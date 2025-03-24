Top 10 trường đào tạo ngành kế toán tốt nhất

Ngành Kế toán học trường nào tốt nhất tại Hà Nội và TP.HCM? Một số lựa chọn hàng đầu gồm Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM và Đại học Ngoại Thương,... Những trường này nổi tiếng với chương trình đào tạo ngành kế toán chất lượng, đáp ứng xu hướng thị trường lao động hiện đại.

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Học viện Ngân hàng Kế toán A00; A01; D01; D07 26,25 26.500.000 - 28.000.00 VNĐ/năm học Học viện Tài chính Kế toán A00; A01; D01; D07 26,45 25.000.000 VNĐ/năm học Trường Đại học Thương mại Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A00; A01; D01; D07 26,15 24.000.000 - 26.000.00 VNĐ/năm học Kế toán (Kế toán công) A00; A01; D01; D07 25,9 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kế toán A00; A01; D01; D07 27,29 18.000.000 - 25.000.00 VNĐ/năm học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kế toán A00; A01; D01 25,8 24.000.000 - 30.000.00 VNĐ/năm học Trường Đại học Ngoại Thương Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán A00 27,8 22.000.000 - 25.000.00 VNĐ/năm học Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 27,3 Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Kế toán A01; D01; D09; D10 33,1 (Thang điểm 40) 44.000.000 VNĐ/năm học TP. HCM Đại học Kinh tế TP. HCM Kế toán công A00; A01; D01; D07 25,5 Khoảng 30.000.000 VNĐ/năm học Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25,4 Trường Đại học Tài chính Marketing Kế toán A00; A01; D01; D96 25 28.000.000 - 64.000.00 VNĐ/năm học Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Kế toán A00; A01; D01; D07 25,29 Khoảng 21.000.000 VNĐ/năm học

1. Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng luôn nằm trong top trường đào tạo ngành kế toán uy tín tại Hà Nội

Theo tìm hiểu của Job3s, Học viện Ngân hàng thành lập từ ngày 13/9/1961 với tên gọi ban đầu là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, đến năm 1998 chính thức mang tên hiện tại. Trải qua hơn 60 năm phát triển, trường đã khẳng định vị thế với môi trường học tập chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại. Đây là ngôi trường đào tạo ngành kế toán tại Hà Nội lý tưởng để bạn rèn luyện kỹ năng tài chính và kế toán thực tiễn. Học viện Ngân hàng cũng được biết đến với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường rất cao.

Năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh 3.644 chỉ tiêu qua 5 phương thức linh hoạt, gồm xét tuyển thẳng, học bạ (20%), chứng chỉ quốc tế (15%), thi đánh giá năng lực (20%) và điểm thi THPT (45%). Sự đa dạng này tạo cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh, đồng thời tăng tính cạnh tranh và chất lượng đầu vào của trường.

Với ngành kế toán, tổng chỉ tiêu là 240, xét tuyển qua các tổ hợp A00, A01, D01, D07. Điểm chuẩn năm 2024 dao động từ 24 (chương trình liên kết với ĐH Sunderland) đến 34 (chương trình chất lượng cao, Toán nhân đôi), trong khi chương trình chuẩn lấy điểm trúng tuyển từ 26,25.

Học phí dự kiến năm 2024-2025 khoảng 26.500.000 - 28.000.000 VNĐ/năm cho chương trình chuẩn, 40.000.000 VNĐ/năm cho chất lượng cao. Đặc biệt, chương trình liên kết quốc tế với ĐH Sunderland (Anh) có học phí lên đến 340.000.000 - 380.000.000 VNĐ/năm cho toàn khóa.

Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://www.hvnh.edu.vn

2. Học viện Tài chính

Ngành Kế toán của Học viện Tài chính được đánh giá cao về chất lượng đào tạo

Học viện Tài chính được thành lập ngày 17/8/2001 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên nền tảng sáp nhập từ Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (1963) cùng các đơn vị khác. Điểm nổi bật của trường nằm ở đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng kế toán.

Năm 2024, trường tuyển sinh tổng cộng 4.500 chỉ tiêu, chia thành chương trình chuẩn (3.100), định hướng chất lượng cao (1.280) và liên kết quốc tế DDP (120). Nhà trường áp dụng sử dụng 6 phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng (ít nhất 60%), ưu tiên học sinh giỏi THPT, xét tuyển điểm thi THPT, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh, đánh giá năng lực (ít nhất 5%) và thi văn hóa khác (tối đa 2%).

Riêng ngành kế toán có tổng chỉ tiêu 840, xét tuyển qua tổ hợp A00, A01, D01, D07. Điểm chuẩn năm 2024 là 26,45 cho chương trình chuẩn (học phí 25.000.000 VNĐ/năm) và 34,35 cho chương trình kế toán doanh nghiệp định hướng ACCA (học phí 50.000.000 VNĐ/năm).

Với mức học phí hợp lý và chất lượng đào tạo tốt, Học viện Tài chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn theo học ngành kế toán. Trường đã đào tạo ra nhiều cử nhân xuất sắc, sẵn sàng chinh phục thị trường lao động.

Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://www.hvtc.edu.vn

3. Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại là một trong những trường uy tín trong đào tạo ngành kế toán

Ra đời từ năm 1960 với tên gọi Trường Thương nghiệp Trung ương, Trường Đại học Thương mại đã ghi dấu ấn qua hơn 60 năm phát triển, đồng hành cùng sự tiến bộ của đất nước. Trường nổi tiếng với chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và môi trường học tập năng động.

Năm 2025, Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 5.320 chỉ tiêu cho 45 chương trình đào tạo, áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt. Các phương thức bao gồm tuyển thẳng, điểm thi THPT 2025, đánh giá năng lực/tư duy, kết hợp chứng chỉ quốc tế và giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, tạo nhiều cơ hội cho thí sinh tiếp cận ngành học yêu thích.

Với ngành kế toán, trường xét tuyển qua tổ hợp A00, A01, D01, D07, tổng chỉ tiêu 300. Điểm chuẩn năm 2024 dao động từ 25 (Kế toán tích hợp ICAEW CFAB - IPOP) đến 26,15 (Kế toán doanh nghiệp), trong khi Kế toán công lấy 25,9 điểm.

Học phí Đại học Thương mại năm 2024-2025 khoảng 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm cho chương trình chuẩn và 35.000.000 VNĐ/năm cho chương trình chuyên sâu quốc tế. Nhà trường luôn nỗ lực xây dựng môi trường học tập năng động và tạo cơ hội nghề nghiệp quốc tế, do đó Đại học Thương mại đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các thí sinh yêu thích ngành kế toán.

Địa chỉ: Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, H. Phủ Lý, T. Hà Nam

Website: https://tmu.edu.vn

4. Đại học Kinh tế TP. HCM

Đại học Kinh tế TP. HCM là cơ sở đào tạo ngành kế toán có tiếng tại khu vực miền Nam

Đại học Kinh tế TP. HCM thành lập ngày 27/10/1976, là một trong những trường khối kinh tế đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong giáo dục kinh tế và kế toán. Với gần 50 năm phát triển, trường được biết đến nhờ chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn và hợp tác quốc tế uy tín. Đây là nơi phù hợp cho những thí sinh muốn theo đuổi ngành Kế toán và các lĩnh vực liên quan đến tài chính.

Năm 2024, trường tuyển sinh 7.900 chỉ tiêu, tăng 100 so với năm trước, áp dụng 6 phương thức xét tuyển bao gồm tuyển thẳng theo quy định Bộ GD&ĐT, xét học sinh giỏi, chứng chỉ quốc tế, kết quả học tập THPT, thi đánh giá năng lực và điểm thi THPT 2024, tạo nhiều cơ hội chọn lựa cho thí sinh.

Đối với ngành Kế toán, trường có 3 chuyên ngành đào tạo gồm Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp và Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế với các tổ hợp môn A00, A01, D01, D07. Điểm chuẩn ngành Kế toán năm 2024 dao động từ 25 - 25,5 điểm, với chỉ tiêu cho các ngành Kế toán doanh nghiệp là 620, Kế toán công là 50 và Kế toán tích hợp quốc tế là 70.

Trong năm học 2024 - 2025, trường Đại học Kinh tế TP. HCM áp dụng mức học phí từ 975.000 - 3.290.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương khoảng 22.000.000 - 48.000.000 VNĐ/năm tùy chương trình.

Cụ thể, học phí chương trình đào tạo bằng tiếng Việt là 1.065.000 VNĐ/tín chỉ, trong khi học phí cho các chương trình dạy bằng tiếng Anh cao hơn khoảng 1,4 lần, tức là 1.491.000.000/tín chỉ. Đối với chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW), học phí là 1.065.000.000/tín chỉ cho đào tạo bằng tiếng Việt và 1.685.000 VNĐ/tín chỉ đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Địa chỉ: Số 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

Website: https://www.ueh.edu.vn

5. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đào tạo ngành kế toán top đầu tại Hà Nội

Thành lập ngày 25/1/1956 theo Nghị định 678-TTg với tên gọi Trường Kinh tế Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển. Đến nay, trường đã trở thành cái nôi đào tạo nhân lực kinh tế hàng đầu Việt Nam, với sức hút rất lớn vào mỗi mùa tuyển sinh. NEU luôn là sự lựa chọn ưu tiên của đông đảo tân sinh viên khi theo đuổi ngành Kế toán tại khu vực miền Bắc.

Năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh 73 mã ngành/chương trình với tổng chỉ tiêu sẽ công bố sau. Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng 3 phương thức chính: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi THPT 2025 và xét tuyển kết hợp. Sự linh hoạt này giúp thí sinh dễ dàng chọn cách phù hợp nhất để gia nhập ngôi trường danh giá.

Ngành kế toán tại NEU xét tuyển qua tổ hợp A00, A01, D01, D07, không phân biệt mức điểm giữa các tổ hợp. Năm 2024, điểm chuẩn ngành kế toán là 27,29, trong khi chỉ tiêu cụ thể cho 2025 sẽ sớm được cập nhật.

Học phí năm 2024 dao động từ 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm, dự kiến 2025-2026 tăng lên 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm, với lộ trình tăng học phí được điều chỉnh theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ, đảm bảo tính minh bạch và hợp lý. Đây là mức học phí hợp lý so với chất lượng đào tạo, đặc biệt khi trường cung cấp nhiều chương trình học tiên tiến và cơ hội nghề nghiệp quốc tế. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo ngành Kế toán tại trường ngày càng được khẳng định qua thành công của sinh viên trên thị trường lao động.

Địa chỉ: Số 207 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: https://www.neu.edu.vn

6. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội là địa chỉ đào tạo ngành kế toán rất chất lượng

Đại học Bách Khoa Hà Nội thành lập năm 1956. Đây là ngôi trường kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, với sứ mệnh ban đầu là đào tạo kỹ sư công nghiệp cho đất nước. Hiện nay, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phát triển mạnh thêm nhiều ngành khác, trong đó có ngành kế toán, với chương trình đào tạo chất lượng, đáp ứng xu hướng của thị trường lao động.

Năm 2025, trường dự kiến tuyển 9.680 sinh viên qua 3 phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng (khoảng 20%), điểm thi Đánh giá tư duy - TSA (40%) và điểm thi THPT 2025 (40%). So với năm trước, chỉ tiêu xét điểm THPT giảm 10%, trong khi TSA (xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy) được tăng cường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng bổ sung tổ hợp mới K01 (Toán, Văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin), mở rộng cơ hội xét tuyển cho thí sinh.

Ngành kế toán sẽ lấy 80 chỉ tiêu, xét tuyển qua tổ hợp A00, A01, D01. Ở mùa tuyển sinh trước, điểm chuẩn ngành kế toán là 25,8 - mức khá dễ thở so với nhiều ngành khác của trường.

Học phí năm 2024 - 2025 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dao động từ 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm. Với mức học phí này, trường cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, được hỗ trợ bởi cơ sở vật chất hiện đại, giúp sinh viên có thể tiếp cận kiến thức và kỹ năng thực tế trong ngành kế toán.

Địa chỉ: Số 01 đường Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: https://hust.edu.vn

7. Trường Đại học Tài chính Marketing

Thí sinh có nhiều cơ hội xét tuyển vào ngành kế toán của Đại học Tài chính Marketing

Thành lập vào ngày 1/9/1976, trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu miền Nam về kinh tế - tài chính. UFM sở hữu đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, trường thu hút thí sinh bởi chương trình đào tạo đa dạng, tích hợp quốc tế và tiếng Anh toàn phần, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn và toàn cầu hóa.

Năm 2025, trường dự kiến duy trì chỉ tiêu ổn định khoảng 4.400 sinh viên, tương tự giai đoạn 2021 - 2024, với 6 phương thức tuyển sinh linh hoạt gồm tuyển thẳng theo quy định Bộ GD&ĐT, xét điểm học bạ, học sinh có kết quả học tập THPT tốt, điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM, kết quả kỳ thi V-SAT do trường tổ chức, cùng với điểm thi THPT 2025.

Ngành kế toán của trường xét tuyển qua tổ hợp A00, A01, D01, D96, với điểm đầu vào năm 2024 là 25 cho chương trình chuẩn và 22,5 cho chương trình tích hợp. Học phí năm 2024 - 2025 dao động từ 28.000.000 - 64.000.000 VNĐ/năm, tùy theo chương trình học. Sinh viên có thể lựa chọn chương trình học phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu học tập của bản thân.

