Chứng chỉ quỹ là gì? Những thông tin đầu tư nhất định bạn phải biết

1. Tìm hiểu về chứng chỉ quỹ là gì?

Theo Luật chứng khoán 2019, chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán được xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp vào quỹ đầu tư chứng khoán. Có thể hiểu chứng chỉ quỹ là một phần tiền nhàn rỗi góp vào việc hình thành quỹ đầu tư. Nguồn tiền này trong quỹ sẽ được dùng để đầu tư cho những sản phẩm khác trên thị trường chứng khoán. Chứng chỉ quỹ có mệnh giá chào bán ra công chúng là 10.000 đồng.

Tìm hiểu về chứng chỉ quỹ là gì

Chứng chỉ quỹ đóng vai trò là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu, quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư với phần góp vốn của mình. Nhờ có chiến lược quản trị bài bản, chứng chỉ quỹ không chỉ tăng trưởng cùng thị trường chứng khoán mà còn mang tới nhiều lợi ích như:

Gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro nhờ linh hoạt phân bổ và cơ cấu vốn vào nhiều công cụ tài chính

Được quản lý bởi công ty quản lý quỹ với đội ngũ chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm đầu tư

Các chi phí bao gồm giao dịch dịch nhiều loại tài sản khác nhau, tìm kiếm thông tin,… đều được tối ưu ở mức tốt.

Một số loại quỹ sẽ chịu thuế thấp hơn hoặc miễn so với việc đầu tư trực tiếp

2. Phân loại chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là gì? Cách phân loại chứng chỉ quỹ như thế nào là những phần quan trọng đối với việc đầu tư. Hiện chứng chỉ quỹ được phân loại thành 3 nhóm chính là quỹ đóng, quỹ mở và quỹ đầu tư bất động sản. Mỗi loại sẽ mang tới lợi ích và tiềm ẩn rủi ro riêng cũng như phù hợp với từng mục tiêu, nguyện vọng của nhà đầu tư.

2.1. Chứng chỉ quỹ mở

Chứng chỉ quỹ mở là loại đầu tư gián tiếp ở hình thức mua chứng chỉ quỹ. Điều này có nghĩa là tuỳ theo nhu cầu mà nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận bằng cách bán lại chứng chỉ quỹ đó cho công ty quản lý. Do đó, chứng chỉ quỹ mở sẽ vừa nâng cao tính thanh khoản vừa hạn chế rủi ro.

Chứng chỉ quỹ mở được quản lý bởi công ty quản lý quỹ uy tín nhằm đầu tư sử dụng tài sản gộp và cho phép các nhà đầu tư của nhóm tiếp tục đóng góp vốn, tìm kiếm lợi nhuận. Về mặt lý thuyết, quỹ mở có số lượng cổ phiếu tiềm năng đang lưu hành không bị điều khoản giới hạn và nhà đầu tư không cần số vốn quá lớn hay kinh nghiệm mà vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định khi tham gia. Chính vì vậy, chứng chỉ quỹ mở hiện đang là hình thức thu hút nhiều nhà đầu tư.

Chứng chỉ quỹ mở là loại đầu tư gián tiếp ở hình thức mua chứng chỉ quỹ

Về hình thức hoạt động, chứng chỉ quỹ mở được kiểm soát bởi những chuyên gia quản lý quỹ uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư. Đây được xem là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp và nhà đầu tư không cần phải trực tiếp tham gia.

Quỹ mở cho phép các nhà đầu tư dễ dàng giao dịch với chi phí thấp nhằm gom tiền và mua một danh mục đầu tư đa dạng theo mục tiêu đầu tư của mình. Nhà đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở thường không cần phải có nhiều tiền để tham gia và điều này giúp dễ dàng tiếp cận với mọi cấp độ nhà đầu tư. Phần lợi nhuận thu được sau khi đầu tư từ công ty quản lý quỹ mở sẽ được trả về cho nhà đầu tư. Việc thanh toán lợi nhuận sẽ được đảm bảo dưới sự giám sát của các ngân hàng lớn.

2.2. Chứng chỉ quỹ đóng

Chứng chỉ quỹ đóng là quỹ đầu tư tập thể hoặc quỹ đại chúng chỉ phát hành một lần duy nhất nhằm huy động vốn. Nhà đầu tư sẽ không phát bổ sung hay rút vốn vào quỹ sau thời điểm thành lập quỹ. Các công ty quản lý quỹ cũng không được phép mua lại loại chứng chỉ quỹ này.

Để tạo tính thanh khoản cho chứng chỉ quỹ đóng sẽ được xem như một cổ phiếu thông thường và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán trong chính thị trường chứng khoán phi tập trung OTC (Over The Counter). Phí quản lý thường niên của quỹ đóng hiện nay khoảng dưới 1%.

Chứng chỉ quỹ đóng là quỹ đầu tư tập thể hoặc quỹ đại chúng chỉ phát hành một lần duy nhất nhằm huy động vốn

Loại chứng chỉ quỹ này có những đặc điểm như sau:

Có giới hạn về quy mô, ví dụ như quỹ đóng thành viên tối đa 30 người sẽ niêm yết tối thiểu 100 người.

Công ty quản lý quỹ sẽ không được mua lại chứng chỉ quỹ đóng của người tham gia và người tham gia cũng không được bán cho các công ty quỹ mà thay vào đó chỉ giao dịch trên thị trường thứ cấp có thu phí.

Quỹ đóng có giới hạn về thời gian hoạt động và thống nhất một lần khi thành lập. Nếu trong trường hợp muốn gia hạn thời gian hoạt động sẽ phải được các nhà đầu tư của quỹ thông qua và giá trị tài sản ròng tại kỳ định giá gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ gia hạn ít nhất 30 ngày phải lớn hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng.

2.3. Chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

Chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản là hình thức cho phép nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ phát hành thay vì mua nhà đất trực tiếp. Tiếp đến, nhà đầu tư sẽ uỷ quyền quản lý cho quỹ và quỹ sẽ không có trách nhiệm mua lại chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu bán.

Loại quỹ này hoạt động chủ yếu là mua bán, quản lý những sản phẩm không thuộc danh mục lĩnh vực bất động sản và tham gia góp vốn phát triển các dự án vào công ty bất động sản. Phần lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư dưới dạng cổ tức và trả theo thời gian đình kỳ quy định của quỹ.

Chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản là hình thức cho phép nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ phát hành thay vì mua nhà đất trực tiếp

Quỹ đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm hấp dẫn nhà đầu tư như:

Có tính minh bạch cao nhờ cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động đơn giản.

Chứng chỉ quỹ này được đánh giá an toàn hơn so với đầu tư vào cổ phiếu bất động sản

Đầu tư đa dạng vào nhiều loại hình sản phẩm và vị trí khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro.

Có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và cấu trúc cho phép huy động đủ vốn để đầu tư vào những dự án quy mô lớn.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ có số vốn không lớn vẫn có thể tham gia gián tiếp vào thị trường bất động sản thông qua loại chứng chỉ quỹ này

Lợi nhuận của nhà đầu tư loại quỹ này sẽ theo sát với thực tế hoạt động của quỹ chứ không phụ thuộc vào quyết định phân phối lợi nhuận hàng năm từ ban giám đốc các công ty bất động sản.

3. Tiêu chí lựa chọn chứng chỉ quỹ

Việc hiểu được chứng chỉ quỹ là gì và tiêu chí lựa chọn để đầu tư là vấn đề vô cùng cấp thiết. Để lựa chọn chứng chỉ quỹ tốt, an toàn và khả năng sinh lời cao cao thì nhà đầu tư cần lưu ý 5 tiêu chí sau đây:

3.1. Tìm hiểu và lựa chọn công ty quản lý quỹ uy tín

Đây là tiêu chí đầu tiên và cực kỳ quan trọng để nhà đầu tư có thể sở hữu những chứng chỉ quỹ tiềm năng. Các công ty quản lý quỹ là đối tượng trực tiếp mang vốn của bạn đi đầu tư và chịu trách nhiệm số vốn có đem lại lợi nhuận hay thâm hụt vào tài sản. Vì thế, bạn cần lựa chọn công ty quản lý quỹ uy tín là ưu tiên hàng đầu. Để lựa chọn công ty quản lý quỹ uy tín, bạn dựa theo những điểm như sau:

Sở hữu đội ngũ chuyên gia hàng đầu với cá tính đầu tư riêng biệt

Công ty quản lý quỹ uy tín phải là công ty được đánh giá cao trên thị trường có năng lực, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính.

Công ty quản lý quỹ phải có danh mục đầu tư đa dạng, mục tiêu rõ ràng, điều lệ và chính sách hoạt động ổn định.

3.2. Lợi nhuận của chứng chỉ quỹ trong quá khứ tốt

Mục tiêu của nhà đầu tư khi lựa chọn chứng chỉ quỹ đó chính là lợi nhuận. Do đó, trước khi chọn chứng chỉ quỹ bạn cần nhìn lại hiệu quả đầu tư và lợi nhuận của quỹ trong dài hạn. Đây cũng là điểm thể hiện năng lực kiểm soát rủi ro và quản lý tài sản của công ty quản lý quỹ.

Để đánh giá chứng chỉ quỹ đó có khả năng sinh lời cao hay không, bạn nên thường xuyên theo dõi các báo cáo hoạt động theo tuần/tháng/quý/năm. Thông qua những báo cáo đó, bạn sẽ đánh giá được độ bền vững của chứng chỉ quỹ và giảm thiểu các rủi ro khi tham gia.

3.3. Hoạt động của chứng chỉ quỹ luôn được công khai, minh bạch

Mọi hoạt động của chứng chỉ quỹ đều phải được công khai, minh bạch từ danh mục đầu tư, chi phí,… Qua đây, bạn sẽ biết chứng chỉ quỹ đó có hợp pháp, sinh lợi nhuận là bao nhiêu và quyết định đầu tư thêm hay thu vốn về.

