Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

CEO Tony Vũ Thứ Hai, 21/07/2025
Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.
Nội dung chính

Marketing Challengers là một cuộc thi học thuật Marketing, được tổ chức bởi RMIT Vietnam Business Club - SGS, trực thuộc Trường Đại học RMIT (Cơ sở Nam Sài Gòn). Được biết đến là cuộc thi Marketing đầu tiên do sinh viên tổ chức, cuộc thi là sân chơi bổ ích, hội tụ các Marketers tài năng tương lai trên toàn quốc cùng tranh tài qua các vòng thi đầy thử thách.

Trải qua 12 mùa thi đến nay tầm ảnh hưởng cũng như sức hút của Marketing Challengers vẫn được đông đảo sinh viên quan tâm. Bước sang mùa thứ 13, cuộc thi trở lại với diện mạo chuyên nghiệp, nội dung thực tiễn và hành trình thử thách đa tầng. Với chủ đề “Công nghệ mới trong Marketing hiện đại”, Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký từ nay đến 31/07/2025, hứa hẹn là sân chơi bứt phá dành cho những bạn trẻ đam mê chiến lược, sáng tạo và công nghệ.

Marketing Challengers 2025 sẽ trải qua 4 vòng thi: Xuất phát - Tăng tốc - Thực thi - Chinh phục, kéo dài từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2025. Mỗi vòng thi đều được thiết kế chặt chẽ nhằm kiểm tra toàn diện các kỹ năng chuyên môn của thí sinh, từ lập kế hoạch IMC, sáng tạo ý tưởng thực thi đến trình bày chiến lược trước các chuyên gia đầu ngành. Đêm Chung Kết sẽ diễn ra tại Capella Gallery Hall (TP.HCM) ngày 20/09/2025, nơi 4 đội thi xuất sắc nhất tranh tài trong thử thách đối kháng để giành ngôi Quán quân.

Cuộc thi mở rộng cho sinh viên trên toàn quốc, hoàn toàn miễn phí, thi theo đội 3 người, 100% bằng tiếng Anh. Tại đây, thí sinh được rèn luyện thực chiến với ban giám khảo đầu ngành, đồng thời có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp lớn và hệ sinh thái công nghệ ứng dụng AI từ Job3s - Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm tích hợp hơn 20 loại AI thông minh. Sự xuất hiện với vai trò là nhà bảo trợ của Job3s sẽ mang đến luồng gió mới cho các hoạt động truyền thông, giúp cuộc thi lan tỏa đến đúng nhóm đối tượng và đúng thời điểm.

Giữa muôn vàn chiến dịch truyền thông đang nở rộ, Marketer trẻ bước vào sân chơi này cần một nội lực mạnh mẽ. Mục tiêu không chỉ là để thắng một cuộc thi mà còn là để trở thành một người làm nghề giỏi trong tương lai. 13 năm một hành trình không ngừng đổi mới, Marketing Challengers vẫn luôn là nơi khơi dậy bản lĩnh và sự sáng tạo cho người trẻ. Năm nay, đường đua đã sẵn sàng. Còn bạn đã sẵn sàng để ghi danh?

Thông tin đăng ký 

  • Link đăng ký: ⁦https://marketingchallengers2025.fillout.com/t/7EYKkmzJF3us
  • Hạn chót đóng đơn: 11:59 PM, 31/07/2025

Khám phá thêm thông tin tại Booklet: http://bit.ly/4liT8LE

Bài viết liên quan
