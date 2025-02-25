Có nên đầu tư chứng chỉ quỹ? Tiêu chí đánh giá mức độ uy tín và an toàn của chứng chỉ quỹ

1. Tìm hiểu về chứng chỉ quỹ

Theo khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán dùng để xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư với một phần vốn góp vào quỹ đầu tư chứng khoán. Nguồn vốn của quỹ sẽ được đầu tư vào những sản phẩm trên thị trường chứng khoán với mục đích phân tán rủi ro và sinh lợi nhuận cao hơn.

Trước khi trả lời câu hỏi có nên đầu tư chứng chỉ quỹ hay không thì chúng ta cần tìm hiểu cơ chế hoạt động, lợi ích mà hình thức đầu tư này mang lại. Về cơ chế hoạt động của chứng chỉ quỹ là công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc mua vào trái phiếu hay cổ phiếu. Phần chênh lệch lợi nhuận từ hoạt động đầu tư sẽ ảnh hưởng tới giá của chứng chỉ quỹ và nhà đầu tư không thể can thiệp hay quyết định việc mua/bán cổ phiếu.

Việc đầu tư chứng chỉ quỹ sẽ giúp cho nhà đầu tư tránh được những biến động của thị trường bởi rủi ro thấp hơn so với các loại chứng khoán khác. Trong trường hợp giá của chứng khoán thấp hơn giá trị chuyển đổi thì vốn của nhà đầu tư vào chứng chỉ quỹ vẫn được bảo vệ.

Ngoài ra, chứng chỉ quỹ trở thành xu hướng đầu tư hàng đầu hiện nay là bởi có tính thanh khoản cao giúp bạn rút một phần hoặc toàn bộ vốn bất kỳ lúc nào. Điều này đồng nghĩa việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ sẽ đảm bảo nguồn thu nhập thường xuyên và quyền lợi cho các nhà đầu tư.

2. Có nên đầu tư chứng chỉ quỹ

Có nên đầu tư chứng chỉ quỹ hay không hiện đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hình thức đầu tư này không chỉ tính thanh khoản cao, ít rủi ro và sinh lời cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng. Bên cạnh đó, đầu tư chứng chỉ quỹ còn sở hữu những đặc điểm và lợi ích tương đối hấp dẫn sau đây.

2.1. Được quản lý bởi các chuyên gia

Nếu như tự mình đầu tư thì bắt buộc bạn phải tiếp cận thông tin nhằm để đánh giá tình hình tài chính của các công ty và nghiên cứu trái phiếu, cổ phiếu tiềm năng chính từ nguồn tin tức truyền thông, báo cáo tài chính,… Tuy nhiên, bạn không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được nguồn thông tin chuẩn xác. Hơn nữa, việc đầu tư vào nhiều cổ phiếu khác nhau khiến bạn phải tìm hiểu và theo dõi thị trường trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, đầu tư chứng chỉ quỹ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi được quản lý bởi những chuyên gia tài chính có kiến thức chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn. Họ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư sinh lời cao, ít rủi ro nhất.

2.2. Phân tán rủi ro

Nếu được hỏi chứng chỉ quỹ có an toàn không thì hình thức đầu tư này là cực kỳ ít rủi ro. Vì đầu tư vào chứng chỉ quỹ cũng đồng nghĩa vốn của bạn sẽ được đầu tư đa dạng tài sản. Chính điều này giúp giảm thiểu rủi ro nếu một trong số những khoản đầu tư không hoạt động tốt. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể hạn chế rủi ro phát sinh khi vốn được công ty quản lý quỹ cơ cấu và phân bổ vào nhiều công cụ tài chính nhằm để tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro phát sinh. Đồng thời, chứng chỉ quỹ được kiểm soát chặt chẽ bởi những ngân hàng giám sát theo quy định Nhà nước. Do đó, các thông tin của quỹ đều được cập nhật đầy đủ, định kỳ và minh bạch cho nhà đầu tư.

2.3. Tiềm năng sinh lời

Đầu tư chứng chỉ quỹ có khả năng sinh lời cao hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng trong khi độ rủi ro lại thấp bởi các quỹ đều có danh mục đầu tư cân bằng và phân tán rủi ro vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,…

So với đầu tư cổ phiếu, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ không bán ra được do không có người mua. Còn với chứng chỉ quỹ lại hoàn toàn khác khi mà nhà đầu tư có thể mua hoặc bán bất kỳ lúc nào. Bởi công ty quản lý quỹ sẽ mua lại chứng chỉ quỹ bất kỳ lúc nào nếu nhà đầu tư có nhu cầu bán. Vì thế, chứng chỉ quỹ có tính thanh khoản rất cao.

2.4. Tiêu chí đánh giá mức độ uy tín và an toàn của chứng chỉ quỹ

Trước khi quyết định có nên đầu tư chứng chỉ quỹ hay không, bạn cần đánh giá mức độ an toàn và uy tín của quỹ dựa theo những tiêu chí quan trọng dưới đây.

Lợi nhuận của chứng chỉ quỹ trong quá khứ là một trong những tiêu chí bạn cần cân nhắc khi quyết đầu tư. Vì quỹ có khả năng sinh lợi nhuận cao trong dài hạn sẽ phản ánh được đây là quỹ có hiệu quả đầu tư tốt. Việc bạn lựa chọn đầu tư chứng chỉ quỹ này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.

Khả năng thanh khoản của chứng chỉ quỹ là yếu tố quan trọng bạn cần quan tâm trước khi đầu tư. Tiêu chí này sẽ đánh giá khả năng khớp lệnh theo khối lượng giao dịch hàng ngày của quỹ.

Chứng chỉ quỹ tốt và đáng để đầu tư sẽ được thể hiện thông qua danh mục đầu tư của quỹ. Hầu hết các quỹ đều đề cập các danh mục đầu tư minh bạch ở chiến lược ban đầu. Dựa theo loại hình tài sản đầu tư của quỹ, bạn sẽ đánh giá độ rủi ro qua việc quỹ thường xuyên đầu tư vào đâu.

3. Những rủi ro khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ

Đầu tư chứng chỉ quỹ có an toàn không tùy thuộc vào cách đầu tư của mỗi nhà đầu tư. Giống với bất kỳ hình thức đầu tư nào, chứng chỉ quỹ có những ưu điểm và rủi ro nhất định. Dưới đây là một số rủi ro khi đầu tư chứng chỉ quỹ:

- Biến động thị trường: Các quỹ đầu tư vào chứng khoán sẽ không tránh khỏi những biến động theo thị trường. Bởi vậy, nếu bạn rót một số tiền lớn vào quỹ lúc thị trường định giá cao sẽ rủi ro khiến mất đi lợi thế việc đạt lãi suất trong dài hạn. Vì thế, bạn cần theo dõi thị trường và lựa chọn công ty quản lý quỹ uy tín để vốn của bạn sinh lời cao và hạn chế rủi ro thị trường.

- Phí quản lý: Mỗi quỹ đầu tư có uy tín sẽ có nguyên tắc đầu tư cùng khoản phí quản lý khác nhau. Các chi phí liên quan đến bán chứng chỉ quỹ trong ngắn hạn cũng sẽ làm giảm hiệu suất đầu tư. Hơn nữa, các quỹ thường đưa ra các mức phí bán cao hơn so với việc nếu nắm giữ ngắn hạn. Chính vì thế, bạn cần xem xét về uy tín của công ty quản lý quỹ và nghiên cứu bản cáo bạch của họ để hiểu rõ chiến lược của quỹ.

- Thiếu kiểm soát: Chứng chỉ quỹ phụ thuộc vào các quyết định đầu tư của công ty quản lý quỹ. Vì vậy, nhà đầu tư không có quyền can thiệp vào quá trình đầu tư của quỹ. Do đó, bạn cần lựa chọn những công ty quản lý quỹ có đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường, trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn về lĩnh vực tài chính để mang lại hiệu quả đầu tư tốt cũng như đạt lợi nhuận cao.

