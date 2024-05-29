Thăng hoa cùng HOTSTEPS 2024 - SNEAKSHOW BATTLE Góp Vũ Thành Bão

HOTSTEPS là cuộc thi nhảy được phối hợp tổ chức bởi Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương và CLB Nhảy FTU's Dancing Club. Với quy mô toàn miền Bắc, HOTSTEPS 2024 chính thức cán mốc mùa thứ 07. Lấy cảm hứng từ văn hóa Á Đông cùng 04 linh vật đại diện Long - Ly - Quy - Phụng, Sneakshow Battle “Góp Vũ Thành Bão” sẽ diễn ra với hình thức nhảy đối kháng.

Ban tổ chức cuộc thi HOTSTEPS 2024

Với mong muốn không chỉ tạo ra một không gian giao lưu học hỏi giữa các dancers, “Góp Vũ Thành Bão” là nơi những vũ công tài năng chinh phục thử thách bằng sự dẻo dai và kỹ thuật điêu luyện. Đây cũng là vòng thi khuyến khích sự sáng tạo bùng nổ, là nơi mỗi cá nhân được tự do so tài, đồng thời thể hiện cá tính và phong cách độc đáo của riêng mình. Sneakshow Battle hứa hẹn sẽ là một thử thách đầy cam go, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ từ các thí sinh.

Đến với vòng thi lần này, Dancer Rùa, Zjzu, CK Animation sẽ là bộ ba cái tên nằm trong danh sách Ban giám khảo. Bên cạnh bộ ba “cầm cân nảy mực” nhằm chọn ra đội chiến thắng, HOTSTEPS 2024 tự tin sẽ mang đến cho quý khán giả những màn vũ đạo mãn nhãn cũng nóng không kém với sự tham gia của dàn Battle Guest chất lượng như Dancer Tae Nhi, Dancer Naevil, Dancer Crazy Monkey, Dancer Ducky Buck, Dancer HuyTK, Dancer Defector, Dancer Phương Xù, Dancer Hoa Cầu.

Giám khảo CK Animation

Giám khảo Rùa

Giám khảo Zjzu

Ngoài ra, “phù thủy âm nhạc” DJ Duy Nguyễn và MC đa tài C2 Low sẽ tiếp tục là hai nhân tố góp phần dẫn dắt và trợ giúp các đội thi hết mình. Đây chắc hẳn sẽ là 2 cái tên đáng mong chờ, hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động bậc nhất xuyên suốt vòng 03 HOTSTEPS 2024.

DJ Duy Nguyễn

MC C2 Low

Mang thông điệp mới mẻ “Góp Vũ Thành Bão”, HOTSTEPS 2024 với sứ mệnh lan tỏa niềm đam mê và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng Nhảy đường phố Việt Nam. Cùng với mục tiêu cao cả, cuộc thi mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh, nơi các cá nhân và đội thi có cơ hội được giao lưu, học hỏi và phát triển.

Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí gây bão trong thời gian vừa qua đã có những chia sẻ chân thành về sự kiện lần này. Ông cho biết: “Thú thực, tôi không phải là người nhảy giỏi nhưng tôi rất thích những bạn trẻ có đam mê và nguyện cháy hết mình vì đam mê đó. Nó cũng giống như việc tôi quyết tâm thành lập job3s.ai cũng vì đam mê và giấc mơ của bản thân. Tôi muốn tạo ra một nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới. Bởi vậy, tôi sẽ ủng hộ HOTSTEPS 2024 hết mình với mong muốn tất cả các bạn trẻ có cơ hội và điều kiện để thực hiện đam mê”.

Hơn cả một cuộc thi, HOTSTEPS 2024 là một sự kiện với giá trị gắn kết cộng đồng, là nơi các bạn trẻ có thể cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và tạo nên những ký ức đẹp đẽ. Đừng quên bạn có hẹn với Đêm Chung kết HOTSTEPS 2024 được diễn ra vào ngày 08/06 sắp tới nhé!

