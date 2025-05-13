Job3s trở thành nhà bảo trợ truyền thông chính thức cho Đêm văn nghệ sinh viên Saudade

Nhân dịp kỷ niệm ngày Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Thế giới (05/5/2025), Ban Chấp hành LCĐ - LCH Khoa tiếng Bồ Đào Nha phối hợp cùng Khoa tiếng Bồ Đào Nha trường Đại học Hà Nội tổ chức Đêm văn nghệ sinh viên 2025 với chủ đề Saudade - Nỗi nhớ. Sự kiện được tổ chức vào ngày 9/5 vừa rồi tại Hội trường A1. Chương trình nghệ thuật đặc sắc Đêm văn nghệ Saudade đã thu hút sự tham dự đông đảo của sinh viên, giảng viên và khách mời trong và ngoài nước.

Đêm văn nghệ Saudade được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Thế giới

Với chủ đề Saudade - Nỗi nhớ, chương trình không chỉ là một sân khấu văn nghệ đơn thuần, mà còn là không gian văn hóa giao lưu đa chiều giữa sinh viên, giảng viên và những người yêu mến tiếng Bồ Đào Nha - một trong những ngôn ngữ lãng mạn và tinh tế bậc nhất thế giới. Saudade - từ ngữ biểu tượng cho tâm hồn người Bồ Đào Nha, không thể dịch trọn vẹn sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt của đêm diễn - thể hiện nỗi hoài niệm, tình yêu, sự tiếc nuối và cả hy vọng về tương lai.

Lấy cảm hứng từ những giá trị tinh thần đó, Đêm văn nghệ sinh viên 2025 với chủ đề Saudade - Nỗi nhớ, tôn vinh biểu tượng thiêng liêng này nhằm hướng tới mục tiêu giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hoá của các quốc gia thuộc cộng đồng CPLP (Cộng đồng các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha), đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các sinh viên, giảng viên và những người yêu mến ngôn ngữ lãng mạn và tinh tế bậc nhất thế giới này.

Chương trình bao gồm bốn nội dung chính: biểu diễn nhạc kịch lấy cảm hứng từ văn hóa các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha, tổ chức minigame gắn kết, tiệc nhẹ giao lưu và đặc biệt là phần tri ân các thầy cô giảng dạy khóa 2021 - 2025. Đêm văn nghệ đã mang đến một không gian gần gũi, ấm áp và tràn đầy cảm xúc, là dịp để các thế hệ sinh viên thể hiện lòng biết ơn, sự sáng tạo và tình yêu với ngôn ngữ mình đang theo học.

Đêm văn nghệ sinh viên thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên

Sự kiện vinh dự chào đón sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước thuộc Cộng đồng CPLP tại Việt Nam, các chuyên gia ngôn ngữ đến từ Bồ Đào Nha và Brazil, đại diện Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội cùng đông đảo cán bộ giảng viên và sinh viên trong và ngoài Khoa Tiếng Bồ Đào Nha.

Chương trình khép lại trong không khí rộn ràng và sôi động với phần giao lưu âm nhạc, nơi mọi người cùng hòa mình vào giai điệu, lưu giữ khoảnh khắc bằng những bức ảnh tập thể đầy kỷ niệm. Đêm văn nghệ Saudade đã thực sự trở thành điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Thế giới năm nay, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người tham dự và được đánh giá cao bởi các thầy cô, khách mời và bạn bè quốc tế.

Đêm văn nghệ Saudade diễn ra thành công tốt đẹp

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Khoa Tiếng Bồ Đào Nha - Trường Đại học Hà Nội hiện là cơ sở đào tạo chính quy duy nhất tại Việt Nam cũng như toàn khu vực Đông Nam Á giảng dạy ngôn ngữ Bồ Đào Nha. Những hoạt động như Đêm văn nghệ Saudade không chỉ góp phần khẳng định bản sắc và chiều sâu văn hóa của khoa, mà còn mở ra những triển vọng mới trong việc quảng bá ngôn ngữ và thúc đẩy giao lưu quốc tế trong cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha. Job3s vinh dự được trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông chính thúc cho sự kiện lần này