Accountant là gì? Công việc và mức lương của Accountant

1. Accountant là gì?

Accountant (nhân viên kế toán) là người chịu trách nhiệm việc theo dõi, ghi chép và phân tích thông tin tài chính của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Vai trò của Accountant rất quan trọng, giúp đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.

Định nghĩa Accountant là gì? Đó chính là kế toán của doanh nghiệp

Họ chịu trách nhiệm thực hiện các quy tắc và nguyên tắc kế toán để các bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp luôn chính xác và minh bạch. Ngoài ra, các Accountant còn phải quản lý dữ liệu, tuân thủ các quy định giao dịch tiền tệ và thuế doanh nghiệp đúng hạn.

2. Công việc chính của Accountant là gì?

Vậy công việc chính cần thực hiện mà một Accountant là gì? Có thể nói Accountant là những thiên tài xử lý, sắp xếp và sử dụng những con số để chứng minh tình hình tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào.

Bằng các chuyên môn nghiệp vụ, họ giúp ban lãnh đạo của tổ chức và các nhà đầu tư có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp hoặc dự án thông qua các báo cáo chi tiết.

Accountant là những thiên tài xử lý, sắp xếp và sử dụng những con số để chứng minh tài chính doanh nghiệp

Mô tả công việc chính của Accountant là gì? Dưới đây là một số công việc cơ bản mà một Accountant cần làm trong hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp:

Phát hành và theo dõi hóa đơn

Thông thường, các Accountant sẽ là người tiếp nhận hóa đơn, xử lý và gửi hóa đơn tới khách hàng một cách đúng hẹn và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, kế toán viên cũng cần hóa đơn của những khách hàng đã và thanh toán sau để kiểm soát dòng tiền tới công ty.

Đồng thời, những hóa đơn mua hàng của công ty cũng cần được kiểm soát chặt chẽ theo số lượng thực tế để tránh thất thoát tiền một cách lãng phí.

Tư vấn cơ cấu kinh doanh

Một kế toán viên giỏi sẽ là người tư vấn, chỉ hướng giúp doanh nghiệp, tổ chức đi đúng mục tiêu, hạn chế các vấn đề gây thất thoát tài chính hoặc thậm chí là hỗ trợ xử lý toàn bộ giấy tờ.

Hỗ trợ tạo ra quy trình kinh doanh

Với những doanh nghiệp startup và doanh nghiệp nhỏ, Accountant sẽ giúp họ tạo ra quy trình kinh doanh phù hợp và trở lên thuận lợi hơn. Với sự hỗ trợ của Accountant, hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả và giảm thiểu được nhiều rủi ro thất thoát chi phí.

Kiểm tra doanh số bán hàng

Accountant sẽ là người thay thế các nhà lãnh đạo theo dõi và thường xuyên cập nhật doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Nắm bắt được sản phẩm nào đang bán chạy, sản phẩm nào cần loại bỏ hoặc còn tồn kho để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Lập báo cáo tài chính

Nhân viên Accountant sẽ cần tổng hợp thông tin từ hóa đơn, sổ sách kế toán để lập báo cáo tài chính theo định kỳ cho tổ chức, doanh nghiệp. Ví dụ như báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo hoạt động kinh doanh… Nhằm đáp ứng thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho ban quản lý và các bên liên quan.

Chuẩn bị giấy tờ kê khai thuế và Cập nhật Luật thuế

Accountant phải đảm bảo các khoản thuế như thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế khác được tính toán chính xác và đúng hạn. Từ đó, thực hiện các giấy tờ liên quan đến việc kê khai và báo cáo cho các cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, các Accountant cũng cập nhật các thay đổi thường xuyên của Luật thuế để đảm bảo tổ chức luôn tuân thủ đúng quy định của luật pháp.

Xử lý bảng lương

Kế toán cần tính toán, thu thập thông tin về bảng lương của từng nhân viên từ vị trí nhân sự, đồng thời tính toán các khoản chi phí khấu trừ như thuế, bảo hiểm để đưa ra bảng lương cuối cùng. Đồng thời bổ sung thông tin thu nhập của đội ngũ nhân viên trong báo cáo hàng tháng.

3. Kỹ năng cần có của một Accountant là gì?

“Những kỹ năng cần có của một Accountant là gì?” cũng là một trong những thắc mắc chung của nhiều người khi tìm hiểu về ngành kế toán. Nhìn chung, để trở thành một Accountant, bạn cần sở hữu những kỹ năng sau:

Những kỹ năng cần có của một Accountant

Kỹ năng toán học và phân tích tài chính: Kế toán là công việc làm với dữ liệu tài chính quan trọng. Vì vậy Accountant cần có nền tảng vững chắc về toán học và phân tích các thông tin tài chính.

Hiểu biết tin học văn phòng: Đại đa số các kế toán hiện nay đều phải thực hiện công việc chủ yếu trên máy tính. Vì vậy, việc thành thạo các kỹ năng và kiến thức văn phòng là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của công việc.

Nắm rõ kiến thức kinh doanh: Một kế toán giỏi là người có góc nhìn toàn diện về những con số như một chủ doanh nghiệp thực thụ. Họ hoàn toàn có thể sử dụng những gì họ thấy để phân tích và hỗ trợ về mặt chiến lược cho doanh nghiệp.

Kiến thức về Luật thuế: Việc nắm vững những yêu cầu, quy định trong Luật thuế và áp dụng chúng vào trong công việc gần như là yếu tố bắt buộc mà mọi Accountant cần phải biết.

