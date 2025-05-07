Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết INTERCHAIN 2025 - Pinnacle Of Victory

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết INTERCHAIN 2025 - Pinnacle Of Victory
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 07/05/2025
Sau gần 2 tháng tranh tài căng thẳng, cuộc thi INTERCHAIN 2025 về Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) đang bước vào chặng cuối với vòng Chung kết mang tên Pinnacle Of Victory.
Nội dung chính

Chung kết INTERCHAIN 2025: Pinnacle Of Victory sẽ chính thức diễn ra vào lúc 17h00 ngày 10/5/2025 tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Hà Nội. Sự kiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ đặc biệt là sinh viên Đại học Ngoại thương.

INTERCHAIN do Câu lạc bộ Kinh doanh quốc tế - IBC trực thuộc Đại học Ngoại thương tổ chức. Đây là cuộc thi cá nhân đầu tiên tại Việt Nam dành cho sinh viên yêu thích và theo đuổi lĩnh vực chuỗi cung ứng. Trải qua 3 mùa thi, INTERCHAIN năm nay tiếp tục thu hút sự chú ý từ đông đảo sinh viên toàn quốc với quy mô mở rộng và nội dung chuyên môn được đầu tư bài bản.

Chung kết INTERCHAIN 2025: Pinnacle Of Victory là cuộc thi được nhiều bạn trẻ quan tâm
Chung kết INTERCHAIN 2025: Pinnacle Of Victory là cuộc thi được nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia

INTERCHAIN không đơn thuần là một cuộc thi học thuật mà còn là một hành trình phát triển toàn diện cho các bạn trẻ đang theo đuổi ngành logistics và chuỗi cung ứng. Cuộc thi được thiết kế dựa trên bốn mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng hiện đại: Planning - Procurement - Operations - Logistics, giúp thí sinh không chỉ thể hiện kiến thức lý thuyết mà còn vận dụng tư duy chiến lược và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Sau 3 vòng thi với các hình thức mô phỏng tình huống, phân tích case study và phản biện chuyên sâu, 4 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào vòng chung kết. Đây sẽ là nơi họ cạnh tranh trực tiếp để giành lấy ngôi vị Quán quân – danh hiệu cao nhất của INTERCHAIN 2025.

Chung kết INTERCHAIN 2025 hứa hẹn mang đến một không gian học thuật sôi nổi, nơi các thí sinh thể hiện năng lực, đồng thời mở ra nhiều giá trị cho người tham dự:

  • Cập nhật những kiến thức thực tiễn trong ngành quản lý chuỗi cung ứng qua phần trình bày của thí sinh và nhận định từ hội đồng giám khảo là các chuyên gia, giảng viên uy tín.
  • Mở rộng tư duy, định hướng nghề nghiệp thông qua việc tiếp xúc với các mô hình giải pháp thực tế và chiến lược ngành.
  • Đối với sinh viên Đại học Ngoại thương (cơ sở chính Hà Nội), tham dự đầy đủ chương trình còn được ghi nhận 2 điểm rèn luyện theo quy định của nhà trường.

Để đảm bảo quyền lợi về điểm rèn luyện, sinh viên cần có mặt và check-in trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 18h00, đồng thời tham dự đến hết chương trình (khoảng 21h30). Ban tổ chức sẽ không xác nhận điểm cho trường hợp ra về sớm.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu không ngừng biến đổi và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao, các sân chơi học thuật như INTERCHAIN đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng chuyên môn, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, đồng thời khơi gợi đam mê và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

INTERCHAIN 2025 - Chung kết không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa bốn thí sinh xuất sắc nhất, mà còn là dịp để cộng đồng sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng nhìn lại hành trình trưởng thành của các nhân tố tiềm năng trong ngành chuỗi cung ứng. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Thông tin chi tiết về INTERCHAIN 2025:

  • Đăng ký tham dự đêm chung kết tại: https://interchain.ibcftu.com
  • Thời gian đóng đơn: 23h59 ngày 09/05/2025
  • Booklet INTERCHAIN 2025: https://bitly.li/booklet-interchain2025
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »