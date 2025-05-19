Đêm chung kết ECHOES 2025: Khi những thanh âm văn hóa tỏa sáng

Sau hơn 2 tháng diễn ra với nhiều vòng thi hấp dẫn, ECHOES 2025 - cuộc thi tiếng Anh do CLB Tiếng Anh Voice of HANU tổ chức, đã đi đến đêm thi cuối cùng. 9 gương mặt xuất sắc nhất từ 150 đơn đăng ký dự thi đã đứng trên sân khấu lớn để truyền tải thông điệp văn hóa bằng tiếng Anh, với trái tim, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc. Với chủ đề Cultisphere gợi mở về một không gian văn hóa mới mẻ và đầy màu sắc, ECHOES 2025 không chỉ là nơi thể hiện năng lực sử dụng tiếng Anh, mà còn là sân chơi trí tuệ giúp giới trẻ khám phá và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống theo cách hiện đại, sáng tạo và đầy cảm hứng.

Đêm chung kết diễn ra trong không khí sôi động và trang trọng, với sự hiện diện của đại diện từ Đoàn trường Đại học Hà Nội, các đơn vị tài trợ, các đại sứ truyền thông, các khách mời đặc biệt cùng ban giám khảo là những gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn thuyết bằng tiếng Anh. Bên cạnh phần thể hiện bùng nổ của các thí sinh, sự xuất hiện của cặp đôi MC chuyên nghiệp cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã khiến đêm chung kết trở thành một bữa tiệc cảm xúc thực thụ.

​MC Nhật Hà - Anh Duy

Tiết mục nhảy À Lôi của nhóm nhảy TADA Team

Tiết mục Lá cờ của Hanu Guitar Club

Ở phần thi diễn kịch - Play, 3 đội thi VERBOVISION, Nine-Nine, The Unbreakables đã mang đến cho khán giả những màn kịch được lấy cảm hứng từ những truyện cổ tích quen thuộc gắn liền đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Một điểm mới là các đội đã mang đến những nét sáng tạo cho cốt truyện thay vì sử dụng bản gốc nhưng vẫn giữ nguyên những nét văn hoá truyền thống đậm đà trong vở kịch.

Tiết mục kịch Sự tích cây khế của nhóm The Unbreakables

Tiết mục kịch Sự tích thánh Gióng của nhóm Nine-Nine

Tiết mục kịch Sự tích Thánh Gióng của nhóm VERBOVISION

Qua 3 phần trình diễn giàu cảm xúc, hai đội The Unbreakables và Nine-Nine xuất sắc tiến vào phần thi thứ 2 - Debate, nơi các thí sinh tranh biện về chủ đề Lịch sử nên trở thành môn thi bắt buộc trong kì thi tốt nghiệp THPT. Sau 4 lượt tranh biện, đội Nine-Nine gồm 3 thành viên Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Chi và Cao Đại Nghĩa chính thức nắm chắc suất thi đấu ở phần cuối cùng - Speech.

Lượt tranh biện của đội The Unbreakables

Lượt tranh biện của đội Nine-Nine

Tại phần thi cuối cùng, 3 thí sinh không còn đồng hành ở vị trí đồng đội. Mỗi người cần phải chứng minh cho ban giám khảo và khán giả bản sắc cá nhân thông qua những góc nhìn văn hóa dưới hình thức diễn thuyết truyền cảm hứng dạng Ted Talk.

Phần trình diễn Speech của thí sinh Cao Đại Nghĩa

Phần trình diễn Speech của thí sinh Nguyễn Tuấn Anh

Phần trình diễn Speech của thí sinh Vũ Khánh Chi

Trải qua những màn tranh tài gay cấn, ngôi vị cao nhất của ECHOES 2025 thuộc về thí sinh Nguyễn Tuấn Anh (Trường Đại học Hà Nội) – người chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng phong thái tự tin, khả năng truyền tải thông điệp văn hóa sâu sắc và cảm xúc. Danh hiệu Á quân được trao cho Cao Đại Nghĩa (Học viện Ngoại giao), với lập luận sắc bén, khả năng kết nối cảm xúc và phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh. Vị trí Quý quân thuộc về Vũ Khánh Chi (Trường Đại học Hà Nội), người mang đến một màu sắc cá tính và sáng tạo qua từng phần thể hiện.

Quán quân, Á quân và Quý quân của ECHOES 2025

Quán quân ECHOES 2025 - thí sinh Nguyễn Tuấn Anh (người đứng thứ 3 tính từ trái sang)

Top 9 cuộc thi ECHOES 2025

Cuộc thi ECHOES 2025: Cultisphere diễn ra thành công tốt đẹp

ECHOES 2025 không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi những tiếng nói trẻ cất lên, tạo nên những "tiếng vọng" về văn hóa, bản sắc và khát vọng phát triển. Sự thành công của đêm chung kết một lần nữa khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và làm mới giá trị truyền thống - không chỉ trong phạm vi ngôn ngữ, mà còn trong chính trái tim và tư duy toàn cầu. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.