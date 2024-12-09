Bản mô tả công việc là gì? Các bước đơn giản để xây dựng JD

Bản mô tả công việc là gì? Vai trò của bản mô tả công việc

Bản mô tả công việc (tiếng Anh là Job Description - JD) được hiểu là tài liệu mô tả toàn bộ nội dung, yêu cầu về nhiệm vụ và trách nhiệm mà một người cần phải thực hiện khi đảm nhiệm một công việc nhất định. Ngoài ra với một số bản mô tả công việc có thể bao gồm thêm các thông tin về quyền lợi, chế độ đãi ngộ khi đảm nhiệm công việc.

Bản mô tả công việc là tài liệu vô cùng quan trọng trong việc quản trị nhân sự, bất cứ doanh nghiệp này cũng cần phải có loại tài liệu này. Nó xuất hiện trong mọi khâu quản lý về nhân sự, cụ thể:

* Trong tuyển dụng: JD được sử dụng nhiều nhất trong khâu tuyển dụng, bởi nó vừa giúp nhà tuyển dụng đưa ra các yêu cầu liên quan đến công việc một cách rõ ràng, ngắn gọn và cụ thể vừa giúp ứng viên hiểu được tiêu chuẩn đánh giá của nhà tuyển dụng, từ đó xác định được mình có phù hợp để ứng tuyển hay không.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian sàng lọc các hồ sơ chưa phù hợp và phân loại được những hồ sơ đạt chuẩn, từ đó tiết kiệm thời gian trong khâu tuyển dụng.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ khái niệm bản mô tả công việc là gì

* Trong định hướng và quản lý nhân sự: JD giúp cho từng nhân sự hiểu được kỳ vọng và yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong công việc và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các nhân sự mới, đây cũng sẽ là cơ sở để người quản lý hướng dẫn và bàn giao công việc một cách hiệu quả.

* Trong đánh giá năng lực và quản trị thành tích: Bản mô tả công việc được xem là tiêu chuẩn cơ bản và chung nhất để người quản lý có cơ sở đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân sự, xây dựng hệ thống đãi ngộ hợp lý và công bằng.

* Trong xây dựng hoạt động của doanh nghiệp: JD là nội dung cơ bản mà doanh nghiệp cần xây dựng cho bất cứ vị trí, phòng ban nào, đặc biệt là với các công ty mới thành lập hoặc có xuất hiện thêm đầu công việc mới.

Bản mô tả công việc sẽ thể hiện chi tiết từng nhiệm vụ cần làm, từ đó giúp doanh nghiệp phân bố các vị trí một cách hiệu quả, tránh sự chồng chéo giữa các phòng ban khác nhau.

Cấu trúc và nội dung cơ bản của JD

Về cơ bản, một JD thường có cấu trúc gồm các phần sau:

Tiêu đề

Mô tả vị trí

Mô tả nhiệm vụ

Yêu cầu

Quyền lợi, đãi ngộ (nếu có)

Quy trình tuyển dụng

Tương ứng với từng phần sẽ bao gồm các nội dung sau:

* Tiêu đề: Đây là phần cung cấp những thông tin cơ bản của về công việc:

Tiêu đề thường ngắn gọn

Thể hiện vai trò của vị trí ứng tuyển một cách rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể

Tiêu đề này phải chứa từ khóa có thể tối ưu trên công cụ tìm kiếm để tăng khả năng tiếp cận.

* Mô tả vị trí: Phần này sẽ cung cấp các thông tin tổng quan và cơ bản về doanh nghiệp và công việc, bởi vậy cần đảm bảo các nội dung sau:

Tên doanh nghiệp và một số thông tin về môi trường làm việc.

Một số thông tin cơ bản về sản phẩm, thị trường.

Nêu ra mục tiêu của vị trí công việc. Với phần này cần mô tả khái quát yêu cầu cũng như chức năng chính của công việc. Ví dụ: Mục đích chính của nhân viên hành chính nhân sự là giúp trưởng phòng các công tác về tổ chức, quản lý nhân sự, thực hiện các công việc về tuyển dụng.

Các kỳ vọng chính mà nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có, ví dụ như tính cách, một số kỹ năng đặc biệt.

* Mô tả nhiệm vụ: Phần này được xem là nội dung chính và quan trọng nhất của một JD, cho biết các nhiệm vụ cần thực hiện khi đảm nhận vị trí. Do vậy, phần này cần mô tả chi tiết các đầu việc chính mà nhân viên cần thực hiện với tần suất/chu kỳ nhất định.

Các nhiệm vụ phải được mô tả rõ ràng nhưng không được dài dòng, phức tạp, cần đảm bảo để ứng viên/nhân viên nắm được cơ bản các hoạt động cần thực hiện. Chúng thường được liệt kê theo mức độ quan trọng/tần suất thực hiện dưới dạng các gạch đầu dòng để dễ theo dõi, thường bao gồm từ 4 - 7 nhiệm vụ chính.

Ví dụ: Mô tả công việc cho vị trí nhân viên kế toán tổng hợp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.

Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định và các báo cáo giải trình chi tiết.

Thực hiện các công việc giải trình và báo cáo với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra thuế theo yêu cầu.

Thực hiện các bút toán cuối kỳ.

Theo dõi và quản lý công nợ toàn công ty.

…

Cấu trúc của bản mô tả công việc rất đa dạng và linh hoạt

* Yêu cầu: Đây là phần nhà tuyển dụng đưa ra các yêu cầu chi tiết để ứng viên có thể đánh giá được mình có phù hợp với điều kiện tuyển dụng hay không. Dưới đây là một số nội dung thường có trong các bản mô tả công việc:

Yêu cầu về độ tuổi, giới tính của vị trí ứng tuyển.

Yêu cầu về trình độ học vấn.

Yêu cầu về kiến thức và trình độ chuyên môn.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc (thường là số năm làm việc).

Yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ, các kỹ năng khác.

Yêu cầu về các tố chất, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp…

…

* Quyền lợi, mức đãi ngộ: Phần này sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về các quyền lợi, mức đãi ngộ mà ứng viên nhận được nếu đảm nhiệm vị trí. Để thuyết phục ứng viên ứng tuyển, nhà tuyển dụng có thể cung cấp một số thông tin như:

Mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

Các phúc lợi đi kèm (ví dụ như đóng bảo hiểm, đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, kiểm tra định kỳ hàng năm…)

Thời gian yêu cầu làm việc, môi trường làm việc.

Các cơ hội phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp hay lộ trình đào tạo của công ty.

…

* Quy trình tuyển dụng (nếu có)

Khi đã cung cấp các thông tin cơ bản về công việc, doanh nghiệp cần cung cấp thêm các thông tin về trình tự tuyển dụng để ứng viên có thể liên hệ với doanh nghiệp khi thấy mình phù hợp với vị trí tuyển dụng. Một số thông tin có thể có trong phần này gồm:

Các bước trong quy trình tuyển dụng

Có bài kiểm tra không hoặc hình thức kiểm tra tuyển dụng

Số vòng phỏng vấn

Thông tin liên lạc với đơn vị tuyển dụng

Các nguyên tắc khi xây dựng bản mô tả công việc

Để xây dựng được được một JD cơ bản, cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định. Những nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho việc xây dựng bản mô tả công việc dễ dàng và hiệu quả hơn.

* Đảm bảo sự ngắn gọn về nội dung, "đúng, trúng và đủ"

Một bản mô tả công việc đạt chuẩn cần phải đáp ứng ba yếu tố là đúng, trúng và đủ. Nghĩa là cần phải có đầy đủ các nội dung theo cấu trúc nhưng không nên lan man, gây ra sự khó hiểu cho người đọc.

Ngôn ngữ và văn phong nên đơn nghĩa, dễ hiểu để ai cũng có thể tiếp cận với nội dung công việc một cách nhanh nhất. Đặc biệt, không nên sử dụng các từ ngữ mang tính chất phỏng đoán như "có thể", "có lẽ" hay "có khả năng", để tránh gây ra cảm giác thiếu chắc chắn, mơ hồ cho ứng viên/nhân viên.

* Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành đúng mục đích

Trong bản mô tả, nhà tuyển dụng nên cân nhắc và đặt thuật ngữ vào đúng ngữ cảnh. Sử dụng thuật ngữ chính xác, đúng ngữ cảnh sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp, đồng thời giúp ứng viên hiểu rõ hơn về công việc cần thực hiện, xác định xem năng lực và kinh nghiệm của mình có phù hợp với điều kiện tuyển dụng không.

Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng quá nhiều từ ngữ chuyên ngành. Bởi vì JD chỉ cần mô tả công việc ở mức độ khái quát và cơ bản nhất, sử dụng quá nhiều có thể gây ra sự khó hiểu cho người đọc.

Chỉ khi hiểu bản mô tả công việc là gì mới có thể xây dựng đúng nguyên tắc và đúng chuẩn

* Chỉ nên tập trung vào mô tả công việc

Để bản mô tả công việc ngắn gọn và đúng trọng tâm, người viết chỉ nên tập trung vào các chức năng, nhiệm vụ chính thay vì mô tả các khía cạnh không liên quan.

* Sắp xếp các đầu mục công việc theo thứ tự ưu tiên

Người xây dựng bản mô tả công việc nên sắp xếp các nhiệm vụ cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên, nhiệm vụ quan trọng cần được để trên đầu để người lao động hiểu và xác định được mức độ quan trọng của các nhiệm vụ này.

* Đưa ra những kỳ vọng hợp lý

Các yêu cầu trong bản mô tả công việc phải bám sát với thực tế, phù hợp với khả năng của ứng viên. Nhà tuyển dụng có thể đưa ra các yêu cầu cao để tuyển chọn những ứng viên có chất lượng. Tuy nhiên nếu thiết lập các yêu cầu quá cao hoặc quá thấp có thể làm giảm số lượng ứng viên, không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng.

Làm thế nào để xây dựng JD hiệu quả?

Các bước dưới đây sẽ giúp cho bạn xây dựng được một bản mô tả công việc hiệu quả.

Bước 1: Thu thập thông tin về công việc

Muốn xây dựng được một bản mô tả công việc đạt chuẩn, người viết trước hết cần thu thập các thông tin chính xác về yêu cầu, tiêu chuẩn của công việc cần thực hiện. Điều này sẽ giúp tạo nên nguồn dữ liệu chính xác cho bản mô tả công việc.

Các thông tin này có thể được thu thập từ nhiều nguồn bao gồm cả nội bộ và bên ngoài, điều này sẽ đảm bảo cho bản JD vừa phù hợp với doanh nghiệp vừa mang tính cạnh tranh trên thị trường.

Một số phương pháp thu thập thông tin mà doanh nghiệp thường sử dụng là:

Thu thập thông tin bằng cách sử dụng bảng câu hỏi/phiếu điều tra

Quan sát trực tiếp các công việc thường ngày của nhân viên, quy trình làm việc của các bộ phận, phòng ban…

Sử dụng các thông tin có sẵn về mô tả công việc đã được cung cấp từ internet.

Bước 2: Xác định nội dung công việc

Sau khi thu thập dữ liệu về công việc, nhà tuyển dụng phải lên chi tiết nội dung của công việc, bao gồm ba cấp độ từ khái quát đến chi tiết, trong đó:

Cấp độ 1: Bao quát: Đề cập đến các chức năng cơ bản và nhiệm vụ chung của công việc.

Cấp độ 2: Cụ thể: Diễn giải công việc cụ thể, miêu tả rõ bao gồm các nhiệm vụ gì và phải thực hiện ra sao để tạo ra các sản phẩm cụ thể.

