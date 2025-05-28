Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Vào 19h thứ 5 ngày 29/05/2025, tại Nhà Văn hóa - Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm hòa nhạc Cello Fundamento to NEU sẽ chính thức được tổ chức trong sự háo hức của các bạn sinh viên. Đây là sự kiện nằm trong dự án “1 triệu bàn tay chạm cello’’ do nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân phối hợp với đơn vị tổ chức cùng CLB Âm nhạc Cổ điển Đại học Kinh tế Quốc dân NEU Philharmonic tổ chức với mục tiêu đưa cello và âm nhạc cổ điển đến gần hơn với các khán giả, đặc biệt là giới trẻ và các bạn sinh viên.

Cello Fundamento to NEU nằm trong dự án 1 triệu bàn tay chạm cello. Ảnh: BTC

Với tâm điểm là cây đàn cello - biểu tượng của chiều sâu cảm xúc và vẻ đẹp nội tâm, đêm hòa nhạc Cello Fundamento to NEU hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đầy rung động, nơi người nghe có thể tạm dừng những tất bật thường nhật để lắng lại cùng âm thanh và cảm xúc.

Đêm nhạc không chỉ là một buổi trình diễn, mà là một lời mời mở lòng để âm nhạc đưa mỗi người đến gần hơn với một thế giới của chiều sâu, của nghệ thuật và của chính mình. Trong buổi biểu diễn lần này, cello được nhấn mạnh như là điểm chạm đầu tiên giúp khơi gợi cảm xúc và kết nối người trẻ với chiều sâu của âm nhạc bác học, theo cách gần gũi và dễ tiếp cận.

Cello được đặt làm trọng tâm nghệ thuật của chương trình. Ảnh: BTC

Cello Fundamento to NEU quy tụ dàn nghệ sĩ cello chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ piano, clarinet và các thành viên Ban Chuyên môn của câu lạc bộ NEU Philharmonic, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đặc sắc và giàu cảm xúc.

Đêm hòa nhạc không chỉ là âm nhạc, đó là lời mời gọi mở lòng. Mỗi bản nhạc là một lời thủ thỉ, một câu chuyện kể bằng dây đàn có thể là nỗi nhớ khắc khoải, cũng có thể là hy vọng len lỏi sau những khoảng lặng cuộc đời. Đêm nhạc lần này sẽ đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc sâu lắng và chân thật, từ những nốt trầm tĩnh lặng đến những giai điệu bừng sáng như nụ cười giữa những ngày đầy gió.

NEU Philharmonic có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia tổ chức các sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của chương trình là sự hiện diện của dàn cello quy mô lớn - nơi các nghệ sĩ từ nhiều nền văn hóa cùng hòa chung một tiếng nói nghệ thuật. Tiếng đàn cello vang lên không chỉ là âm nhạc, mà còn là sự kết nối giữa con người với con người, giữa nghệ sĩ với khán giả, giữa âm thanh và những góc khuất chưa từng được gọi tên. Khán giả sẽ không chỉ đến để nghe, mà còn để cảm.

Trong bối cảnh hiện đại quá nhiều tiếng ồn và xao động, đêm nhạc Cello Fundamento to NEU là khoảng lặng cần thiết để mỗi người trở về bên trong chính mình - nơi những rung động nguyên bản nhất được dịp hồi sinh.

Với thông điệp: "Cello - điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển", chương trình là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và tính lan tỏa của âm nhạc cổ điển trong lòng khán giả hiện đại. Và từ những rung động ấy, sẽ nảy sinh một tình yêu mới dịu dàng, sâu lắng, nhưng không kém phần mãnh liệt với nghệ thuật.

Đội ngũ NEU Philharmonic đang miệt mài chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đêm nhạc chính thức bắt đầu. Ảnh: BTC

Để tham dự, mỗi người có thể đăng ký trực tiếp qua đường link: https://forms.gle/9oJUHzHaM73RixoW7. Vé vào cửa chương trình hoàn toàn miễn phí.

Cello Fundamento to NEU không chỉ là một đêm nhạc - đó là một không gian để lắng lại, để cảm nhận, để tìm lại mình qua từng tiếng đàn. Một đêm như thế - đủ yên, đủ sâu, đủ thật và cũng đủ để ta nhớ rằng nghệ thuật luôn có cách để chạm đến phần tinh khiết nhất của tâm hồn. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.