Kế toán ngân hàng là gì? Mức lương và mô tả công việc

Kế toán ngân hàng (Bank Accountant) là vị trí chịu trách nhiệm ghi chép, tổng hợp, phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho ngân hàng kiểm soát và quản lý chặt chẽ các hoạt động tiền tệ.

Đặc điểm:

Thể hiện tính xã hội và tổng hợp cao: Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và là nơi diễn ra thường xuyên các giao dịch tài chính. Vì vậy, kế toán ngân hàng cần liên tục ghi nhận, tổng hợp và phản ánh chính xác các hoạt động kinh tế, tài chính thông qua các nghiệp vụ thanh toán, tín dụng và các giao dịch liên quan.

Thực hiện các quy trình và nghiệp vụ chặt chẽ: Vị trí kế toán ngân hàng là bộ phận có sự liên kết chặt chẽ với hệ thống ngân hàng và quản lý trực tiếp các giao dịch tài chính có nguồn vốn lớn, kế toán ngân hàng phải đảm bảo mọi nghiệp vụ được thực hiện chính xác và tuân thủ chặt chẽ quy trình quy định.

Độ chính xác cao: Vốn và sự luân chuyển dòng tiền trong quỹ tiền tệ là hoạt động quan trọng của ngân hàng. Hệ thống ngân hàng được vận hành theo tổ chức thống nhất, bao gồm từ cơ quan trung ương đến địa phương, từ ngân hàng nhà nước tới tư nhân. Do đó, khi có bất kỳ thay đổi nào, kế toán ngân hàng cần nhanh chóng cập nhật và áp dụng chính xác theo quy định.

Số lượng chứng từ khá lớn: Số lượng chứng từ kế toán trong ngân hàng rất lớn và phức tạp do các giao dịch từ cá nhân và tổ chức diễn ra liên tục. Việc xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ này đòi hỏi độ chính xác cao, tạo áp lực đáng kể và không phải ai cũng có thể đảm nhận tốt công việc này.

2. Mức lương của việc làm kế toán ngân hàng

Ngành tài chính - ngân hàng luôn là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt là việc làm kế toán ngân hàng. Mức lương của việc làm kế toán này nhận được nhiều sự quan tâm từ người lao động, mức lương dao động phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc trong các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương dao động mà Job3s thống kê:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kế toán ngân hàng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán ngân hàng (mới ra trường) 6.000.000 - 8.000.000 Kế toán ngân hàng ( 1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.000 Kế toán ngân hàng ( 3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 15.000.000 Kế toán ngân hàng ( trên 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kế toán ngân hàng Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực sinh kế toán ngân hàng 3.000.000 - 4.000.000 Nhân viên kế toán ngân hàng 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kế toán ngân hàng 12.000.000 -20.000.000 Trưởng phòng kế toán ngân hàng 20.000.000 - 30.000.000

3. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán ngân hàng

Dưới đây là một số những nhiệm vụ cơ bản mà kế toán ngân hàng:

Ghi nhận thông tin nghiệp vụ: Kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm ghi nhận và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng khác. Điều này đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính, đồng thời góp phần bảo vệ tài sản của ngân hàng và khách hàng.

Phân tích và tổng hợp số liệu: là một nhiệm vụ quan trọng của kế toán ngân hàng, giúp cung cấp dữ liệu chính xác cho ban lãnh đạo. Thông tin này đóng vai trò hỗ trợ trong việc tham mưu và đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn: là nhiệm vụ quan trọng của kế toán ngân hàng. Thông qua việc theo dõi các khoản thu, chi và quản lý tài sản, kế toán đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, góp phần tối ưu hóa hoạt động tài chính của ngân hàng.

Nâng cao chất lượng công tác kế toán và dịch vụ khách hàng: Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo việc trải nghiệm của khách hàng vì thế việc quản lý các nghiệp vụ nội bộ, kế toán ngân hàng còn cần hỗ trợ, đáp ứng kịp thời yêu cầu từ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

4. Nghiệp vụ cần nắm của kế toán ngân hàng

Để làm tốt công việc của mình, kế toán ngân hàng cần nắm rõ các nghiệp vụ cơ bản như sau:

Nghiệp vụ thanh toán và ngân sách: Nghiệp vụ này có liên quan tới quỹ tiền bao gồm tiền gửi, ngoại tệ, tiền mặt.. Các chứng từ thể hiện đi kèm như séc, phiếu thu-chi, hối phiếu, giấy nộp - nhận tiền,...

Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính bao gồm các hoạt động như bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính và cấp vốn vay, nhằm hỗ trợ các giao dịch và hoạt động tài chính của ngân hàng.

Nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế được sử dụng trong giao dịch giữa bên mua và bên bán. Các phương thức thanh toán phổ biến bao gồm chuyển tiền qua thư, điện chuyển tiền và tín dụng thư (L/C).

Nghiệp vụ tài sản cố định, công cụ và dụng cụ bao gồm việc lập hồ sơ tài sản, kiểm kê và quản lý định kỳ. Đồng thời, kế toán cần theo dõi các khoản chi liên quan đến khấu hao, sửa chữa cũng như biến động tăng, giảm tài sản.

Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng bao gồm các giao dịch nội bộ như thanh toán bù trừ, liên chi nhánh và chuyển tiền điện tử liên ngân hàng. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà kế toán ngân hàng cần nắm vững để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra chính xác và hiệu quả.

