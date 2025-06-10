Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh đầy cam go để giành lấy ngôi vị cao nhất. Một trong năm thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh ở ngôi vị cao nhất, cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới 500.000.000 đồng.

Đêm chung kết Cuộc thi I-INVEST! 2025 sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu

Chặng đường nổi bật của một đấu trường tri thức

Trải qua hành trình dài 16 năm, cuộc thi I-INVEST! 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi học thuật uy tín dành cho những sinh viên đam mê tài chính và chứng khoán. Cuộc thi không chỉ giúp thí sinh củng cố kiến thức chuyên môn, mà còn là môi trường rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng đầu tư thực tiễn và bản lĩnh ra quyết định. Mỗi năm, hàng nghìn thí sinh đã trưởng thành từ I-INVEST! với hành trang là những bài học giá trị, những kết nối nghề nghiệp sâu rộng và cơ hội phát triển trong ngành tài chính.

Top 5 ưu tú – Người dẫn lối đầu tư tương lai

Sau gần 90 ngày thi ròng rã, trải qua 03 vòng thi căng thẳng và cân não, Top 05 thí sinh đã chính thức lộ diện, tiến bước tới ngôi vị cao nhất – Quán quân I-INVEST! 2025, đó là:

Chu Quang Thành – Đại học Ngoại Thương

Trương Thanh Sơn – Đại học Kinh tế Quốc dân

Lê Mậu Minh Đăng – Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Nguyễn Thái Nghĩa – Đại học Kinh tế Quốc dân

Dương Thị Ngọc Mai – Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi I-INVEST! 2025 chính thức lộ diện

Tri thức – Bản lĩnh – Tương lai: Hội tụ trong một đêm duy nhất

Là một trong những cuộc thi học thuật về tài chính - chứng khoán lớn nhất toàn quốc, I-INVEST! 2025 vừa mang đến một môi trường rèn luyện toàn diện tư duy chiến lược, vừa tạo thêm cơ hội networking với cộng đồng đam mê lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán. Đêm chung kết sắp tới hứa hẹn sẽ không chỉ là hồi kết của một chặng đường, mà còn là điểm khởi đầu cho những bước tiến dài của các nhà đầu tư trẻ trên hành trình vươn xa.

Thông tin chi tiết về Đêm Chung kết THE FINAL: I-SHINE!

Thời gian: 17h30 Thứ 7, ngày 14/06/2025

Địa điểm: Nhà hát Quân đội, 130 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thể thức thi đấu gồm 3 vòng chính:

Vòng 1 : WARM-UP! – Trả lời 8 câu hỏi về Tài chính – Chứng khoán trong 80 giây.

Vòng 2 : SPEED-UP! – Chọn 1 trong 8 bộ câu hỏi tương ứng với 8 ngành nghề khác nhau. Hai thí sinh có điểm cao nhất vào vòng 3, ba người còn lại đấu PLAYOFF để chọn thêm 1 người đi tiếp.

Vòng 3: LIGHT-UP! – Các thí sinh đóng vai chuyên viên phân tích, thuyết trình trước hội đồng giám khảo (mô phỏng ban lãnh đạo quỹ đầu tư) để thuyết phục họ đầu tư vào mã cổ phiếu do mình đề xuất.

Thí sinh có tổng điểm cao nhất qua 3 vòng thi chính (không tính vòng PLAYOFF) sẽ giành danh hiệu Quán quân I-INVEST! 2025.

Đừng bỏ lỡ cơ hội theo dõi Đêm Chung kết I-SHINE! để được chứng kiến màn tranh tài đỉnh cao và cổ vũ cho những nhà ứng viên xuất sắc nhất!

Job3s rất vinh dự đồng hành với vai trò nhà bảo trợ cuộc thi I-INVEST! 2025, cùng các bạn chắp cánh ước mơ và xây dựng tương lai tươi sáng. Thông qua các chương trình, Job3s mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, tạo điều kiện để các bạn phát huy hết tiềm năng và gặt hái thành công. Chúng tôi tin rằng, mỗi bạn trẻ đều xứng đáng được trao cơ hội để phát triển và tỏa sáng rực rỡ.