Kiểm soát và chính xác: Kế toán yêu cầu độ chính xác cao trong việc kiểm soát, thu thập và lưu trữ toàn bộ thông tin tài chính.

Kỹ năng xử lý vấn đề: Sẽ không thể tránh được những sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu, thông tin tài chính, đặc biệt là với các hóa đơn thanh toán trả sau. Vì vậy, các Accountant cần là người nhanh nhạy, biết cách nắm bắt và xử lý vấn đề một cách nhanh chóng để tránh làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.

Tư duy phân tích và chiến lược: Mỗi Accountant sẽ cần có khả năng phân tích tình hình tài chính của tổ chức để từ đó, đề xuất giải pháp chiến lược phù hợp với khả năng tài chính cho tổ chức.

Khả năng chịu áp lực: Các Accountant thường xuyên phải xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian làm việc, đôi khi là cần xử lý rất gấp nên những người đảm nhận vị trí này phải có khả năng chịu áp lực tốt để giải quyết công việc được hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp: Các Accountant sẽ phải thường xuyên làm việc với đội ngũ nhân viên mua bán, khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng và cơ quan thuế. Chính vì vậy, kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục tốt sẽ là chìa khóa để kế toán viên làm việc với các bên một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

4. Phân loại kế toán viên phổ biến

Accountant hay kế toán viên là vị trí phổ biến nhất mà bất kỳ các doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần có. Vậy tiêu chí để phân loại nhân viên Accountant là gì? Thông thường, các accountant sẽ được phân loại dựa theo vị trí và trách nhiệm chính trong công việc. Trong mỗi doanh nghiệp sẽ có một số vị trí Accountant như sau:

Theo hình thức công việc, kế toán được phân thành 5 loại chủ yếu

4.1. Bookkeeper (Nhân viên kế toán)

Không phải nhân viên kế toán nào cũng có thể là kế toán viên, nhưng bất kỳ kế toán viên nào cũng có thể là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán thường chủ yếu xử lý các hoạt động liên quan tới thanh toán hóa đơn đến báo cáo hàng tuần. Một nhân viên kế toán không bị bắt buộc phải có giấy phép, chứng chỉ để được làm việc và hoạt động.

4.2. General Accountant (Kế toán viên tổng hợp )

General Accountant là gì? Công việc chính của vị trí này là phân tích chuyên sâu, chuẩn bị và thực hiện báo cáo liên quan đến tài chính và theo dõi dòng tiền của doanh nghiệp. Kế toán viên tổng hợp cũng sẽ chịu trách nhiệm về vấn để xử lý thuế theo quy định cho doanh nghiệp, tổ chức.

4.3. Chief Accountant (Kế toán viên trưởng)

Vị trí này được xem như người đứng đầu trong bộ phận tài chính - kế toán của công ty và doanh nghiệp. Họ sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc phụ trách, giám sát và chỉ đạo các hoạt động tài chính.

4.4. Private Accountant (Kế toán tư nhân)

Kế toán tư nhân là những người chỉ làm việc cho duy nhất một công ty hoặc cá nhân. Họ có thể được thuê để làm các nhiệm vụ kế toán cơ bản để hỗ trợ cho đội ngũ kế toán của doanh nghiệp trong thời vụ nhất định.

4.5. Enrolled Agent (EA - Đại lý kế toán)

Các tổ chức chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực kế toán. Họ có chuyên môn rất cao, có quyền hành nghề không giới hạn cho mọi tổ chức và hoàn toàn có thể đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.

4.6. Forensic Accountant (Kế toán viên pháp y)

Kế toán viên pháp y là vị trí chủ yếu phổ biến ở nước ngoài. Nhiệm vụ chính của họ là sàng lọc các dữ liệu tài chính để điều tra các vấn đề pháp lý, ví dụ như việc gian lận. Họ có thể làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước, các công ty kế toán lớn và các doanh nghiệp để xử lý và ngăn chặn gian lận tài chính.

5. Mức lương của Accountant là bao nhiêu?

Thông thường, mức lương của Accountant trong thị trường lao động khá tương đồng nhau giữa các doanh nghiệp. Chủ yếu sự khác nhau của Accountant sẽ đến từ vị trí mà bạn đang đảm nhận. Bên cạnh đó, kế toán viên cho các lĩnh vực kinh doanh, thương mại cũng thường có mức thu nhập tốt hơn so với mặt bằng chung.

Mức lương trung bình của kế toán ở Việt Nam hiện nay đang ở mức khá ổn định

Theo thống kê của Vietnamsalary, mức lương trung bình của Accountant sẽ dao động từ: 7.900.000 - 20.000.000 VNĐ/ tháng, tùy vào vị trí đảm nhận và trình độ kinh nghiệm.

Với các Accountant có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, mức lương sẽ tăng lên thành 9.300.000 - 10.700.000 VNĐ/ tháng.

Sự xuất hiện và đóng góp Accountant là một phần tất yếu tạo nên một doanh nghiệp thành công và vững mạnh. Chính vì vậy, bất cứ ai có ý định khởi nghiệp hoặc mở ra doanh nghiệp của riêng mình cũng nên nắm bắt và hiểu rõ ý nghĩ và vai trò của Accountant là gì. Để từ đó có tìm kiếm được ứng viên phù hợp với doanh nghiệp của mình cho vị trí này.

