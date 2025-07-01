"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 01/07/2025
Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Xuất phát từ thực trạng đáng lo ngại – kiến trúc nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một bởi quá trình đô thị hóa và thay đổi lối sống – nhóm sinh viên không chỉ mong muốn giới thiệu các công trình nhà ở độc đáo qua tranh ảnh và mô hình, mà còn kỳ vọng có thể khơi dậy tinh thần trân trọng di sản dân tộc trong thế hệ trẻ.

Dự án bao gồm chuỗi hoạt động chính, nổi bật là triển lãm mô hình và tranh ảnh tái hiện sinh động kiến trúc nhà ở của nhiều dân tộc khác nhau, sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2025 tại khuôn viên Đại học FPT Hà Nội. Tiếp nối là buổi talkshow với chủ đề “Dáng Nhà - Hình Bóng Dân Tộc” diễn ra vào ngày 01/07/2025, với sự tham gia đặc biệt của PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc truyền thống. Tại đây, khách mời sẽ chia sẻ góc nhìn chuyên môn và câu chuyện văn hóa đằng sau những ngôi nhà mang đậm bản sắc dân tộc.

Khoảnh khắc tại triển lãm ngày 24/06/2025
Dự án cũng không thể thành công nếu thiếu sự đồng hành quý báu của các nhà tài trợ, đặc biệt là anh Tuyền Mô Hình, người đã hỗ trợ hiện thực hóa các mô hình kiến trúc với độ chi tiết và thẩm mỹ cao.

"Sắc Nhà – Sắc Tộc" không chỉ là một hoạt động học thuật, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa kiến thức và cảm xúc. Qua đó, dự án hy vọng có thể khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống – một phần không thể thiếu trong bản sắc dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày cuối tháng 6, tại Đại học FPT Hà Nội, một dự án nhỏ nhưng đầy tâm huyết của nhóm sinh viên mang tên "Mái Nhà Việt" đã lặng lẽ thắp lên ngọn lửa yêu văn hóa truyền thống trong lòng người trẻ. Dự án "Sắc Nhà – Sắc Tộc", thuộc môn học SSB201, không đơn thuần là một hoạt động học tập – mà là hành trình tìm lại vẻ đẹp bị lãng quên của những mái nhà dân tộc xưa.

Sinh ra từ nỗi trăn trở trước sự mai một nhanh chóng của kiến trúc truyền thống các dân tộc thiểu số, dự án mong muốn đem đến cho thế hệ trẻ một góc nhìn sâu sắc hơn về di sản văn hóa – nơi từng ngôi nhà là một biểu tượng, một bản sắc, một linh hồn dân tộc.

Với chuỗi hoạt động gồm triển lãm mô hình, tranh ảnh vào ngày 24/06/2025 và talkshow giao lưu chuyên đề vào 01/07/2025, dự án đã mở ra không gian kết nối giữa sinh viên và văn hóa. Tại triển lãm, người xem sẽ có dịp chiêm ngưỡng những mô hình nhà sàn, nhà rông, nhà dài... được thực hiện tỉ mỉ, giàu tính thẩm mỹ. Mỗi mô hình là một câu chuyện – về vùng đất, con người và tinh thần dân tộc.

24/06/2025 – Khi cảm hứng hội tụ qua từng khung hình
Đặc biệt, buổi talkshow mang tên “Dáng Nhà - Hình Bóng Dân Tộc” có sự tham gia của PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng – người đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu kiến trúc truyền thống – hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn chuyên sâu, khơi gợi sự tự hào về di sản Việt.

Một điều đáng quý nữa là dự án đã nhận được sự ủng hộ từ anh Tuyền Mô Hình, người đã đồng hành hỗ trợ phần mô hình triển lãm – góp phần làm nên linh hồn cho từng không gian kiến trúc thu nhỏ.

“Chúng em không nghĩ mình có thể thay đổi được hiện thực, nhưng hy vọng dự án sẽ là một dấu lặng cần thiết – để người trẻ ngừng lại, nhìn lại và yêu lại những giá trị xưa cũ nhưng thiêng liêng của dân tộc mình”, đại diện nhóm chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, "Sắc Nhà – Sắc Tộc" giống như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: Hãy đừng quên những gì đã từng là mái che, là nơi bắt đầu của bản sắc, của cội nguồn – của một dân tộc mang tên Việt Nam.

Job3s tự hào là đơn vị bảo trợ truyền thông cho dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” – nơi những mái nhà dân tộc không chỉ được tái hiện bằng mô hình và hình ảnh, mà còn được kể lại bằng tình yêu và khát vọng gìn giữ di sản. Đồng hành cùng thế hệ trẻ, Job3s mong muốn lan tỏa tinh thần trân quý văn hóa Việt, để bản sắc không chỉ được nhớ đến, mà còn được sống mãi trong từng nhịp thở của thời đại.

