Mức lương của ngành kế toán có vị trí lên tới 50 - 60 triệu/tháng

1. Mức lương trung bình của ngành Kế Toán

Theo số liệu từ trang tuyển dụng Job3s, mức lương trung bình cho một nhân viên kế toán hiện nay là khoảng 11.700.000 VNĐ/tháng, trong khi dải lương phổ biến nằm trong khoảng từ 8.500.000 - 22.100.000 VNĐ/tháng.

Ở cấp độ khởi điểm, như thực tập sinh kế toán, mức lương sẽ tương đối thấp (dao động từ 1.100.000 - 4.800.000 VND/tháng), nhưng đây là giai đoạn mà bạn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nắm bắt kỹ năng cơ bản và chuẩn bị nền tảng cho sự nghiệp lâu dài trong ngành. Tiếp theo, khi bạn đạt đến vị trí nhân viên chính thức, lương kế toán sẽ cao hơn, đặc biệt nếu bạn có từ 1-3 năm kinh nghiệm. Thông thường, mức lương tại thời điểm này phụ thuộc vào khả năng xử lý công việc, độ thành thạo trong các phần mềm kế toán và các kỹ năng chuyên môn khác.

Trong đó những vị trí cấp cao như kế toán trưởng có thể đạt đến 80.000.000 VNĐ/tháng. Sự chênh lệch này phản ánh rõ nét yêu cầu về chuyên môn và trách nhiệm ở từng vai trò, từ những người mới bước chân vào nghề cho đến các nhà quản lý tài chính dày dặn kinh nghiệm.

Ngành kế toán mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương cạnh tranh

Bảng lương kế toán theo cấp bậc dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về mức thu nhập tiềm năng trong ngành kế toán:

Mức lương theo Cấp Bậc

Mức lương Ngành kế toán Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 1.000.000 - 5.000.000 Nhân viên kế toán (Mới ra trường) 7.000.000 - 15.000.000 Nhân viên kế toán (1-3 năm kinh nghiệm) 8.500.000 - 22.000.000 Chuyên viên kế toán 16.000.000 - 29.000.000 Trưởng phòng (Leader) 24.000.000 - 50.000.000 Phó Giám đốc 50.000.000 - 70.000.000 Giám đốc (CEO) 60.000.000 - 80.000.000

Ngoài ra, mức lương ngành kế toán còn có thể thay đổi tùy theo vị trí chuyên môn cụ thể như kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán kho hay kế toán tổng hợp,... Ứng viên có thể tham khảo lương kế toán theo những vị trí phổ biến được doanh nghiệp tuyển dụng thông qua bảng dưới đây.

Mức lương theo vị trí

Mức lương Ngành kế toán Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán kho 8.000.000 – 12.000.000 Kế toán nội bộ 8.000.000 – 12.000.000 Kế toán công nợ 8.000.000 – 13.000.000 Kế toán thanh toán 9.000.000 – 12.000.000 Kế toán ngân hàng 9.000.000 – 13.000.000 Kế toán bán hàng 8.000.000 – 17.000.000 Kế toán quản trị 9.000.000 – 18.000.000 Kế toán thuế 10.000.000 – 20.000.000 Kế toán tổng hợp 10.000.000 – 25.000.000 Kế toán tài chính 10.000.000 - 25.000.000

Như có thể thấy từ bảng trên, mức lương có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vị trí trong ngành kế toán. Những vị trí như kế toán tổng hợp và kế toán thuế thường có mức lương cao hơn, vì yêu cầu phải có kỹ năng tổng hợp, phân tích và hiểu biết sâu rộng về nhiều nghiệp vụ kế toán. Ngược lại, những vị trí như kế toán nội bộ, kế toán bán hàng hay kế toán kho có mức lương thấp hơn, do tính chất công việc chỉ yêu cầu những kỹ năng kế toán cơ bản.

2. Mức lương ngành kế toán theo từng vị trí

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu đối với mọi tổ chức, do đó nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này luôn rất lớn. Nếu đang tìm hiểu mức lương kế toán bạn sẽ thấy mỗi vị trí có mức thu nhập khác nhau, chủ yếu dựa trên tính chất công việc và yêu cầu về kỹ năng chuyên môn.

Dưới đây, bạn có thể tham khảo những vị trí việc làm kế toán phổ biến và mức lương đi kèm để có cái nhìn rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp trong ngành và định hướng phát triển phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân.

2.1. Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp (General Accountant) là người "đa nhiệm" trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ quy trình kế toán từ thu thập chứng từ, hạch toán, theo dõi công nợ đến giám sát số liệu. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn có thể hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp, đặc biệt trong các công ty nhỏ nơi một người phải kiêm nhiệm nhiều vai trò.

Với khối lượng công việc lớn và yêu cầu kỹ năng toàn diện, mức lương của vị trí này thường dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, phản ánh đúng giá trị mà họ mang lại.

2.2. Kế toán nội bộ

Được biết đến với tên gọi khác là kế toán quản trị, kế toán nội bộ (In house Accountant) tập trung vào việc theo dõi và phân tích mọi hoạt động tài chính bên trong công ty. Vị trí này đảm bảo tính chính xác của hóa đơn, chứng từ, hạch toán giao dịch nội bộ và lưu trữ thông tin một cách bảo mật. Kế toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh thực tế, dù không quá phức tạp về chuyên môn.

Thu nhập của kế toán nội bộ thường nằm ở mức 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với tính chất công việc.

2.3. Kế toán thuế

Kế toán thuế (Tax Accountant) chuyên trách những công việc liên quan đến thuế trong doanh nghiệp, bao gồm việc thu thập hóa đơn, tính toán và kê khai những khoản thuế phải nộp cho nhà nước. Vị trí này yêu cầu kiến thức vững về các quy định thuế và pháp luật liên quan.

Vì thế, mức lương cho kế toán thuế khá hấp dẫn, dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Những kế toán thuế với kinh nghiệm lâu năm sẽ có thể nhận mức lương cao hơn.

Người làm kế toán thuế phải có kiến thức sâu rộng về luật và quy định về thuế

2.4. Kế toán kho

Kế toán kho (Warehouse Accountant) là người phụ trách ghi chép, theo dõi hoạt động nhập xuất hàng hóa, đồng thời kiểm soát và xử lý những vấn đề phát sinh trong kho như mất mát hay thiếu hụt. Dù không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, vị trí này yêu cầu sự tỉ mỉ và sức khỏe tốt do thường xuyên làm việc tại kho bãi.

Mức lương của kế toán kho dao động trong khoảng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với những người mới bước chân vào nghề hoặc ưu tiên sự ổn định.

2.5. Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng (Sales Accountant) đảm nhận vai trò theo dõi, ghi nhận mọi hoạt động liên quan đến quá trình bán hàng, từ kiểm tra số liệu doanh thu, chi phí đến phối hợp với kho và đại lý. Công việc này đòi hỏi sự linh hoạt khi phải di chuyển đến các điểm bán lẻ, kết hợp giữa chuyên môn kế toán và khả năng thích nghi thực tế.

Với tính chất năng động, mức lương của vị trí này thường rơi vào khoảng 8.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng, hấp dẫn cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa văn phòng và di chuyển.

2.6. Kế toán công nợ

Kế toán công nợ (Accounting Liabilities) đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và xử lý các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp, từ kiểm tra hợp đồng, theo dõi thanh toán đến thu hồi nợ từ đối tác. Đây là mắt xích quan trọng giúp đảm bảo dòng tiền ổn định, đòi hỏi sự cẩn thận và kỹ năng tổ chức tốt.

Thu nhập của vị trí này dao động trong khoảng 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với những người thích làm việc với số liệu chi tiết và có khả năng giao tiếp hiệu quả.

Kế toán công nợ giúp doanh nghiệp kiểm soát công nợ cần phải thu hoặc chi trả

2.7. Kế toán tài chính

Kế toán tài (Financial accounting) chính tập trung vào việc thu thập, phân tích dữ liệu để lập các báo cáo quan trọng như bảng cân đối kế toán hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phục vụ nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Vị trí này không chỉ yêu cầu sự chính xác mà còn đòi hỏi hiểu biết sâu rộng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Với vai trò cốt lõi, mức lương của kế toán tài chính thường nằm trong khoảng 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, xứng đáng với áp lực và giá trị mang lại.

2.8. Kế toán thanh toán

Đảm nhận nhiệm vụ quản lý chứng từ thu chi, kế toán thanh toán (Accounting payment) chính là người giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi dòng tiền của doanh nghiệp. Vị trí này thực hiện các giao dịch tiền mặt và chuyển khoản, đồng thời đảm bảo mỗi khoản thu chi được ghi nhận chính xác, đầy đủ.

Yêu cầu đối với kế toán thanh toán là kiến thức vững về nghiệp vụ tài chính, kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và khả năng phối hợp với nhiều bộ phận khác. Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào quy mô công ty và mức độ phức tạp của công việc.

2.9. Kế toán quản trị

Đóng vai trò như một “người cố vấn tài chính” trong doanh nghiệp, kế toán quản trị (Management Accounting) chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, theo dõi tình hình tài chính và cung cấp phân tích để hỗ trợ lãnh đạo đưa ra chiến lược phù hợp.

Ngoài kiến thức chuyên sâu về kế toán, vị trí này còn yêu cầu khả năng tổng hợp, đánh giá số liệu và sử dụng thành thạo các phần mềm như CRM hay ERP. Thu nhập của kế toán quản trị thường rơi vào khoảng 9.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, phản ánh mức độ phức tạp và giá trị đóng góp của họ.

Kế toán quản trị giúp ban lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về tài chính và đưa ra quyết định chiến lược

2.10. Kế toán ngân hàng

Làm việc trong môi trường đặc thù của các ngân hàng, kế toán ngân hàng (Bank Accountant) xử lý những nghiệp vụ tài chính như kiểm tra chứng từ, lập hồ sơ vay vốn hay đảm bảo tính hợp lệ của giấy tờ thanh toán. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận, nắm vững quy trình chặt chẽ và khả năng thích nghi với áp lực cao.

Nhờ tính chất chuyên biệt, mức lương cho vị trí này thường nằm trong khoảng 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn nếu bạn làm việc tại những ngân hàng lớn hoặc có nhiều năm kinh nghiệm.

3. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành kế toán

Mức lương kế toán trên thị trường lao động hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào vị trí công việc, tuy nhiên không cố định mà chịu tác động bởi những yếu tố như kinh nghiệm, khu vực làm việc, quy mô doanh nghiệp và chứng chỉ chuyên môn. Tất cả những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thu nhập của một kế toán viên.

Chẳng hạn, người có kinh nghiệm lâu năm hoặc sở hữu chứng chỉ chuyên môn sẽ có mức lương cao hơn so với những người mới vào nghề. Hơn nữa, làm việc tại doanh nghiệp lớn hoặc hoặc khu vực có mức sống cao cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến mức thu nhập.

Khu vực làm việc: Mức lương kế toán thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM hay Đà Nẵng, thu nhập thường cao hơn do chi phí sinh hoạt đắt đỏ và nhu cầu nhân lực chất lượng lớn. Ngược lại, ở các tỉnh như Nam Định hay Nghệ An, lương có thể thấp hơn vì mức sống và quy mô kinh tế chưa bằng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Kinh nghiệm là yếu tố quyết định lớn đến thu nhập trong nghề kế toán. Người mới ra trường thường nhận mức lương khởi điểm thấp, nhưng sau 1-2 năm tích lũy kỹ năng, họ có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên hay kế toán tổng hợp, đẩy mức lương kế toán lên đáng kể.

Doanh nghiệp/Công ty: Quy mô và tình hình tài chính của công ty có ảnh hưởng lớn đến lương kế toán viên. Những công ty lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, thường có chế độ đãi ngộ tốt hơn, với mức lương và phúc lợi cao hơn so với các công ty nhỏ hay startup.

Chứng chỉ chuyên môn: Sở hữu chứng chỉ như kiểm toán viên hay kế toán viên theo Thông tư 91/2017/TT-BTC giúp ứng viên khẳng định năng lực, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến. Những ai đáp ứng điều kiện về bằng cấp, kinh nghiệm 36 tháng và đạo đức nghề nghiệp sẽ được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng và hưởng mức lương cao hơn hẳn.

Sự kết hợp của những yếu tố trên tạo nên sự khác biệt đáng kể trong thu nhập của người làm kế toán

4. Bí quyết để nâng cao mức lương việc làm ngành kế toán

Để tăng thu nhập trong ngành kế toán, bạn cần chủ động hoàn thiện bản thân qua việc nâng cao chuyên môn và phát triển kỹ năng mềm một cách toàn diện. Không chỉ dừng lại ở việc nắm vững nghiệp vụ, người làm kế toán còn phải cập nhật các chính sách mới, rèn luyện khả năng giao tiếp, quản lý công việc và sử dụng thành thạo công nghệ hỗ trợ. Bên cạnh đó, đầu tư vào ngoại ngữ hay các chứng chỉ quốc tế cũng là chìa khóa để ứng viên theo đuổi nghề kế toán mở ra cơ hội việc làm tốt hơn.

Cập nhật kiến thức chuyên môn: Ngành kế toán luôn thay đổi với những quy định và chính sách mới, vì vậy, việc liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn và những điều luật mới sẽ giúp bạn luôn đứng vững trong nghề.

Phát triển kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và khả năng lãnh đạo là yếu tố sẽ giúp bạn thăng tiến lên những vị trí cao hơn. Ứng viên sở hữu những kỹ năng này thường làm việc hiệu quả, dễ dàng tiếp cận cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và được doanh nghiệp trọng dụng.

Học thêm chứng chỉ chuyên môn: Những chứng chỉ như ACCA (Certified Chartered Accountant - Chứng chỉ Kế toán quốc tế), CMA (Certified Management Accountant - Chứng chỉ Kế toán quản trị), CPA (Certified Public Accountant - Kế toán viên công chứng) là minh chứng cho trình độ chuyên môn của người làm kế toán. Các tổ chức, doanh nghiệp lớn thường yêu cầu ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp và sẵn sàng trả lương kế toán cao kèm đãi ngộ hấp dẫn. Đây là một trong những cách nhanh chóng giúp bạn cải thiện thu nhập.

Nâng cao trình độ ngoại ngữ: Ngoài chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, bạn nên học thêm những ngôn ngữ như Anh, Hàn, Nhật, Trung để gia tăng cơ hội tìm việc làm kế toán lương cao tại những doanh nghiệp nước ngoài.

Sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ kế toán: Thành thạo phần mềm kế toán hiện đại và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là cách ghi điểm với quản lý, tạo cơ hội cải thiện thu nhập nhanh chóng.

Lương kế toán có thể được cải thiện đáng kể nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc

Mức lương kế toán hiện nay khá hấp dẫn và có sự dao động lớn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, để gia tăng thu nhập, ứng viên cần sự nỗ lực để cải thiện chuyên môn, từ có có thể phát triển sự nghiệp bền vững trong ngành kế toán.