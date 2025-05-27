Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 27/05/2025
Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.
Với chủ đề “Octalyst” - biểu tượng cho sự bùng nổ năng lượng và tinh thần sáng tạo không giới hạn, chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã thực sự trở thành một bản giao hưởng nghệ thuật đa sắc, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng trẻ đầy cảm hứng tại Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (AEP).

Sân khấu tỏa sáng tài năng và cảm xúc

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi nghệ thuật, AEP’s Got Talent từ lâu đã là sân chơi thường niên được sinh viên AEP trông đợi. Năm nay, với chủ đề “Octalyst”, cuộc thi không chỉ đề cao tài năng cá nhân mà còn nhấn mạnh sự bùng nổ trong cảm xúc, tinh thần gắn kết và niềm tự hào khi được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Từ những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào của các bản ballad, đến những tiết mục nhảy sôi động bùng nổ năng lượng hay những màn biểu diễn kết hợp trình diễn thị giác độc đáo - tất cả đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc, khiến người xem liên tục vỡ òa bởi cảm xúc. Mỗi phần thi như một mảnh ghép đầy tâm huyết, được dàn dựng công phu và trình bày với tinh thần chuyên nghiệp, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của từng đội thi.

Giây phút đầy lắng đọng của đội thi HMC
Phần thi đầy sáng tạo của Phan Bảo Lan
Một trong những tiết mục để lại nhiều ấn tượng là phần biểu diễn của đội thi HMC - nơi âm nhạc và cảm xúc được hòa quyện trong một không gian tĩnh lặng đầy nghệ thuật. Trong khi đó, phần thi của Phan Bảo Lan lại khiến khán phòng không khỏi ngạc nhiên bởi sự sáng tạo trong cách thể hiện và khả năng làm chủ sân khấu. Đặc biệt, tiết mục của Nguyễn Phúc Đạt - Quán quân AGT 2025 - đã khiến hội trường như bùng nổ. Với phần trình diễn hát kết hợp hoạt cảnh sống động và cảm xúc, Nguyễn Phúc Đạt đã chạm đến trái tim khán giả và chinh phục hoàn toàn ban giám khảo.

Không chỉ là cuộc thi - Đây là hành trình trưởng thành

AEP’s Got Talent không chỉ là nơi phát hiện và tôn vinh những tài năng nghệ thuật mà còn là hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên. Qua từng vòng thi, các thí sinh không ngừng rèn luyện kỹ năng biểu diễn, làm việc nhóm, lên ý tưởng sáng tạo và vượt qua chính mình. Cuộc thi trở thành nơi các bạn trẻ được thể hiện đam mê, bản lĩnh cá nhân và tinh thần đồng đội - những giá trị cốt lõi mà sinh viên AEP luôn hướng đến.

Quan trọng hơn cả, sân chơi này mang lại cơ hội để sinh viên kết nối, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau. Đó cũng chính là lý do khiến AEP’s Got Talent không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật đơn thuần, mà đã trở thành một “lễ hội cảm xúc” mang đậm dấu ấn của cộng đồng sinh viên AEP.

Tiết mục đầy hấp dẫn của Nguyễn Phúc Đạt - Quán quân AGT 2025
AEP’s Got Talent 2025 không chỉ là nơi để các tài năng tỏa sáng, mà còn là hành trình nuôi dưỡng đam mê và khẳng định bản lĩnh của sinh viên AEP. Thông qua từng vòng thi, mỗi thí sinh đã có cơ hội vượt qua giới hạn bản thân, học cách làm việc nhóm, thể hiện cảm xúc và kết nối với cộng đồng. Những trải nghiệm đó không chỉ giúp các bạn trưởng thành hơn trong nghệ thuật mà còn trong cả tư duy, thái độ và tinh thần sống. Chính những điều đó đã làm nên một AGT không đơn thuần là cuộc thi, mà là chất keo gắn kết và là ngọn lửa truyền cảm hứng cho cả một thế hệ sinh viên trẻ đầy khát vọng.

Kết thúc nhưng không khép lại

Khoảnh khắc Nguyễn Phúc Đạt được xướng tên là Quán quân và được trao giải Thí sinh được yêu thích nhất đã khép lại hành trình AEP’s Got Talent 2025 trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng với mỗi người tham dự - từ thí sinh đến khán giả, từ ban tổ chức đến các nhà tài trợ - chương trình không đơn thuần kết thúc ở đêm chung kết, mà sẽ tiếp tục sống mãi trong ký ức tuổi trẻ như một bản giao hưởng ngập tràn xúc cảm.

Giây phút hạnh phúc của thí sinh Nguyễn Phúc Đạt khi được trao giải
AEP’s Got Talent 2025 đã thực sự là một sân khấu để tỏa sáng, để gắn kết và để khẳng định rằng: mỗi sinh viên AEP đều là một ngôi sao theo cách của riêng mình. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

