"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

1. "Sắc Nhà – Sắc Tộc": Khi kiến trúc dân tộc lên tiếng qua mô hình và hình ảnh

Xuất phát từ thực trạng đáng lo ngại – kiến trúc nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một bởi quá trình đô thị hóa và thay đổi lối sống – nhóm sinh viên không chỉ mong muốn giới thiệu các công trình nhà ở độc đáo qua tranh ảnh và mô hình, mà còn kỳ vọng có thể khơi dậy tinh thần trân trọng di sản dân tộc trong thế hệ trẻ.

Dự án bao gồm chuỗi hoạt động chính, nổi bật là triển lãm mô hình và tranh ảnh tái hiện sinh động kiến trúc nhà ở của nhiều dân tộc khác nhau, sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2025 tại khuôn viên Đại học FPT Hà Nội. Tiếp nối là buổi talkshow với chủ đề “Dáng Nhà - Hình Bóng Dân Tộc” diễn ra vào ngày 01/07/2025, với sự tham gia đặc biệt của PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc truyền thống. Tại đây, khách mời sẽ chia sẻ góc nhìn chuyên môn và câu chuyện văn hóa đằng sau những ngôi nhà mang đậm bản sắc dân tộc.

Khoảnh khắc tại triển lãm ngày 24/06/2025

Dự án cũng không thể thành công nếu thiếu sự đồng hành quý báu của các nhà tài trợ, đặc biệt là anh Tuyền Mô Hình, người đã hỗ trợ hiện thực hóa các mô hình kiến trúc với độ chi tiết và thẩm mỹ cao.

"Sắc Nhà – Sắc Tộc" không chỉ là một hoạt động học thuật, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa kiến thức và cảm xúc. Qua đó, dự án hy vọng có thể khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống – một phần không thể thiếu trong bản sắc dân tộc Việt Nam.

Job3s tự hào là đơn vị bảo trợ truyền thông cho dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” – nơi những mái nhà dân tộc không chỉ được tái hiện bằng mô hình và hình ảnh, mà còn được kể lại bằng tình yêu và khát vọng gìn giữ di sản. Đồng hành cùng thế hệ trẻ, Job3s mong muốn lan tỏa tinh thần trân quý văn hóa Việt, để bản sắc không chỉ được nhớ đến, mà còn được sống mãi trong từng nhịp thở của thời đại.