - biểu tượng của chiều sâu cảm xúc và vẻ đẹp nội tâm, đêm hòa nhạc Cello Fundamento to NEU hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đầy rung động, nơi người nghe có thể tạm dừng những tất bật thường nhật để lắng lại cùng âm thanh và cảm xúc.

Đêm nhạc không chỉ là một buổi trình diễn, mà là một lời mời mở lòng để âm nhạc đưa mỗi người đến gần hơn với một thế giới của chiều sâu, của nghệ thuật và của chính mình. Trong buổi biểu diễn lần này, cello được nhấn mạnh như là điểm chạm đầu tiên giúp khơi gợi cảm xúc và kết nối người trẻ với chiều sâu của âm nhạc bác học, theo cách gần gũi và dễ tiếp cận.

Cello được đặt làm trọng tâm nghệ thuật của chương trình. Ảnh: BTC
Cello được đặt làm trọng tâm nghệ thuật của chương trình. Ảnh: BTC

Cello Fundamento to NEU quy tụ dàn nghệ sĩ cello chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ piano, clarinet và các thành viên Ban Chuyên môn của câu lạc bộ NEU Philharmonic, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đặc sắc và giàu cảm xúc.

Đêm hòa nhạc không chỉ là âm nhạc, đó là lời mời gọi mở lòng. Mỗi bản nhạc là một lời thủ thỉ, một câu chuyện kể bằng dây đàn có thể là nỗi nhớ khắc khoải, cũng có thể là hy vọng len lỏi sau những khoảng lặng cuộc đời. Đêm nhạc lần này sẽ đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc sâu lắng và chân thật, từ những nốt trầm tĩnh lặng đến những giai điệu bừng sáng như nụ cười giữa những ngày đầy gió.

NEU Philharmonic có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia tổ chức các sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: BTC
NEU Philharmonic có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia tổ chức các sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của chương trình là sự hiện diện của dàn cello quy mô lớn - nơi các nghệ sĩ từ nhiều nền văn hóa cùng hòa chung một tiếng nói nghệ thuật. Tiếng đàn cello vang lên không chỉ là âm nhạc, mà còn là sự kết nối giữa con người với con người, giữa nghệ sĩ với khán giả, giữa âm thanh và những góc khuất chưa từng được gọi tên. Khán giả sẽ không chỉ đến để nghe, mà còn để cảm.

Trong bối cảnh hiện đại quá nhiều tiếng ồn và xao động, đêm nhạc Cello Fundamento to NEU là khoảng lặng cần thiết để mỗi người trở về bên trong chính mình - nơi những rung động nguyên bản nhất được dịp hồi sinh.

Với thông điệp: "Cello - điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển", chương trình là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và tính lan tỏa của âm nhạc cổ điển trong lòng khán giả hiện đại. Và từ những rung động ấy, sẽ nảy sinh một tình yêu mới dịu dàng, sâu lắng, nhưng không kém phần mãnh liệt với nghệ thuật.

Đội ngũ NEU Philharmonic đang miệt mài chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đêm nhạc chính thức bắt đầu. Ảnh: BTC
Đội ngũ NEU Philharmonic đang miệt mài chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đêm nhạc chính thức bắt đầu. Ảnh: BTC

Để tham dự, mỗi người có thể đăng ký trực tiếp qua đường link: https://forms.gle/9oJUHzHaM73RixoW7. Vé vào cửa chương trình hoàn toàn miễn phí.

Cello Fundamento to NEU không chỉ là một đêm nhạc - đó là một không gian để lắng lại, để cảm nhận, để tìm lại mình qua từng tiếng đàn. Một đêm như thế - đủ yên, đủ sâu, đủ thật và cũng đủ để ta nhớ rằng nghệ thuật luôn có cách để chạm đến phần tinh khiết nhất của tâm hồn. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »
Đêm chung kết ECHOES 2025: Khi những thanh âm văn hóa tỏa sáng
Đêm chung kết ECHOES 2025: Khi những thanh âm văn hóa tỏa sáng

Tối ngày 25/04/2025, đêm chung kết cuộc thi ECHOES 2025: Cultisphere đã chính thức khép lại tại Trường Đại học Hà Nội, đánh dấu hồi kết trọn vẹn cho một hành trình rực rỡ sắc màu văn hóa và cảm xúc.

Xem thêm »