Thông cáo báo chí: Job3s.online chuyển sang tên miền mới Job3s.ai

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 26/06/2025
Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng định hướng phát triển trong thời gian tới, Job3s trân trọng thông báo việc chuyển đổi từ Job3s.online sang tên miền mới Job3s.ai. Đây là bước tiến chuyển mình, vươn cao hơn trong lĩnh vực tuyển dụng của Job3s.
Job3s là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI thông minh kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng một cách hiệu quả. Nền tảng thuộc Công ty Công Nghệ 3S GROUP chính thức ra mắt vào ngày 08/02/2023. Đây là sản phẩm tâm huyết của Ban lãnh đạo Job3s hợp tác cùng các chuyên gia về AI và IT hàng đầu thế giới (Mỹ, Đức, Anh Quốc, Israel, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam).

Chúng tôi trân trọng thông báo với khách hàng, đối tác và bạn đọc, từ ngày 14/5/2024, Job3s chuyển đổi tên miền website chính thức từ Job3s.online sang Job3s.ai. Điều này khẳng định tầm nhìn phát triển từng bước chân vững chắc của Job3s trên thị trường trong lĩnh vực tuyển dụng trực tuyến.

Việc thay đổi tên miền này là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng của Job3s, nhằm mang đến một địa chỉ trực tuyến ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp hơn với xu hướng thị trường hiện đại. Tên miền ".ai" thể hiện sự năng động, kết nối và khả năng tiếp cận không giới hạn của nền tảng, đồng thời khẳng định vị thế của Job3s trong lĩnh vực tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam và Thế giới.

Khách hàng, đối tác và bạn đọc vẫn có thể truy cập toàn bộ nội dung mà Job3s cung cấp. Để đảm bảo tính liên tục, thuận tiện và an toàn, tên miền Job3s.online sẽ tự động chuyển hướng đến tên miền mới Job3s.ai.

CEO Tony Vũ của Job3s chia sẻ: "Việc chuyển đổi sang tên miền Job3s.ai đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện sự đổi mới và không ngừng phát triển của Job3s. Chúng tôi tin rằng tên miền mới này sẽ giúp người dùng dễ dàng truy cập và ghi nhớ hơn, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu Job3s là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến tích hợp hơn 20 loại AI thông minh chuyên nghiệp và hiệu quả".

Job3s hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, định vị mình là biểu tượng uy tín trong ngành tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam và toàn cầu trong tương lai. Job3s.ai cam kết tiếp tục cung cấp các dịch vụ tuyển dụng chất lượng cao, kết nối hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và ứng viên trên khắp cả nước. Với giao diện thân thiện, đa dạng các công cụ hỗ trợ và đội ngũ chuyên nghiệp, Job3s.ai sẽ là người bạn đồng hành tin cậy trên con đường tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân tài.

Chúng tôi tin rằng, trong thời gian tới, Job3s.ai chắc chắn có thể mang đến nhiều giá trị hơn, góp phần tạo nên một nền tảng tuyển dụng trực tuyến tích hợp hơn 20 loại AI thông minh, cung cấp các giải pháp toàn diện cho các nhà tuyển dụng và ứng viên. Hãy cùng chúng tôi đi tiếp chặng đường tìm kiếm công việc phù hợp và tuyển dụng nhân sự chất lượng.

