Bí quyết trúng tuyển tập đoàn đa quốc gia cùng CEO Tony Vũ của job3s.ai giành cho sinh viên
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 20/03/2024
Ngày 13/03/2024, CEO Tony Vũ - nhà sáng lập, điều hành nền tảng tuyển dụng việc làm miễn phí job3s.ai đã tham dự với tư cách diễn giả đặc biệt tại buổi workshop CRP - Compass 4right path của trường NEU. Tại đây, anh Tony Vũ đã truyền cho các bạn sinh viên không ít kinh nghiệm quý báu về cách makeup CV hiệu quả và tư duy phản biện khi ứng tuyển cũng như trong công việc.
Sự xuất hiện được mong chờ bậc nhất tại workshop

Đối với sinh viên, tìm kiếm cơ hội việc làm luôn là một vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, với lượng kinh nghiệm ít ỏi của mình, họ đã gặp không ít những khó khăn trong quá trình tìm việc, xin việc và phỏng vấn.

Nhận thức được vấn đề này, CLB Tranh biện trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU Debate Club - NDC) vừa tổ chức workshop "CRP - Compass 4right path" vào chiều ngày 13/3 vừa qua. Mục tiêu của hoạt động này nhằm mang lại cho các bạn sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho quá trình tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp họ phát triển và áp dụng kỹ năng phản biện để nâng cao cơ hội trúng tuyển của bản thân.

CEO Tony Vũ của job3s.ai làm diễn giả chính tại sự kiện Compass 4right path của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân diễn ra vào ngày 13/3/2024 vừa qua

Tại buổi workshop lần này, ngoài sự tham gia của thầy cô và các bạn sinh viên trong trường, còn có sự góp mặt của vị diễn giả đặc biệt, anh CEO Tony Vũ - nhà sáng lập và quản lý nền tảng tuyển dụng hàng đầu job3s.ai. Nền tảng này đang phát triển và dẫn đầu xu hướng tuyển dụng tại Việt Nam với ứng dụng hơn 20 loại AI để hỗ trợ cho người lao động tìm kiếm việc làm mà hoàn toàn miễn phí.

Nhờ công nghệ AI thông minh, nền tảng job3s.ai không chỉ cung cấp các mẫu CV chất lượng phù hợp với mọi ngành nghề mà còn giúp ứng viên kết nối với nhà tuyển dụng phù hợp nhất trong chỉ 3 giây.

Bên cạnh CV nền tảng còn cung cấp nhiều thông tin giấy tờ, hồ sơ hữu ích như thư xin việc, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch… cùng hàng loạt tính năng nổi bật như bảng tính lương gross sang net, tính lãi suất, lập kế hoạch tiết kiệm…

Không chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chính Minh, job3s.ai còn chép nhà tuyển dụng đăng tải nhu cầu việc làm đa dạng ở khắp tất cả các tỉnh thành trên cả nước như việc làm Bạc Liêu, việc làm Bình Dương, việc làm Bình Định, việc làm Đà Nẵng

CEO Tony Vũ của job3s.ai diễn giả được mong chờ nhất tại workshop (Người ngoài cùng bên trái)

Nhà sáng lập của nền tảng tuyệt vời này, chính là anh CEO Tony Vũ, cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công Đoàn, hiện đang là nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các vị trí chiến lược tại các tập đoàn lớn như Unilever, Coca-Cola, ANZ, Diligo Holdings, và KUTO Nhật Bản. Ngoài ra, CEO Tony Vũ cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin.

Mặc dù nổi tiếng với vai trò CEO trong lĩnh vực công nghệ nhưng anh Tony Vũ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ tương lai. Tới workshop CRP - Compass 4right path lần này, CEO Tony Vũ đã trở thành một trong những diễn giả được mong chờ nhất với những bài thuyết trình xuất sắc và đầy cảm hứng,

CEO Tony Vũ cùng những chia sẻ đắt giá “truyền lửa” cho thế hệ trẻ

Trong buổi workshop này, CEO Tony Vũ đã mang đến hàng loạt những kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu để giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho quá trình tìm việc và phỏng vấn vào các doanh nghiệp sao cho thuận lợi nhất. Trong đó, những kỹ năng nổi bật phải kể đến như kỹ năng xây dựng CV để ấn tượng, cách sử dụng AI cho makeup CV và tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ xin việc và bí kíp để ứng tuyển vào các tập đoàn tỷ đô một cách thuận lợi.

CEO Tony Vũ của job3s.ai chia sẻ về cách viết CV cùng kỹ năng phản biện trong tìm kiếm và ứng tuyển việc làm tại workshop

Ngoài ra, tại đây CEO Tony Vũ cũng chia sẻ về những yếu tố quan trọng để có buổi phỏng vấn thành công. Các yếu tố từ trang phục đến kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm… cần phải được luyện tập nhuần nhuyễn để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Đồng thời, anh nhấn mạnh về tầm quan trọng và hiệu quả của tư duy phản biện. “Ứng viên có tư duy phản biện tốt, nhìn nhận thông tin đa chiều và trình bày được quan điểm một cách rõ ràng, khoa học chính là điểm cộng giúp gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng” - CEO Tony Vũ chia sẻ.

Bằng vốn kinh nghiệm dày dặn, CEO Tony Vũ của job3s.ai giúp các bạn sinh viên giải đáp các câu hỏi về kinh nghiệm ứng tuyển vào các tập đoàn lớn để làm việc

Thời gian buổi Workshop không quá dài nhưng những kinh nghiệm quý báu và lưu ý quan trọng mà anh Tony Vũ đã dành cho các bạn sinh viên là vô cùng ý nghĩ. Mang đến nguồn cảm hứng và động lực to lớn để các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm hơn và có tự thể tự tin bước vào thị trường lao động trong tương lai không xa.

Cuối buổi chia sẻ, CEO Tony Vũ cũng nhấn mạnh về niềm tin của mình về thế trẻ tương lai. Anh hy vọng các bạn sẽ không ngừng nỗ lực để nắm bắt lấy phát triển, cơ hội chứng minh bản lĩnh của mình trong thời buổi cạnh tranh gay gắt hiện nay.

