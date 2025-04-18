Cuộc thi G’Contest 2025: Tìm kiếm những nhà kinh tế tài ba

Trong bối cảnh kinh tế số đang bùng nổ, nơi mọi quyết định chiến lược đều gắn liền với dữ liệu, khả năng phân tích - tư duy - giải mã con số trở thành một trong những kỹ năng không thể thiếu của nhà kinh tế hiện đại. Không nằm ngoài dòng chảy đó, G’Contest - Nhà kinh tế tài ba đã ra đời như một sân chơi tiên phong, đồng hành cùng sinh viên trên hành trình trở thành những nhà kinh tế bản lĩnh, sáng tạo và thấu hiểu “ngôn ngữ của thời đại”.

Hành trình 6 năm G’Contest

Từ những ngày đầu tiên tổ chức, G’Contest đã không ngừng phát triển để trở thành cuộc thi phân tích dữ liệu trong kinh tế hàng đầu tại Đại học Ngoại thương và là một trong số ít sân chơi chuyên sâu về Data Analytics khu vực miền Bắc.

Suốt 6 mùa tổ chức, G’Contest đã:

Đưa sinh viên tiếp cận 4 phương pháp phân tích dữ liệu hiện đại để giải quyết các bài toán kinh tế thực tiễn.

Tạo dựng cầu nối giữa tri thức và thực tế doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: Workshop chuyên đề, đào tạo đề án, gặp gỡ mentor 1-1,…

Nâng cao kỹ năng toàn diện từ tư duy phân tích, kỹ năng xử lý dữ liệu đến khả năng trình bày và làm việc nhóm.

Khẳng định vị thế là một trong số ít cuộc thi chuyên sâu về Data Analytics trong kinh tế tại các trường đại học miền Bắc.

G’Contest 2025 chính thức quay trở lại với chủ đề: Data Analytics trong Sales - nơi dữ liệu không chỉ là những con số khô khan, mà là chìa khóa mở ra những chiến lược bán hàng đột phá và chính xác.

Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2025

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không còn là công cụ phụ trợ mà đã trở thành yếu tố then chốt trong việc dẫn dắt mọi quyết định bán hàng. Nếu trước đây, các chiến lược bán hàng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận thị trường, thì ngày nay, phân tích dữ liệu chính là nguồn thông tin chủ đạo, giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc về hành vi khách hàng, xác định đúng thị trường và tối ưu hóa hiệu quả của từng chiến lược bán hàng.

Data Analysis trong Sales không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất, mà còn dự đoán xu hướng tiêu dùng, xác định cơ hội và tối ưu hóa chiến lược bán hàng, giúp đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Với G’Contest 2025, các thí sinh sẽ có cơ hội sử dụng dữ liệu như một công cụ mạnh mẽ, phát hiện những cơ hội tiềm ẩn và đưa ra các chiến lược bán hàng hiệu quả, mang lại sự khác biệt trong thị trường đầy cạnh tranh.

Không chỉ là một cuộc thi, G’Contest 2025 là một mô hình mô phỏng toàn diện quá trình làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, từ khảo sát thực trạng, xử lý dữ liệu thô, xây dựng mô hình phân tích cho đến trình bày báo cáo đề xuất trước hội đồng chuyên môn.

Đây cũng là một trong số rất ít cuộc thi chuyên biệt về Data Analytics trong Sales tại miền Bắc, với quy mô mở rộng trên toàn quốc. Thí sinh tham gia cuộc thi yêu cầu độ tuổi từ 18-22, đang theo học đại học hoặc đã tốt nghiệp không quá 1 năm, bất kể ngành học, miễn là bạn có đam mê với dữ liệu.

Quyền lợi khi tham gia G’Contest 2025

Thí sinh tham gia G’Contest 2025 sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế trong phân tích dữ liệu Sales, áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn để hiểu rõ hơn về quy trình công việc trong ngành. Cuộc thi không chỉ rèn luyện kỹ năng xử lý dữ liệu mà còn phát triển tư duy phản biện và khả năng trình bày chuyên nghiệp, giúp các bạn tự tin đối mặt với thử thách trong sự nghiệp.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn có cơ hội học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia và mentor hàng đầu, mở rộng tầm nhìn và cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành. Cuộc thi cũng là nơi kết nối cộng đồng sinh viên đam mê phân tích dữ liệu và sales, tạo dựng mối quan hệ nghề nghiệp vững chắc.

Tham gia G’Contest 2025, các thí sinh không chỉ có cơ hội giành giải thưởng hấp dẫn mà còn nhận được chứng nhận danh giá từ Ban tổ chức. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực và sáng tạo của thí sinh mà còn giúp nâng cao giá trị bản thân trong mắt nhà tuyển dụng. Chứng nhận từ cuộc thi sẽ là một minh chứng vững chắc cho khả năng chuyên môn, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và kết nối với các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Dù bạn là “tân binh” với đam mê dữ liệu, hay “lão làng” trong việc vẽ nên câu chuyện từ những con số thì G’Contest 2025 chính là bệ phóng giúp bạn bứt phá tư duy, làm mới góc nhìn và mở ra cánh cửa dẫn tới những cơ hội đột phá trong tương lai. Vì vậy, hãy nhanh tay click vào link đăng ký và chính thức ghi danh trên hành trình chinh phục với G’Contest 2025. job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Cuộc thi được thiết kế với 04 vòng thi liên tiếp, kéo dài từ tháng 4 - tháng 6/2025, tạo nên một hành trình học hỏi và phát triển toàn diện:

Link tham gia cuộc thi: https://www.gecftu.com/gcontest2025

Vòng 1: Vòng đơn (14/04 - 21/05): Thời gian mở đơn: 14/04 - 12/05, đánh giá năng lực: 17/05 - 18/05

Vòng 2: Đánh giá (22/05 - 31/05)

Vòng 3: Đề án (02/06 - 12/06)

Vòng 4: Chung kết (13/06 - 21/06)

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia trước 23h59 ngày 12/05/2025 tại: https://www.gecftu.com/gcontest2025

Đừng quên tham gia G'CONTEST [GÓC HỎI & ĐÁP] để không bỏ lỡ thông tin nào về cuộc thi: https://www.facebook.com/groups/gcontest.hoivadap/