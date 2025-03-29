TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC

Ngành sư phạm Tiểu học hay còn được gọi là giáo dục Tiểu học, chuyên ngành đào tạo đội ngũ Cử nhân Sư phạm bậc Tiểu học nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngành giáo dục Tiểu học hiện nay.

Sinh viên lựa chọn ngành sư phạm Tiểu học sẽ được trang bị kiến thức, phẩm chất nghề nghiệp và kỹ năng để có cơ hội tham gia giảng dạy các môn học cho học sinh Tiểu học tại các hệ thống giáo dục ở Việt Nam.

Một số trường Đại học đào tạo chuyên ngành Sư phạm Tiểu học mà các thí sinh có thể tham khảo như:

Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên

Trường Đại Học Cần Thơ

Trường Đại Học Sài Gòn

Trường Đại Học An Giang

Trường Đại Học Tây Nguyên,...

Ngoài ra, Job3s sẽ tổng hợp thêm những trường có ngành sư phạm Tiểu học tốt nhất tại Việt Nam ngay dưới đây:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Giáo dục Tiểu học A00, B00, C00, D01 28.89 14,100,000 VNĐ/năm Đại học Sư phạm Hà Nội 1 Giáo dục Tiểu học D01, D02, D03 27.2 10,870,000 VNĐ/năm Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C04, D01 27.39 12,500,000 VNĐ/năm Miền Trung Trường Đại học Vinh Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 28.12 13,545,000 VNĐ/năm học Đại học Sư phạm Huế Giáo dục Tiểu học C00, D01, D08, D10 27.75 14,100,000 VNĐ/năm học Miền Nam Đại học Sài Gòn Giáo dục Tiểu học D01 25.39 14,100,000 VNĐ/năm học Đại học Hồng Bàng Giáo dục Tiểu học A00, A01, D01, M00 16 55,000,000 VNĐ/năm học Trường Đại học Cần Thơ Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 25.65 16,920,000 VNĐ/năm học Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM Giáo dục Tiểu học A00, A01, D01 26.13 14,500,000 VNĐ/năm

1. Trường Đại học Vinh

Năm 2024, Trường Đại học Vinh tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học với chỉ tiêu 200 sinh viên theo các phương thức xét tuyển gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, xét học bạ THPT và xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học theo phương thức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2023 tổ hợp xét tuyển A00, A01, C00, D01 là 25.65 điểm. Năm 2024, điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Tiểu học thuộc Đại học Vinh theo phương thức này tăng lên 28.12 điểm. Học phí ngành Giáo dục Tiểu học tại trường năm 2024 khoảng 13,545,000 VNĐ/năm học.

Trường Đại học Vinh tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học với chỉ tiêu 200 sinh viên

Sinh viên theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Vinh sẽ được cung cấp các kiến thức chung và khối kiến thức chuyên ngành, trang bị những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu để phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và năng lực giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục cấp tiểu học. Đồng thời, sinh viên còn được rèn luyện và nâng cao kỹ năng giảng dạy cùng khả năng xử lý tình huống sư phạm, năng lực quản lý các chương trình học, cập nhật những xu hướng giáo dục hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Vinh có thể đảm nhận các vị trí công việc tại những trường Tiểu học từ công lập cho tới quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, tổ chức đào tạo,...

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An

Website: https://vinhuni.edu.vn/

2. Đại học Sư phạm Huế

Nếu hỏi ngành Sư phạm Tiểu học học trường nào tốt nhất thì Đại học Sư phạm Huế là cái tên để các bạn trẻ tham khảo. Đại học Sư phạm Huế là cơ sở đào tạo các chuyên ngành Sư phạm Tiểu học, mầm non, THCS và THPT. Đây cũng là cơ sở trực tiếp nghiên cứu các chuyên môn về khoa học và chuyển giao công nghệ hiện đại, tiên tiến đáp ứng tốt cho hoạt động giảng dạy.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Huế tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học với chỉ tiêu 200 sinh viên theo các phương thức xét tuyển gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, xét học bạ THPT và xét điểm thi TN THPT kết hợp với điểm đánh giá năng lực các môn năng khiếu.

Đại học Sư phạm Huế là một trong những lựa chọn hàng đầu khi hỏi ngành sư phạm tiểu học học trường nào

Nếu theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia thì điểm chuẩn năm 2024 ngành Giáo dục Tiểu học với tổ hợp môn C00, D01, D08, D10 tại học Sư phạm Huế là 27.75 điểm. Dựa theo phương thức xét học bạ thì điểm chuẩn ngành này là 28.2. Riêng với phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm đánh giá năng lực các môn năng khiếu, ngành Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn là 25.25.

Sinh viên theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Sư phạm Huế sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức cùng năng lực giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục cấp tiểu học. Năm học 2023 – 2024, học phí ngành Giáo dục Tiểu học của trường Đại học Sư phạm Huế khoảng 14,100,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Phú Hội, Huế, Thành phố Hu

Website: https://www.dhsphue.edu.vn/

3. Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, Đại học Sài Gòn tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học với chỉ tiêu 200 sinh viên theo 2 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học tổ hợp xét tuyển D01 năm 2024 là 25.39 điểm. Học phí ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Sài Gòn khoảng 14,100,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 273 Đường An Dương Vương, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Website: https://www.sgu.edu.vn/

4. Đại học Hồng Bàng

Ngành Giáo dục Tiểu học học trường nào thì Đại học Hồng Bàng cũng là gợi ý cho các bạn thí sinh. Chuyên ngành Giáo dục tiểu học tại trường được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và những định hướng cần thiết để trở thành giáo viên có tâm, có tầm, có năng lực.

Đại học Hồng Bàng cũng là gợi ý cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành Giáo dục Tiểu học

Đại học Hồng Bàng tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học năm 2024 với chỉ tiêu 200 sinh viên theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét học bạ. Điểm chuẩn vào ngành này theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, M00 là 16 điểm. Học phí ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Hồng Bàng khoảng 55,000,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: https://hiu.vn/

5. Trường Đại học Cần Thơ

Nếu các bạn sinh viên thuộc khu vực Miền Nam băn khoăn không biết ngành Sư phạm Tiểu học học trường nào tốt nhất thì Đại học Cần Thơ là gợi ý hàng đầu. Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường sẽ đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học có đầy đủ năng lực chuyên môn nghề nghiệp, khả năng tự học và làm việc độc lập, sáng tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Trường Đại học Cần Thơ đặt chỉ tiêu tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học là 200 sinh viên theo 2 phương thức xét tuyển

Năm 2024, Trường Đại học Cần Thơ đặt chỉ tiêu tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học là 200 sinh viên theo 2 phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét học bạ.

Điểm chuẩn năm 2024 vào ngành này theo tổ hợp xét tuyển A00, C01, D01, D03 thông qua hình thức điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 25.65 điểm. Còn theo phương thức xét học bạ là 28.6 điểm. Mức học phí đối với chuyên ngành Giáo dục Tiểu học của trường Đại học Cần Thơ khoảng 16,920,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: Khu II, Đ. 3 Tháng 2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website: https://www.ctu.edu.vn/

6. Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Đại học Sư phạm Hà Nội 1 là cơ sở đào tạo trọng điểm của ngành Sư phạm trên cả nước. Đây là một trong các trường có năng lực đào tạo về sư phạm tốt nhất trên cả nước. Do đó, nếu hỏi ngành sư phạm tiểu học học trường nào thì Đại học Sư phạm Hà Nội 1 là cái tên đầu tiên dành cho các bạn sinh viên.

Sinh viên theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1 sẽ được đào tạo đầy đủ cả về kiến thức, kỹ năng cũng như phẩm chất, năng lực về khoa học nghiên cứu.

Đại học Sư phạm Hà Nội 1 là thuộc top các trường có ngành giáo dục tiểu học tốt nhất Việt Nam

Năm 2024, Đại học Sư phạm Hà Nội 1 tiến hành tuyển sinh dựa trên phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét điểm thi ĐGNL với chỉ tiêu 80 sinh viên thông qua tổ hợp môn D01, D02, D03. Đối với phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, ngành Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn là 27.2 điểm. Riêng với hình thức xét theo điểm thi ĐGNL (Toán (× 2); Ngữ văn) là 20.4 điểm. Học phí ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1 nằm ở mức khá rẻ dao động 10,870,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 136 Đ. Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://hnue.edu.vn/

7. Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Trong số các trường đào tạo ngành Sư phạm Tiểu học tốt và có cơ hội việc làm rộng mở tại Việt Nam thì Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng được nhắc tới. Năm 2024, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển với 80 chỉ tiêu sinh viên gồm: Xét tuyển theo điểm thi của kì thi THPT quốc gia; Xét tuyển theo học bạ; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Tuỳ từng phương thức xét tuyển tổ hợp môn D01, A01, A00, C04 mà điểm chuẩn của ngành Sư phạm Tiểu học tại trường sẽ lần lượt là 27.39; 29.44; 22 điểm.

Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh ngành Sư phạm Tiểu học theo 3 phương thức xét tuyển

Về học phí, Đại học Sư phạm Hà Nội quy định sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiểu học sẽ đóng mức dao động 12,500,000 VNĐ/năm. Tuy nhiên, mức học phí này có sự thay đổi tuỳ vào quy định ban hành hiện tại.

Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Website: https://www.hpu2.edu.vn/

8. Trường Đại Học Sư phạm TPHCM

Các bạn sinh viên thắc mắc các trường có ngành Sư phạm Tiểu học ở đâu đào tạo tốt thì Đại học Sư phạm TP.HCM là cơ sở thuộc top trong lĩnh vực giáo dục. Sinh viên khi theo học chuyên ngành này tại Đại học Sư phạm TP.HCM sẽ được đào tạo bài bản nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học.

Năm 2024, Đại học Sư phạm TP.HCM tiến hành xét tuyển với chỉ tiêu 250 sinh viên. Trường áp dụng xét tuyển theo 4 phương thức gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (40%); Xét học bạ THPT (10%); Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia (30%); Xét tuyển thẳng (20%).

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học năm 2024 xét theo tổ hợp môn A00, A01, D01 của trường là 26.13 điểm

Điểm chuẩn chuyên ngành Giáo dục Tiểu học năm 2024 xét theo tổ hợp môn A00, A01, D01 của trường là 26.13 điểm. Còn xét theo Học bạ là 28.66 điểm. Cuối cùng xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia sẽ có điểm chuẩn là 24.59.

Riêng xét tuyển thẳng, chuyên ngành này sẽ áp dụng ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và học sinh lớp chuyên tốt nghiệp THPT năm 2023, có học lực lớp 12 chuyên xếp loại giỏi trở lên, đồng thời đạt các điều kiện sau gồm: HSG quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi KHKT cấp quốc gia; Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HSG do cấp tỉnh trở lên tổ chức; Có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên hoặc tương đương; Học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt học sinh giỏi.

Học phí chuyên ngành Giáo dục Tiểu học của Đại học Sư phạm TP.HCM nằm trong khoảng 14,500,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh

+ Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh

Website: https://hcmue.edu.vn/vi/

9. Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở hàng đầu để các bạn thí sinh tham khảo khi thắc mắc ngành Sư phạm Tiểu học học trường nào là tốt nhất. Đây là cơ sở đào tạo về Sư phạm tốt nhất cả nước. Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng mô hình đào tạo linh hoạt giúp sinh viên có thể thích nghi với môi trường học tập và đảm bảo sự phù hợp, sau khi ra trường sẽ sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc.

Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở hàng đầu để các bạn thí sinh tham khảo khi muốn học ngành Sư phạm Tiểu học

Chỉ tiêu xét tuyển năm 2024 chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hay còn gọi là Giáo dục Tiểu học của trường là 90 sinh viên. Đại học Giáo dục áp dụng xét tuyển chuyên ngành này theo 3 phương thức gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia; Điểm ĐGNL HN & HCM; Chứng chỉ quốc tế SAT. Đối với xét tuyển dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia có điểm chuẩn là 28.89 điểm. Còn xét theo Điểm ĐGNL HN & HCM 103 và 996 điểm. Cuối cùng xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế SAT có điểm chuẩn là 1350 điểm.

Mức học phí của Đại học Giáo dục chuyên ngành Sư phạm Tiểu học tương đương các trường thuộc khối sư phạm khi dao động khoảng 14,100,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://education.vnu.edu.vn/

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Tiểu học hay còn gọi là Giáo dục Tiểu học tại một số trường khác như: Đại học Hoa Lư, Đại học Hải Phòng, Đại học Đồng Nai, Đại học Phú Yên…