4. Phân tích tình hình thị trường chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ hiện được đánh giá là xu hướng đầu tư tích sản trong tương lai bởi sự phù hợp với đa số các lớp nhà đầu tư khác nhau. Cộng thêm hình thức đầu tư này có nhiều ưu điểm vượt trội về tính thanh khoản, sản phẩm đa dạng…. nhất là trong bối cảnh các kênh đầu tư đều không thật sự rõ ràng.

4.1. Thị trường chứng chỉ quỹ hiện nay

Với sự tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người dân được cải thiện đã kích thích nhu cầu quản lý tài sản ngày càng lớn. Chính điều này đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hình thức đầu tư chứng chỉ quỹ. Không chỉ tại Việt Nam, tích sản thông qua việc đầu tư chứng chỉ quỹ cũng trở thành một xu hướng phổ biến tại các nước có nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ,…

Trong những năm gần đây, số lượng nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ không ngừng gia tăng. Theo báo cáo của Dragon Capital Việt Nam - công ty quản lý quỹ lâu đời trên thị trường với 30 năm hoạt động thì số lượng nhà đầu tư chứng chỉ quỹ tăng gấp 10 lần trong vòng 2 năm trở lại đây. Các công ty quản lý quỹ khác cũng ghi nhận được sự tăng trưởng mạnh mã về số lượng nhà đầu tư chứng chỉ quỹ. Thông qua những điều này, nhiều người đã biết được có nên đầu tư chứng chỉ quỹ không khi tiềm năng của hình thức đầu tư này sẽ phát triển vượt trội hơn nữa trong tương lai.

4.2. Các loại chứng chỉ quỹ phổ biến

Chứng chỉ quỹ là hình thức đầu tư có sự đa dạng, rủi ro thấp mà sinh lời cao. Mỗi loại chứng chỉ quỹ sẽ phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư và mục đích khác nhau.

- Quỹ mở (Open-end fund) là quỹ dành cho nhiều nhà đầu tư tập thể khác nhau. Bất cứ khi nào quỹ còn mở thì nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào theo thời gian và bán lại cho nơi đã phát hành quỹ nếu muốn đổi ý.

- Quỹ đóng (Close-ended funds) cũng thuộc quỹ tập thể và dành cho tất cả mọi người có thể tham gia đầu tư. Tuy nhiên, loại chứng chỉ quỹ này chỉ phát hành một lần duy nhất nhằm để huy động vốn. Khác với chứng chỉ quỹ mở, loại quỹ này sẽ không cho phép nhà đầu từ rút hay bổ sung vào quỹ sau thời điểm thành lập quỹ và công ty quản lý quỹ cũng không được mua lại. Như vậy, quỹ đóng sẽ giới hạn về thời gian hoạt động, quy mô và giao dịch. Loại quỹ này phù hợp với đầu tư những dự án dài hạn và có tính thanh khoản thấp. Điều này có nghĩa là bạn đầu tư lâu dài thì càng nhận lợi nhuận tối ưu, thậm chí lớn hơn so với quỹ mở.

- Quỹ đầu tư bất động sản (Exchange Traded Fund) là một loại quỹ đầu tư chứng khoán thụ động. Nếu như quỹ đóng có nghĩa nhà đầu tư vẫn được chủ động lựa chọn tài sản cho vào danh mục đầu tư thì bản chất của loại quỹ này là mô phỏng theo biến động của chỉ số của một rổ trái phiếu, cổ phiếu và hàng hóa hay một loại tài sản có sẵn trên thị trường. Ưu điểm của loại chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản là giúp bạn tối ưu chi phí hơn với so với các quỹ chủ động. Bởi nhà đầu tư không phải liên tục mua vào/bán ra và nhờ thế mà tiết kiệm nhiều khoản chi phí giao dịch trên sàn. Ngoài ra, quỹ đầu tư bất động sản là lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường chứng khoán khi không đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu về từng loại cổ phiếu cụ thể.

Hi vọng với những thông tin chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn trả lời được câu hỏi về việc có nên đầu tư chứng chỉ quỹ không. Hiện chứng chỉ quỹ là hình thức đầu tư rất phổ biến trên thế giới với ưu điểm về tính minh bạch cao, tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn và có thể tham gia với số vốn nhỏ, dễ dàng tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng.