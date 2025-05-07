Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết INTERCHAIN 2025 - Pinnacle Of Victory

Chung kết INTERCHAIN 2025: Pinnacle Of Victory sẽ chính thức diễn ra vào lúc 17h00 ngày 10/5/2025 tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Hà Nội. Sự kiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ đặc biệt là sinh viên Đại học Ngoại thương.

INTERCHAIN do Câu lạc bộ Kinh doanh quốc tế - IBC trực thuộc Đại học Ngoại thương tổ chức. Đây là cuộc thi cá nhân đầu tiên tại Việt Nam dành cho sinh viên yêu thích và theo đuổi lĩnh vực chuỗi cung ứng. Trải qua 3 mùa thi, INTERCHAIN năm nay tiếp tục thu hút sự chú ý từ đông đảo sinh viên toàn quốc với quy mô mở rộng và nội dung chuyên môn được đầu tư bài bản.

Chung kết INTERCHAIN 2025: Pinnacle Of Victory là cuộc thi được nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia

INTERCHAIN không đơn thuần là một cuộc thi học thuật mà còn là một hành trình phát triển toàn diện cho các bạn trẻ đang theo đuổi ngành logistics và chuỗi cung ứng. Cuộc thi được thiết kế dựa trên bốn mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng hiện đại: Planning - Procurement - Operations - Logistics, giúp thí sinh không chỉ thể hiện kiến thức lý thuyết mà còn vận dụng tư duy chiến lược và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Sau 3 vòng thi với các hình thức mô phỏng tình huống, phân tích case study và phản biện chuyên sâu, 4 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào vòng chung kết. Đây sẽ là nơi họ cạnh tranh trực tiếp để giành lấy ngôi vị Quán quân – danh hiệu cao nhất của INTERCHAIN 2025.

Chung kết INTERCHAIN 2025 hứa hẹn mang đến một không gian học thuật sôi nổi, nơi các thí sinh thể hiện năng lực, đồng thời mở ra nhiều giá trị cho người tham dự:

Cập nhật những kiến thức thực tiễn trong ngành quản lý chuỗi cung ứng qua phần trình bày của thí sinh và nhận định từ hội đồng giám khảo là các chuyên gia, giảng viên uy tín.

Mở rộng tư duy, định hướng nghề nghiệp thông qua việc tiếp xúc với các mô hình giải pháp thực tế và chiến lược ngành.

Đối với sinh viên Đại học Ngoại thương (cơ sở chính Hà Nội), tham dự đầy đủ chương trình còn được ghi nhận 2 điểm rèn luyện theo quy định của nhà trường.

Để đảm bảo quyền lợi về điểm rèn luyện, sinh viên cần có mặt và check-in trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 18h00, đồng thời tham dự đến hết chương trình (khoảng 21h30). Ban tổ chức sẽ không xác nhận điểm cho trường hợp ra về sớm.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu không ngừng biến đổi và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao, các sân chơi học thuật như INTERCHAIN đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng chuyên môn, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, đồng thời khơi gợi đam mê và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

INTERCHAIN 2025 - Chung kết không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa bốn thí sinh xuất sắc nhất, mà còn là dịp để cộng đồng sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng nhìn lại hành trình trưởng thành của các nhân tố tiềm năng trong ngành chuỗi cung ứng. Job3s vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.