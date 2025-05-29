Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 29/05/2025
Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.
Nội dung chính

Festival Bảo Ngân Khám phá là cuộc thi thường niên do Liên chi Đoàn Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Khoa và Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính. Cuộc thi đồng thời nhận được bảo trợ chuyên môn từ ba bộ môn trọng điểm: Nghiệp vụ Ngân hàng, Bảo hiểm và Đầu tư Tài chính.

Mục đích của cuộc thi là xây dựng một sân chơi học thuật thực tế, gắn liền với các chủ đề cập nhật trong ngành tài chính, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng tư duy, trình bày và xử lý tình huống. Không chỉ giới hạn trong Học viện, Festival Bảo Ngân Khám Phá còn thu hút sự quan tâm từ sinh viên nhiều trường đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 20/05/2025, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã chính thức diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi. Sự kiện khép lại một mùa giải đầy sáng tạo, đổi mới và mang đậm tính chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Năm 2025, chương trình quay lại với chủ đề ESG Revolution - xoay quanh ba yếu tố then chốt trong phát triển bền vững: môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Với tính thời sự và chiều sâu học thuật, chủ đề này đã nhanh chóng thu hút gần 1.800 sinh viên tham gia chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần kể từ khi phát động.

Sau vòng sơ loại, tám đội thi có thành tích nổi bật nhất bước vào vòng bán kết. Tại đây, các thí sinh không chỉ thi đấu mà còn được tham gia huấn luyện chuyên sâu bởi các chuyên gia trong ngành ở phần trainning Bứt phá tư duy - Thuyết phục đỉnh cao.

4 đội thi tranh tài để chiếm cặp vé tiến vào vòng chung kết
Vượt qua những thử thách về kiến thức và kỹ năng, bốn đội mạnh nhất đã ghi tên mình vào đêm Chung kết: Giải Phóng, Innovar, Ezi và VN Index1500. Sự kiện cũng ghi nhận những con số ấn tượng về truyền thông, với hơn 800.000 lượt tiếp cận và hơn 30.000 lượt tương tác từ các nền tảng trực tuyến.

Đêm Chung kết có sự góp mặt của đại diện Học viện Tài chính, lãnh đạo các phòng, ban và khoa chuyên môn, cùng đại diện các nhà tài trợ và doanh nghiệp đối tác. Cụ thể, chương trình vinh dự chào đón: PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện; ThS. Bùi Văn Tiên - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; PGS.TS Hà Minh Sơn - Phó Trưởng Ban Công tác Chính trị & Sinh viên; TS. Nghiêm Văn Bảy, TS. Trần Thị Lan, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Ánh Nguyệt - đại diện các bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm.

Ba phần thi của đêm chung kết được thiết kế khoa học và hiện đại, gồm:

  • Khởi động - Bịt mắt bắt key: kiểm tra khả năng nắm bắt khái niệm và hiểu biết chuyên môn sâu.
  • Tăng tốc - Truy tìm mảnh ghép: Đây là phần thi đòi hỏi tốc độ và phản xạ – chứng kiến màn rượt đuổi gay cấn. Các đội giải các mảnh ghép để truy ra từ khóa cuối cùng. Ezi tiếp tục giữ phong độ, đạt tổng 120 điểm sau hai vòng. Giải Phóng bám sát phía sau với 100 điểm.
  • Về đích - Thực chiến: Phần thi tình huống cuối cùng đòi hỏi xử lý nhanh, chính xác và có chiều sâu thực tiễn.
Đội Ezi dành chiến thắng chung cuộc tại cuộc thi năm nay
Đội Ezi đã thể hiện phong độ ổn định, phản ứng nhanh nhạy và tư duy sắc bén trong suốt cả ba vòng thi. Tại vòng cuối cùng, họ đã vượt qua đội Giải Phóng - đối thủ đáng gờm - để giành chiến thắng chung cuộc.

Lễ trao giải diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, đánh dấu sự kết thúc của mùa giải 2025 với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chiến thắng của đội Ezi là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực tập thể và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chung kết Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 diễn ra thành công tốt đẹp
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nền tảng giúp sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng kết nối với thực tiễn nghề nghiệp, mở rộng tư duy và định hướng phát triển lâu dài theo xu hướng toàn cầu. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

