Thăng hoa cùng HOTSTEPS 2024 - SNEAKSHOW BATTLE Góp Vũ Thành Bão

Thăng hoa cùng HOTSTEPS 2024 - SNEAKSHOW BATTLE Góp Vũ Thành Bão
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 29/05/2024
Nhằm tiếp nối chuỗi các vòng thi đấu của cuộc thi Nhảy - HOTSTEPS 2024, sự kiện SNEAKSHOW BATTLE đã chính thức được tổ chức tại trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội vào ngày 25/05 vừa rồi. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng và khả năng biểu diễn của mình trước Ban giám khảo và khán giả.
Nội dung chính

HOTSTEPS là cuộc thi nhảy được phối hợp tổ chức bởi Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương và CLB Nhảy FTU's Dancing Club. Với quy mô toàn miền Bắc, HOTSTEPS 2024 chính thức cán mốc mùa thứ 07. Lấy cảm hứng từ văn hóa Á Đông cùng 04 linh vật đại diện Long - Ly - Quy - Phụng, Sneakshow Battle “Góp Vũ Thành Bão” sẽ diễn ra với hình thức nhảy đối kháng.

Ban tổ chức cuộc thi HOTSTEPS 2024
Ban tổ chức cuộc thi HOTSTEPS 2024

Với mong muốn không chỉ tạo ra một không gian giao lưu học hỏi giữa các dancers, “Góp Vũ Thành Bão” là nơi những vũ công tài năng chinh phục thử thách bằng sự dẻo dai và kỹ thuật điêu luyện. Đây cũng là vòng thi khuyến khích sự sáng tạo bùng nổ, là nơi mỗi cá nhân được tự do so tài, đồng thời thể hiện cá tính và phong cách độc đáo của riêng mình. Sneakshow Battle hứa hẹn sẽ là một thử thách đầy cam go, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ từ các thí sinh.

Dàn BGK, MC, DJ và 8 Battle Guests tại Sneakshow Battle
a

Đến với vòng thi lần này, Dancer Rùa, Zjzu, CK Animation sẽ là bộ ba cái tên nằm trong danh sách Ban giám khảo. Bên cạnh bộ ba “cầm cân nảy mực” nhằm chọn ra đội chiến thắng, HOTSTEPS 2024 tự tin sẽ mang đến cho quý khán giả những màn vũ đạo mãn nhãn cũng nóng không kém với sự tham gia của dàn Battle Guest chất lượng như Dancer Tae Nhi, Dancer Naevil, Dancer Crazy Monkey, Dancer Ducky Buck, Dancer HuyTK, Dancer Defector, Dancer Phương Xù, Dancer Hoa Cầu.

Giám khảo CK Animation
Giám khảo CK Animation
Giám khảo Rùa
Giám khảo Rùa
Giám khảo Zjzu
Giám khảo Zjzu

Ngoài ra, “phù thủy âm nhạc” DJ Duy Nguyễn và MC đa tài C2 Low sẽ tiếp tục là hai nhân tố góp phần dẫn dắt và trợ giúp các đội thi hết mình. Đây chắc hẳn sẽ là 2 cái tên đáng mong chờ, hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động bậc nhất xuyên suốt vòng 03 HOTSTEPS 2024.

DJ Duy Nguyễn
DJ Duy Nguyễn
MC C2 Low
MC C2 Low

Mang thông điệp mới mẻ “Góp Vũ Thành Bão”, HOTSTEPS 2024 với sứ mệnh lan tỏa niềm đam mê và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng Nhảy đường phố Việt Nam. Cùng với mục tiêu cao cả, cuộc thi mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh, nơi các cá nhân và đội thi có cơ hội được giao lưu, học hỏi và phát triển.

Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí gây bão trong thời gian vừa qua đã có những chia sẻ chân thành về sự kiện lần này. Ông cho biết: “Thú thực, tôi không phải là người nhảy giỏi nhưng tôi rất thích những bạn trẻ có đam mê và nguyện cháy hết mình vì đam mê đó. Nó cũng giống như việc tôi quyết tâm thành lập job3s.ai cũng vì đam mê và giấc mơ của bản thân. Tôi muốn tạo ra một nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới. Bởi vậy, tôi sẽ ủng hộ HOTSTEPS 2024 hết mình với mong muốn tất cả các bạn trẻ có cơ hội và điều kiện để thực hiện đam mê”.

Hơn cả một cuộc thi, HOTSTEPS 2024 là một sự kiện với giá trị gắn kết cộng đồng, là nơi các bạn trẻ có thể cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và tạo nên những ký ức đẹp đẽ. Đừng quên bạn có hẹn với Đêm Chung kết HOTSTEPS 2024 được diễn ra vào ngày 08/06 sắp tới nhé!

Fanpage HOTSTEPS:

https://www.facebook.com/hotstepsftu

Sneakshow Battle Event:

https://www.facebook.com/events/998736705141976/

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »