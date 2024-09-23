HUST Media Club bùng nổ sự kiện dành riêng cho tân sinh viên Đại học Bách Khoa

Câu lạc bộ Truyền thông HUST Media Club là ai?

HUST Media Club (HMC) là câu lạc bộ Truyền thông đầu tiên trực thuộc Ban Thông tin Tuyên truyền và Đối ngoại, dưới sự bảo trợ của Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội. Được thành lập vào 14/11/2018 với hơn 100 thành viên tính đến thời điểm hiện tại, sau nhiều năm xây dựng và phát triển, HMC đã không ngừng phấn đấu để trở thành một tổ chức uy tín chuyên nghiệp, một kênh thông tin hữu ích; vươn mình trở thành một trong những CLB lớn mạnh nhất tại Bách khoa và có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực.

Có thể kể đến, trên 90% các sự kiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội được HUST Media Club sản xuất hình ảnh, đưa tin và phủ sóng trên đa nền tảng với Fanpage có 60.000 người theo dõi và 45.000 lượt thích. Hơn thế, HMC đã trở thành Đối tác Truyền thông cho nhiều sự kiện được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sinh nhật 5 tuổi của câu lạc bộ HUST Media Club

Về Tầm nhìn: HUST Media Club có mục tiêu tiên quyết trở thành một kênh thông tin truyền thông hàng đầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội và không ngừng lớn mạnh, phát triển trong cộng đồng sinh viên.

Về Sứ mệnh:

Đối với thành viên: CLB luôn nỗ lực tạo cơ hội cho các thành viên học hỏi, rèn luyện, phát triển kỹ năng và khẳng định bản thân.

Đối với đối tác: Luôn kỷ luật, kỷ cương, trung thực, minh bạch và giữ vững những giá trị cốt lõi. HUST Media Club mang lại cho đối tác những sản phẩm có tính chuyên nghiệp và hiệu quả truyền thông cao.

Đối với xã hội: Thông qua từng sản phẩm, HUST Media Club muốn khao khát được truyền tải và mong lan tỏa thông điệp, những khoảnh khắc ý nghĩa tới cộng đồng.

Về Giá trị cốt lõi: Ba giá trị làm nên sự thành công, uy tín của HUST Media Club chính là Chuyên nghiệp, sáng tạo và ý nghĩa. HMC luôn mong muốn được truyền tải thông điệp, khoảnh khắc ý nghĩa nhất tới cộng đồng thông qua từng ấn phẩm và các hoạt động xã hội hữu ích.

Câu lạc bộ HUST Media Club làm việc ở Chung khảo SVBK 2024

Trong quá khứ, HMC đã tổ chức rất nhiều sự kiện có ý nghĩa đối với cộng đồng, tiêu biểu là sự kiện Giáng sinh thường niên - một sân chơi tổ chức nhằm hưởng ứng mùa lễ Giáng sinh với vô vàn các hoạt động đặc sắc, thu hút được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên đang theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự kiện thu hút được hơn 7000 lượt tiếp cận qua mỗi năm và hơn 5000 người tham gia tương tác trực tiếp với Cây thông của CLB.

Sự kiện Giáng sinh thường niên 2024: APRICITY

Vào mỗi đầu năm học, HMC sẽ tổ chức chương trình phát MAP cho các bạn sinh viên đang theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút được hơn 10.000 lượt tiếp cận cả online và offline.

Ảnh chương trình phát MAP mỗi đầu năm học của HUST Media Club

Không thể không kể đến, sự kiện "Gia Đình Mình 2023" - Cuộc thi ảnh kết hợp Triển lãm tương tác đầu tiên tại Đại học Bách khoa Hà Nội là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn, có thể nói đó là một không gian ẩn danh, gửi gắm và chia sẻ những thông điệp cũng như cung bậc cảm xúc giúp gắn kết những thành viên trong gia đình (các bạn trẻ và phụ huynh). Đồng thời trong thời gian tổ chức sự kiện, "Gia Đình Mình" đã nhận được rất nhiều bài dự thi, và trong đó có hơn 5000 người tham gia offline bao gồm cả phụ huynh, sinh viên, và các giảng viên; thu hút được gần 10.000 lượt tiếp cận qua các nền tảng mạng xã hội.

HUST Media Club tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn, thú vị

Sắp tới HMC có gì?

