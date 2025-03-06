Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. HCM chính thức khởi động cuộc thi nhiếp ảnh Querencia

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 06/03/2025
Cuộc thi nhiếp ảnh 2025 với chủ đề Querencia dành cho sinh viên yêu thích nhiếp ảnh trên toàn quốc, nhằm lan tỏa những góc nhìn sáng tạo và những câu chuyện đầy cảm xúc thông qua lăng kính nghệ thuật.
Sân chơi sáng tạo dành cho những tâm hồn yêu nhiếp ảnh

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, câu lạc bộ Nhiếp ảnh IU Photography Club (IUPC) chính thức khởi động cuộc thi nhiếp ảnh 2025 với chủ đề Querencia. Đây là một sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên yêu thích nhiếp ảnh trên toàn quốc, nhằm lan tỏa những góc nhìn sáng tạo và những câu chuyện đầy cảm xúc thông qua lăng kính nghệ thuật.

IU Photography Club (IUPC) là câu lạc bộ nhiếp ảnh trực thuộc trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, được thành lập với mục tiêu kết nối những bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh. IUPC không chỉ là nơi để các thành viên học hỏi kỹ thuật chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh mà còn là không gian sáng tạo, giúp mọi người thể hiện cá tính và phát triển tư duy nghệ thuật.

Querencia - Nơi trú ẩn của tâm hồn

"Querencia" là một thuật ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, chỉ một nơi mà con người tìm đến khi cần sự bình yên, một không gian riêng để chữa lành và lấy lại sức mạnh tinh thần. Cuộc thi mong muốn khơi gợi những cảm xúc chân thực, đưa nghệ thuật nhiếp ảnh trở thành công cụ giúp các thí sinh thể hiện bản ngã, cá tính và những câu chuyện riêng của mình.

Với thông điệp đầy tính nhân văn, cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, phản ánh những khoảnh khắc sâu lắng, nơi con người tìm thấy sự bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Được biết, đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả sinh viên đang theo học tại các trường THPT, đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đây có thể là nơi để các bạn trẻ thử sức với tài nhiếp ảnh. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi thú vị này.

Thể lệ cuộc thi: Các thí sinh tham gia cần gửi sản phẩm dự thi bao gồm 1 bộ ảnh và bài viết thuyết minh. Thí sinh sẽ chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm và cam kết không vi phạm quy định pháp luật cũng như thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra theo 2 vòng thi chính:

  • Vòng 1: Đăng ký tham gia: 02/03/2025 - 15/03/2025, ngày nộp bài dự thi: 08/03/2025 - 15/03/2025
  • Vòng 2: Hội đồng giám khảo chọn ra TOP bộ ảnh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Các tác phẩm được đăng tải trên nền tảng EVENTISA để khán giả bình chọn (30% điểm truyền thông). Kết quả cuối cùng do Ban giám khảo & BTC quyết định.

Giải thưởng cuộc thi: Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 20.000.000 VNĐ, bao gồm tiền mặt, học bổng và nhiều phần quà đặc biệt:

  • Giải Nhất: 1.000.000 VNĐ + Giấy chứng nhận + Học bổng 8.000.000 VNĐ + Combo 2 khăn Bandana + Lanyard IUPC.
  • Giải Nhì: 600.000 VNĐ + Giấy chứng nhận + Học bổng 8.000.000 VNĐ + Combo Oblivion Version.
  • Giải Ba: 400.000 VNĐ + Giấy chứng nhận + Học bổng 8.000.000 VNĐ + Oblivion Lanyard.
  • Tất cả thí sinh tham gia đều nhận được giấy chứng nhận và được cộng điểm rèn luyện.

Cách thức tham gia

  • Đăng ký ngay tại: https://forms.gle/jq9kZLKF9V7vq21FA
  • Link nộp bài dự thi: https://forms.gle/Bu6QHtbt6LijugHh6
  • Fanpage: IU Photography Club
  • Email: [email protected]
