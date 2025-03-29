Top 7+ trường đào tạo ngành kỹ sư nông nghiệp tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, C02 15 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ/năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) Nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị A00, A09, B00, D01 17 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ/năm Đại học Lâm Nghiệp (Hà Nội) Quản lý đất đai A00, A16, B00, D01 15.7 15,000,000 - 16,000,000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Cần Thơ Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 21 20,000,000 VNĐ/tháng Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B03, D08 15 5,000,000 VNĐ/tháng Miền Nam Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D08 22.5 Miễn học phí Đại học Đà Lạt Nông học B00, B08, D07, D90 17 7,500,000 - 9,000,000 VNĐ/tháng

1. Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chuyên đào tạo đa ngành, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Ngành Kỹ sư Nông nghiệp tại CTU được chú trọng với chương trình giảng dạy hiện đại, kết hợp lý thuyết và thực tiễn nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển bền vững trong nông nghiệp.

Đại học Cần Thơ là một trong những sự lựa chọn để trả lời cho câu hỏi ngành kỹ sư nông nghiệp học trường nào

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau đáp ứng điều kiện sau khi ra trường trở thành kỹ sư nông nghiệp. Trong đó, năm 2024, trường tuyển sinh ngành Kinh tế nông nghiệp theo các phương thức xét tuyển chính: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét tuyển học bạ.

Điểm chuẩn cho ngành này là 21 điểm, mức học phí trung bình khoảng 20,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Website: https://www.ctu.edu.vn/

2. Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo nông nghiệp trọng điểm của miền Trung. Ngành Kỹ sư Nông nghiệp tại đây cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa nông nghiệp và công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế là trường trọng điểm miền Trung

Trường tuyển sinh ngành kỹ sư nông nghiệp theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực và xét tuyển học bạ. Để trở thành kỹ sư nông nghiệp, bạn có thể học các chuyên ngành khác nhau liên quan đến nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp công nghệ cao có mức điểm chuẩn năm 2024 là 15 điểm. Học phí trung bình khoảng 5,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP. Huế.

Website: https://huaf.edu.vn/

3. Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một cơ sở đào tạo uy tín về lĩnh vực nông nghiệp tại miền Bắc. Ngành Kỹ sư Nông nghiệp tại trường tập trung vào các lĩnh vực như kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Trường áp dụng các phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực và xét tuyển học bạ.

Điểm chuẩn của ngành nông nghiệp công nghệ cao là 15 điểm. Học phí trung bình khoảng 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Website: https://tuaf.edu.vn/

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một cơ sở đào tạo uy tín về lĩnh vực nông nghiệp tại miền Bắc

4. Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội

Học viện được thành lập năm 1956, ban đầu có tên là Trường Đại học Nông Lâm, sau đó đổi thành Trường Đại học Nông nghiệp I. Năm 2014, trường chính thức đổi tên thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng phạm vi đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam là trường đại học hàng đầu cả nước về đào tạo ngành nông nghiệp. Ngành Kỹ sư Nông nghiệp tại đây cung cấp chương trình học chuyên sâu về kỹ thuật canh tác, phát triển cây trồng, vật nuôi và công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Học viện Nông nghiệp Hà Nội được thành lập năm 1956

Trường tuyển sinh theo các phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực và xét học bạ. Điểm chuẩn Nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị là 17 điểm. Học phí trung bình khoảng 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Website: https://vnua.edu.vn/

5. Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội

Đại học Lâm Nghiệp là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về nông – lâm nghiệp và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ngành Kỹ sư Nông nghiệp tại đây cung cấp nền tảng kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật canh tác, công nghệ sinh học, cơ giới hóa nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Sinh viên có cơ hội thực hành tại các trung tâm nghiên cứu và trang trại thực nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng thực tiễn.

Đại học Lâm Nghiệp là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về nông – lâm nghiệp

Phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực và xét học bạ. Điểm chuẩn ngành quản lý đất đai là 15.7 điểm. Học phí trung bình khoảng 15,000,000 - 16,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Website: https://vnuf.edu.vn/

6. Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

Là một trong những trường đại học hàng đầu về nông nghiệp khu vực phía Nam, Đại học Nông Lâm TP.HCM luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật trồng trọt và cơ khí nông nghiệp. Chương trình học của ngành Kỹ sư Nông nghiệp được thiết kế theo hướng ứng dụng, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với thực tế sản xuất và nghiên cứu chuyên sâu.

Đại học Nông Lâm TP.HCM

Trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và xét học bạ. Điểm chuẩn sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là 22.5 điểm. Với chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên sư phạm, người học sẽ không mất học phí.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Website: https://www.hcmuaf.edu.vn/

7. Đại học Đà Lạt

Nằm giữa vùng cao nguyên Lâm Đồng, Đại học Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi ngành Kỹ sư Nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Chương trình đào tạo của trường tập trung vào các kỹ thuật trồng trọt hiện đại, ứng dụng công nghệ sinh học và phát triển mô hình sản xuất bền vững phù hợp với điều kiện khí hậu Đà Lạt.

Đại học Đà Lạt nằm giữa vùng cao nguyên Lâm Đồng

Phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực và xét học bạ. Điểm chuẩn ngành Nông học là 17 điểm (A00, B00). Học phí trung bình khoảng 7,500,000 - 9,000,000 VNĐ/tháng.

Địa chỉ: 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Website: https://dlu.edu.vn/

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi ngành kỹ sư nông nghiệp học trường nào và tìm được ngôi trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình. Để tham khảo thêm về nhu cầu tìm việc làm nông nghiệp, hãy truy cập vào Website Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!