Nhận thấy rằng, các bạn Tân sinh viên luôn có tâm trạng bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ như Đại học. Họ mong muốn có được một cộng đồng, một nơi để có thể tìm kiếm những người bạn, những trải nghiệm mới. Hoạt động chào tân “Bách" To School với chủ đề Chào đón Tân sinh viên K69 được tạo ra với mục đích tối thượng là giúp đỡ các bạn Tân sinh viên K69 có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường Đại học và chào mừng các bạn sinh viên Bách khoa năng động, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè.

Hơn thế, HMC cũng mong muốn gắn kết các thế hệ sinh viên Bách khoa với nhau, tạo sân chơi giao lưu và lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp, những thước phim tuổi trẻ của các bạn sinh viên qua các hoạt động tương tác vô cùng ý nghĩa.

Bách To School là sự kiện đang được quan tâm nhất thời điểm này

Sự kiện “Bách" To School được tổ chức từ 9h00 - 18h00 hằng ngày, từ ngày 24/09 - 26/09/2024 ngay tại khuôn viên của Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Bách" To School có những hoạt động gì?

Tại sự kiện, HMC đã tạo ra 2 phần hoạt động chính dành cho các bạn sinh viên tham gia, bao gồm: Không gian chụp ảnh Photobooth và Không gian tương tác sáng tạo với rất nhiều hoạt động thú vị.

Hoạt động chủ đạo trong sự kiện này là Booth chụp ảnh. Đây là hoạt động Photobooth đầu tiên xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Với slogan “Always be your moment” của HMC, chúng mình mong muốn trở thành người lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, đáng yêu nhất của các bạn. Và, các bạn có thể “chạm” vào kỉ niệm thông qua tấm phim do chính tay HMC thiết kế.

Cùng chào mừng K69 với sự kiện Bách to School thú vị dành cho các tân sinh viên

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên có thể tham gia các hoạt động tại Không gian tương tác sáng tạo với nhiều hoạt động thú vị như:

Tân sinh viên hỏi, sinh viên trả lời : là nơi tân sinh viên được giải đáp các thắc mắc xoay quanh cuộc sống đại học theo định dạng “take a note, leave a note”.

: là nơi tân sinh viên được giải đáp các thắc mắc xoay quanh cuộc sống đại học theo định dạng “take a note, leave a note”. 1001 phản ứng của sinh viên Bách khoa : là nơi các HUSTERS có thể bắt gặp những người có cảm xúc giống như mình trong nhiều trường hợp thường gặp.

: là nơi các HUSTERS có thể bắt gặp những người có cảm xúc giống như mình trong nhiều trường hợp thường gặp. HUST Wall of Fame : người tham gia có thể sử dụng các loại bút màu đại diện cho từng ý nghĩa khác nhau để phác họa bản thân trên nền backdrop.

: người tham gia có thể sử dụng các loại bút màu đại diện cho từng ý nghĩa khác nhau để phác họa bản thân trên nền backdrop. Thông điệp vũ trụ : “siêu” dự đoán tương lai, lời khuyên dành cho các HUSTERS.

: “siêu” dự đoán tương lai, lời khuyên dành cho các HUSTERS. Quầy thiết kế D.I.Y: nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo, thiết kế riêng cho mình những phụ kiện xinh xắn.

Có thể kể đến hoạt động “Tân sinh viên hỏi, sinh viên trả lời”, đây là cơ hội để các tân sinh viên được hiểu thêm về Bách khoa, biết thêm về môi trường sẽ theo mình 4 năm thanh xuân. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các khóa trước kết nối với khóa sinh viên thứ 69 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay, với tư cách nhà bảo trợ tuyền thông, đã có những chia sẻ rất riêng về sự kiện lần này. Anh nhận định bản thân luôn rất quan tâm và ủng hộ cho các bạn sinh viên. "“Bách" To School là hoạt động thực sự thú vị và có ý nghĩa cho các bạn tân sinh viên. Tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng bước vào cánh cổng trường đại học, các bạn đã tạo cho mình một cơ hội cho tương lai. Và khi đã đi qua cánh cổng trường đại học, luôn có chúng tôi - job3s.ai giúp các sinh viên trẻ tìm kiếm cơ hội mới, cánh cổng tương lai mới cho mình", CEO Tony Vũ tâm sự thêm.