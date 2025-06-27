Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Go Finance là cuộc thi học thuật thường niên uy tín, được tổ chức bởi CLB Chứng khoán Sinh viên SSC dưới sự chỉ đạo chuyên môn từ đội ngũ giảng viên đầu ngành và bảo trợ từ các tổ chức tài chính danh tiếng, đặc biệt là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Qua 11 mùa tổ chức, Go Finance đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và trở thành một trong những sân chơi học thuật hàng đầu dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực Kinh tế – Tài chính – Chứng khoán.

Năm nay, Go Finance 2025 mang đến một hành trình thi đấu mô phỏng sát thực tế, thử thách toàn diện cả kiến thức chuyên môn lẫn khả năng phân tích, phản biện và đầu tư. Chủ đề “Pierce the veil, Prevail the trail” thể hiện tinh thần dám phá vỡ rào cản, vượt qua định kiến và dẫn đầu con đường riêng của mỗi cá nhân trên hành trình nghề nghiệp.

Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định tầm quan trọng của việc tuyên truyền và phổ cập kiến thức chứng khoán cho sinh viên – những chủ nhân tương lai của nền kinh tế. Đồng thời, ông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Ban Tổ chức trong suốt hơn một thập kỷ qua:

“Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào công tác giáo dục, nâng cao hiểu biết cho cộng đồng – đặc biệt là thế hệ trẻ. Cuộc thi Go Finance, sau hành trình 11 năm phát triển, đã trở thành một sân chơi học thuật uy tín, nơi sinh viên cả nước được trau dồi kiến thức, kỹ năng thực tiễn và niềm đam mê với Kinh tế – Tài chính – Chứng khoán.”

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Go Finance 2025 chia sẻ thông điệp đầy cảm hứng

Đại diện Ban Tổ chức cũng chia sẻ thông điệp đầy cảm hứng:

“Go Finance 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình trưởng thành của những người trẻ dám thử thách bản thân, dám khai phá tiềm năng và dám khẳng định mình. Với chủ đề 'Pierce the veil, Prevail the trail' – xuyên qua rào cản, làm chủ hành trình – chúng tôi tin rằng mỗi thí sinh sẽ tự viết nên câu chuyện bản lĩnh của riêng mình giữa thế giới tài chính đầy biến động.”

Giải thưởng cho Quán quân trị giá hơn 100 triệu đồng, bao gồm 15 triệu đồng hiện kim

Go Finance 2025 được thiết kế với 5 vòng thi chuyên sâu, nâng cao và đa dạng hơn theo từng cấp độ:

Vòng 1 (10/06 – 02/07):

Thi cá nhân, hình thức trắc nghiệm về kiến thức cơ bản Kinh tế – Tài chính – Chứng khoán. Chọn ra Top 300 thí sinh có điểm số cao nhất.

​ Vòng 2 (05/07):

Thi cá nhân, gồm trắc nghiệm và tự luận chuyên sâu. Lựa chọn Top 50 thí sinh xuất sắc.

Vòng 3 (10/07 – 20/07): Vòng 3A: Làm việc nhóm giải quyết tình huống thực tế (case study). Vòng 3B: Tự luận cá nhân kiểm tra kiến thức chuyên ngành. Kết quả lựa chọn Top 16 thí sinh xuất sắc nhất.

Vòng 4 (28/07 – 17/08): Vòng 4A: Thực hành đầu tư bằng tài khoản mô phỏng trong 15 phiên giao dịch. Vòng 4B: Thuyết trình và phản biện theo cặp về danh mục đầu tư đã thực hiện. Tìm ra Top 5 thí sinh tiến vào vòng Chung kết.

Chung kết (19/09):

​Thi cá nhân, kiểm tra kiến thức tổng hợp và bảo vệ danh mục đầu tư trước hội đồng chuyên gia. Từ đây, Quán quân duy nhất của Go Finance 2025 sẽ lộ diện.

Có thể nói, Go Finance 2025 không chỉ là nơi khai phá bản thân mình, mà còn là nơi mở ra những cánh cửa sự nghiệp cho những người dám đi đầu:

Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn, bao gồm: 35 triệu đồng tiền mặt Giải thưởng cho Top 5 thí sinh xuất sắc nhất: Hơn 500 triệu đồng Giải thưởng cho Quán quân trị giá hơn 100 triệu đồng, bao gồm 15 triệu đồng hiện kim

Cơ hội thực tập tại các công ty chứng khoán hàng đầu – nơi thí sinh được tiếp cận môi trường làm việc thực tế và phát triển năng lực nghề nghiệp chuyên sâu.

Nếu bạn là sinh viên có niềm đam mê với tài chính, yêu thích phân tích, khao khát thử thách bản thân trong môi trường cạnh tranh chuyên nghiệp – Go Finance 2025 chính là nơi dành cho bạn.

Truy cập ngay: https://gofinance-sscneu.com

Thời gian đăng ký: từ 10/06 đến hết ngày 02/07/2025

Pierce the veil, Prevail the trail – Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, khai mở giới hạn bản thân và chinh phục đỉnh cao tri thức cùng Go Finance 2025!

Trong hành trình truyền cảm hứng và đồng hành cùng thế hệ sinh viên tài năng trên con đường chinh phục lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, Job3s tự hào trở thành đơn vị bảo trợ chính thức của cuộc thi học thuật Go Finance 2025 — một trong những sân chơi học thuật uy tín và quy mô hàng đầu toàn quốc.

Thông qua chương trình, Job3s mong muốn trở thành người bạn Đồng hành - Kết nối - Lan tỏa giá trị tri thức, góp phần tạo dựng cơ hội để các bạn sinh viên có thể phát huy tối đa tiềm năng, vượt qua giới hạn và gặt hái những thành công đầu tiên trên hành trình sự nghiệp đầy thử thách.