3.4. Chứng chỉ quỹ có chiến lược đầu tư rõ ràng, khả quan

Bất kỳ chứng chỉ quỹ uy tín nào cũng cần phải có chiến lược đầu tư riêng. Các nhà đầu tư nên chọn quỹ phù hợp với mục tiêu của mình. Ví dụ như, bạn thích lợi nhuận cao thì chắc chắn rủi ro sẽ lớn nên chọn các chứng chỉ quỹ có danh mục và chiến lược tập trung vào chính hoạt động mua bán hơn thay vì nắm giữ chứng khoán.

3.5. Chất lượng dịch vụ của chứng chỉ quỹ tốt

Chất lượng dịch vụ của chứng chỉ quỹ bao gồm sự thuận tiện khi giao dịch đầu tư, đội ngũ tư vấn và các khoản phí. Việc xem xét chi phí các giao dịch là cực kỳ cần thiết, vì chứng chỉ quỹ có nhiều chi phí. Nếu như chi phí quá cao so với mặt bằng chung, bạn nên cân nhắc thật kỹ. Tốt nhất, bạn chọn các quỹ có thủ tục đơn giản khi thực hiện và không tốn nhiều thời gian trong chuyển khoản ngân hàng. Đồng thời, chứng chỉ quỹ tốt sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp trong giải đáp mọi thắc mắc của nhà đầu tư.

4. Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ

Bất kỳ sản phẩm nào đều có hai mặt lợi ích và rủi ro nhất định, chứng chỉ quỹ cũng không phải là ngoại lệ. Để đạt được mục tiêu sinh lợi nhuận, đầu tư bền vững thì bạn nên biết rõ về những lợi ích và rủi ro khi tham gia vào chứng chỉ quỹ.

4.1. Lợi ích khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ thu hút nhà đầu tư bởi đây là hình thức đầu tư mang lại nhiều lợi ích như:

Các chứng chỉ quỹ có sự đa dạng mục đầu tư, áp dụng nguyên tắc không để tất cả trứng vào cùng một giỏ nhằm mục đích phân tán rủi ro và mang lại lợi nhuận tốt nhất.

Mọi quyết định đầu tư đều được đưa ra bởi các chuyên gia cho nên chứng chỉ quỹ sẽ giảm tỷ lệ rủi ro và hưởng lợi nhuận khi có lãi.

Các công ty quản lý chứng chỉ quỹ trên thị trường đều được chấp thuận của pháp luật. Vì thế, nhà đầu tư sẽ yên tâm vì số vốn của mình bị sử dụng cho mục đích không rõ ràng. Bên cạnh đó, chứng chỉ quỹ có tính thanh khoản tương đối cao nhờ rủi ro thấp.

Việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ sẽ đem tới cho bạn nguồn thu nhập ổn định, nhất là trong dài hạn. Bởi chứng chỉ quỹ ít chịu tác động từ thị trường cho nên các quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo. Hơn nữa, mức lãi suất của chứng chỉ quỹ không cố định mà phụ thuộc vào từng loại quỹ.

4.2. Rủi ro khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ

Ngoài những lợi ích kể trên, việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ vẫn tồn tại một số rủi ro nhỏ. Đầu tiên, nhà đầu tư sẽ không kiểm soát được việc đưa ra quyết định đầu tư mà thay vào đó là do các công ty quản lý quỹ. Vì vậy, nhà đầu tư cần lựa chọn các công ty quản lý quỹ an toàn, minh bạch và uy tín. Nhà đầu tư cũng phải đối mặt với một số rủi ro khác như quỹ đầu tư phá sản, lợi nhuận không đạt kỳ vọng ban đầu,….

Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ

5. Quy định pháp lý liên quan đến chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác định quyền sở hữu của nhà đầu tư với phần vốn đầu vào quỹ. Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tính minh bạch, ổn định cho thị trường chứng khoán sẽ cần tuân thủ theo quy định pháp luật. Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư sẽ được điều chỉnh bởi Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dưới đây là một số quy định cơ bản liên quan đến việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư:

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán phải tối thiểu là 50 tỷ đồng

Chứng chỉ quỹ sẽ phải được giám sát bởi ngân hàng theo quy định của Luật Chứng khoán 2019

Có phương án đầu tư và phát hành thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019

Phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi đợt chào bán kết thúc, trừ trường hợp chào bán loại chứng chỉ quỹ mở

Về cơ quan quản lý chứng chỉ quỹ sẽ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ công bố thông tin về quỹ.

Hi vọng với những thông tin về chứng chỉ quỹ là gì của chúng tôi đã giúp giải đáp thắc mắc trong việc lựa chọn hình thức đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Với tính minh bạch, rủi ro thấp và khả năng sinh lời cao thì chứng chỉ quỹ là hình thức đầu tư được đánh giá tốt nhất hiện tại. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về chứng chỉ quỹ, bạn có thể truy cập vào Website Job3s để tìm hiểu thông tin chi tiết.