Cấp độ 3: Chi tiết: Hướng dẫn triển khai từng công đoạn chi tiết, cần lưu ý các vấn đề gì để hoàn thành nhiệm vụ.

Dù có 3 cấp độ công việc nhưng người viết vẫn cần lưu ý phải đảm bảo được tính ngắn gọn, mạch lạc của nội dung mô tả.

Xác định nội dung công việc càng cụ thể thì càng dễ dàng xây dựng JD

Bước 3: Xác định các yêu cầu với công việc

Ở bước tiếp theo, cần xây dựng các yêu cầu đối với công việc. Các yêu cầu này sẽ giúp cho nhà tuyển dụng đưa ra được các tiêu chuẩn để đánh giá ứng viên, có thể bao gồm một số khía cạnh như:

Kiến thức: gồm hiểu biết về chuyên môn, kiến thức liên ngành…

Kỹ năng: Khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể

Năng lực: gồm trí lực, tư duy, năng lực tâm lý, thể lực…

Yêu cầu khác: gồm các yêu cầu về chứng chỉ, bằng cấp, yêu cầu về phẩm chất, tính cách và yêu cầu về thời gian làm việc.

Bước 4: Xác định quyền của người lao động

Người viết cần đưa ra các quyền lợi chính đáng mà người lao động được hưởng nếu đảm nhiệm vị trí công việc. Các nội dung này cần được liệt kê đầy đủ và rõ ràng để người lao động cân nhắc về tính khả thi của công việc.

Đây cũng là bước cuối cùng trong quy trình xây dựng một bản mô tả công việc. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chất của công việc, các yêu cầu khác của doanh nghiệp mà có thể sẽ bổ sung thêm một số nội dung khác.

Một số mẫu JD phổ biến

Tuy về cơ bản cấu trúc của các bản JD không có quá nhiều khác biệt nhưng đối với mỗi công việc, ngành nghề khác nhau thì bản mô tả công việc cũng sẽ khác nhau. Dưới đây là một số bản mô tả công việc phổ biến mà bạn có thể tham khảo.

Bản mô tả công việc của nhân viên SEO Marketing

* Mô tả công việc:

Thực hiện nghiên cứu từ khóa sẽ triển khai cho các dự án.

Thực hiện tối ưu Onpage cho website để thúc đẩy tổng thể từ khóa.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch SEO tổng thể, off-site, link building, internal links.

Phối hợp với bộ phận Content SEO để đảm bảo content chất lượng, đảm bảo chiến lược SEO

Thực hiện việc audit website định kỳ hàng tháng, hàng quý và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng SEO Onpage được phân bổ cho đội ngũ cộng tác viên/thực tập…

Xây dựng chiến lược kéo traffic tới website.

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

* Yêu cầu:

- Về giới tính, độ tuổi:

Giới tính: Nam/nữ

Độ tuổi: Trên 20 tuổi

- Về học vấn, kiến thức:

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Ưu tiên các chuyên ngành truyền thông, marketing, báo chí, IT, SEO…

- Về kinh nghiệm

Có kinh nghiệm triển khai SEO tối thiểu là 2 năm, có kinh nghiệm triển khai SEO tổng thể

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Ahref/Semrush/Google Analytics/Google Search Console…

Có kinh nghiệm sử dụng các tool backlink như SEO AutoPilot/GSA Search Engine… là một lợi thế.

- Về kỹ năng

Có khả năng tin học văn phòng tốt

Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản. Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ Ielts, Toeic…

Có khả năng học hỏi nhanh, tự chủ và chủ động trong công việc

- Về tố chất cá nhân cần có

Đam mê SEO, content và Digital Marketing

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

Có kỷ luật, có khát vọng thành công và thăng tiến trong công việc

Cẩn thận, chịu khó và có khả năng chịu áp lực cao

- Điều kiện khác

Có laptop cá nhân

Có thể làm thêm giờ

* Quyền lợi được hưởng

Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7, tổng thời gian làm việc là 5,5 ngày/tuần.

Thu nhập hàng tháng: Tối thiểu từ 10 - 20 triệu đồng (Không giới hạn, phù hợp với năng lực của ứng viên).

Thời gian thử việc từ 1 - 2 tháng, mức lương thử việc = 85% mức lương cơ bản.

Có lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng.

Được đáp ứng đầy đủ các chế độ của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Tham quan du lịch: 1 lần/năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…

Bản mô tả công việc giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm

* Mô tả công việc

Dạy Tiếng Anh giao tiếp cho học viên là đối tượng thiếu nhi, thiếu niên

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, theo dõi, báo cáo kết quả học tập của học viên

Tổ chức các hoạt động vui chơi, câu lạc bộ tiếng Anh… nhằm gắn kết các thành viên trong lớp

Tham gia, lên kế hoạch các sự kiện của Trung tâm.

* Yêu cầu đối với ứng viên

Tiếng Anh giao tiếp tốt, phát âm chuẩn

Nhiệt tình, năng động, trung thực, có tinh thần cầu tiến

Ưu tiên những người có đam mê giảng dạy, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

* Quyền lợi

Mức lương: Từ 7 - 12 triệu + thưởng đánh giá năng lực, trách nhiệm + Các chế độ đãi ngộ khác theo thỏa thuận.

Các chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Bản mô tả công việc của giao dịch viên ngân hàng

* Mô tả công việc

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế như: dịch vụ tài khoản, ngân hàng điện tử, hợp đồng tiền gửi cho khách hàng, giao dịch tiền mặt, chuyển tiền, giao dịch ngoại tệ, hạch toán sau giải ngân, nghiệp vụ về séc, nhập/xuất tài sản đảm bảo, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Lập báo cáo liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro theo đúng quy định của ngân hàng.

Hoàn thiện các công việc liên quan đến kho quỹ theo phân công nhiệm vụ.

Tham gia đề xuất các sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Sử dụng, quản lý con dấu theo đúng quy định của ngân hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

* Yêu cầu đối với công việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và/hoặc lĩnh vực bán hàng và dịch vụ;

Hình thức ưa nhìn, tự tin, có sự nhiệt huyết và chu đáo cẩn thận trong cung cấp dịch vụ giao dịch với khách hàng;

Chủ động nâng cao hiểu biết về sản phẩm, có trách nhiệm trong công việc cũng như xử lý giao dịch của khách hàng một cách hiệu quả và chính xác;

Tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt, ngôn ngữ mạch lạc, không dị tật giọng nói;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

* Quyền lợi

Mức lương theo thỏa thuận.

Được tham gia đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Chế độ tăng lương, tăng chức danh.

Chế độ nghỉ phép hàng năm

JD công việc của nhân viên thiết kế

* Mô tả công việc

Thiết kế 2D các ấn phẩm của công ty: tờ rơi, backdrop, catalogue, standee, banner, card visit, hộp đựng sản phẩm, profile, túi, áo....

Chụp ảnh, bố trí bối cảnh chụp ảnh cho sản phẩm, chỉnh sửa ảnh để đăng bài lên website, facebook, các trang thương mại điện tử theo yêu cầu

Liên hệ và làm việc với đối tác in ấn, chốt mẫu mã, đơn hàng.

Cùng team Marketing chịu trách nhiệm cho hình ảnh thương hiệu

Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

* Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học hoặc có bằng chuyên môn về thiết kế, không yêu cầu kinh nghiệm

Đam mê chụp ảnh, có kinh nghiệm setup bối cảnh là một lợi thế

Năng động, nhiều ý tưởng sáng tạo

Làm việc tuân thủ quy định, quản lý thời gian tốt, hoàn thành công việc đúng hạn

Có khả năng làm việc teamwork

Chịu được áp lực công việc cao, hết lòng vì công việc

* Quyền lợi

Lương: 7- 10 triệu đồng

Thử việc 2 tháng

Hết thử việc được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm, thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, phép năm ...