Nghiệp vụ về kinh doanh vàng/đá quý/ngoại tệ: Cung cấp các số liệu thống kê và giao dịch hạch toán các chi phí liên quan đến giao dịch ngoại tệ, đá quý, vàng…

Nghiệp vụ về vốn chủ sở hữu: Kế toán ngân hàng nắm rõ nghiệp vụ bao gồm thống kế và báo cáo tình hình của nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn cần đạt hiệu quả.

5. Mô tả công việc của việc làm kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng đảm nhiệm các công việc cụ thể như sau:

Kiểm tra và lập bảng kê nộp séc, đảm bảo tính chính xác trước khi trình ký, đóng dấu và gửi đến ngân hàng.

Xác minh tính hợp lệ của đề nghị thanh toán, ủy nhiệm chi và công văn mua bán ngoại tệ trước khi chuyển ngân hàng.

Hạch toán số liệu và định khoản vào phần mềm kế toán.

Chuẩn bị hồ sơ vay vốn hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng.

Lập, kiểm tra và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh ngân hàng.

Kiểm tra số dư tài khoản, tiền gửi ngân hàng, theo dõi biến động và báo cáo cấp trên để lên kế hoạch dòng tiền.

Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, theo dõi tiến trình thanh toán, ký hậu vận đơn gốc và bảo lãnh L/C.

In bảng kê, ký xác nhận và chuyển đến bộ phận liên quan.

Lưu trữ chứng từ một cách khoa học, đảm bảo dễ dàng tra cứu khi cần.

6. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán ngân hàng

Để làm tốt công việc ngành kế toán trong lĩnh vực ngân hàng, bạn cần trang bị cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà một kế toán ngân hàng không thể thiếu:

Kỹ năng giao tiếp tốt:

Giao tiếp hiệu quả giúp kế toán ngân hàng xử lý các giao dịch một cách khéo léo, tạo sự hài lòng và tin tưởng từ khách hàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong công việc.

Tư duy logic:

Làm việc với số liệu đòi hỏi khả năng phân tích và tổng hợp thông tin một cách logic. Kỹ năng này giúp bạn xử lý nghiệp vụ, lập báo cáo tài chính nhanh chóng và chính xác.

Quản lý thời gian hiệu quả:

Với khối lượng công việc lớn, việc phân bổ thời gian hợp lý là điều cần thiết. Lập kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ và hoàn thành đúng thời hạn sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Sắp xếp công việc khoa học:

Tổ chức công việc hợp lý giúp xử lý nhanh chóng và tránh sai sót. Việc lên danh sách nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên sẽ hỗ trợ bạn làm việc hiệu quả hơn.

Kỹ năng tin học văn phòng:

Sử dụng thành thạo các công cụ như Excel, Word, PowerPoint và phần mềm kế toán là yêu cầu quan trọng để hỗ trợ công việc, giúp quản lý dữ liệu và lập báo cáo chính xác.

Khả năng chịu áp lực:

Kế toán ngân hàng thường xuyên phải xử lý khối lượng công việc lớn, đặc biệt vào thời điểm lập báo cáo cuối tháng, cuối quý và cuối năm. Do đó, khả năng thích ứng với áp lực là yếu tố quan trọng để thành công trong ngành.

7. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là vị trí không thể thiếu trong các tổ chức ngân hàng, bên cạnh những lộ trình thăng tiến và cơ hội việc làm phát triển thì họ cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Cơ hội thăng tiến:

Kế toán ngân hàng là một trong những ngành nghề có nhu cầu cao trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Bộ phận kế toán thường có hai vị trí chính là kế toán viên và kế toán trưởng. Nếu bạn không ngừng rèn luyện kỹ năng và thể hiện tốt trong công việc, việc thăng tiến lên vị trí cao hơn trong phòng kế toán là hoàn toàn khả thi.

Cơ hội nghề nghiệp:

Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, từ ngân hàng nhà nước, ngân hàng tư nhân đến ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng kế toán luôn ở mức cao. Đặc biệt, những ứng viên giỏi tiếng Anh sẽ có lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các ngân hàng quốc tế hoặc liên doanh.

Áp lực công việc lớn:

Kế toán ngân hàng phải xử lý khối lượng dữ liệu tài chính khổng lồ, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật cũng như chính sách nội bộ.

Yêu cầu chuyên môn cao:

Vị trí này đòi hỏi sự am hiểu sâu về kế toán tài chính, quy trình nghiệp vụ ngân hàng, hệ thống phần mềm kế toán, thuế, cùng với việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS hay Basel II.

Mức độ cạnh tranh khốc liệt:

Lĩnh vực ngân hàng luôn có tính cạnh tranh cao, đặc biệt với những vị trí có mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Vì vậy, kế toán viên cần không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng công nghệ và nắm bắt xu hướng tài chính để duy trì lợi thế trong nghề.

Kế toán ngân hàng là một lĩnh vực quan trọng trong ngành tài chính, đòi hỏi chuyên môn cao, sự tỉ mỉ và khả năng làm việc dưới áp lực. Đây không chỉ là công việc ổn định mà còn mang lại thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rõ ràng và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nếu bạn yêu thích việc làm kế toán – tài chính và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành ngân hàng, đây chắc chắn là một lựa chọn tiềm năng và đáng để theo đuổi.