Địa chỉ: Số 306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, P. 01, Q. Tân Bình, TP. HCM

Website: https://dms.ufm.edu.vn

8. Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM cũng là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên theo đuổi ngành kế toán

Được thành lập vào năm 1957 từ nền tảng Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở 2, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM đã khẳng định vị thế qua gần 7 thập kỷ phát triển, đặc biệt từ năm 2004 khi bắt đầu đào tạo sau đại học. Điểm mạnh của trường nằm ở sự kết hợp giữa giáo trình chuẩn và các chương trình quốc tế như tiếng Anh bán phần hay song bằng, mang lại lợi thế cạnh tranh cho sinh viên ngành kế toán.

Trong năm 2025, trường triển khai 5 phương thức tuyển sinh linh hoạt gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tổng hợp do trường thiết kế, điểm thi V-SAT, kết quả thi THPT 2025 và xét học bạ kết hợp phỏng vấn. Dù tổng chỉ tiêu chưa được công bố, trường dự kiến bổ sung 4 ngành mới, nâng tổng số ngành lên 16, hứa hẹn nhiều cơ hội cho thí sinh.

Điểm chuẩn ngành kế toán trong năm 2024 dao động từ 23,65 đối với chương trình kế toán tiếng Anh bán phần đến 25,29 cho chương trình chính quy, cho thấy mức độ cạnh tranh khá cao. Học phí tham khảo từ ngành Tài chính - Ngân hàng là 10.577.000 VNĐ/học kỳ, tương đương khoảng 21.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học cho chương trình chuẩn.

Sinh viên theo học ngành kế toán tại đây sẽ được hưởng một môi trường học tập chuyên nghiệp, với cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo đa dạng và môi trường nghiên cứu hiện đại. Do đó, nhiều năm liền, Đại học Ngân hàng TP. HCM đã thu hút số lượng lớn tân sinh viên đăng ký học ngành Kế toán nhờ vào uy tín và chất lượng giảng dạy của mình.

Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Đạm, Q. 1, TP. HCM Số 39 Hàm Nghi, Q. 1, TP. HCM Số 56 Hoàng Diệu II, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://hub.edu.vn

9. Trường Đại học Ngoại Thương

Điểm chuẩn ngành kế toán tại Trường Đại học Ngoại Thương luôn ở mức cao

Trường Đại học Ngoại thương được thành lập từ năm 1964 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tách từ Khoa Quan hệ Quốc tế của Đại học Kinh tế – Tài chính và đến năm 1965 chính thức hoạt động độc lập dưới sự quản lý của Bộ Công Thương. Với bề dày lịch sử và uy tín, trường đặc biệt mạnh về đào tạo ngành kế toán – kiểm toán, kết hợp kiến thức chuyên môn với kỹ năng thực hành mang tầm quốc tế.

Năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh 4.150 chỉ tiêu, tăng 20 chỉ tiêu so với năm 2024, phân bổ tại ba cơ sở ở Hà Nội, TP. HCM và Quảng Ninh. Nhà trường duy trì 4 phương thức xét tuyển ổn định gồm xét học bạ, điểm thi THPT 2025, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và TP. HCM, cùng xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo tuân thủ Quy chế Tuyển sinh của Bộ.

Việc làm kế toán – kiểm toán sẽ xét tuyển qua các tổ hợp A00, A01, D01 đến D07 (bao gồm D02, D03, D04, D06). Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2024 của ngành học này, dao động từ 27,3 - 27,8 tùy theo tổ hợp và chương trình đào tạo. Chỉ tiêu cụ thể cho năm 2025 sẽ được công bố sau.

Học phí năm 2024 - 2025 dự kiến từ 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm cho chương trình chuẩn, 45.000.000 - 48.000.000 VNĐ/năm đối với hệ chất lượng cao và 68.000.000 - 70.000.000 VNĐ/năm với chương trình tiên tiến. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên chất lượng, FTU là lựa chọn hàng đầu cho thí sinh đang tìm kiếm trường đào tạo ngành kế toán uy tín.

Địa chỉ: Số 91 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://ftu.edu.vn

10. Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

UEB không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg vào ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) có tiền thân từ Khoa Kinh tế Chính trị (1974), thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Với tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu ứng dụng hàng đầu, trường không chỉ chú trọng đào tạo mà còn xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng khoa học, mang lại lợi thế lớn cho sinh viên ngành kế toán.

Năm 2024, trường tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu chính quy, tăng 600 so với năm trước, cùng 400 chỉ tiêu liên kết quốc tế, áp dụng 7 phương thức xét tuyển đa dạng. Các phương thức bao gồm điểm thi THPT 2024, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, chứng chỉ quốc tế, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển thẳng theo quy chế riêng của ĐHQGHN, xét dự bị đại học, lưu học sinh; cùng chương trình đặc thù cho tài năng thể thao, tạo nhiều cơ hội tiếp cận cho thí sinh.

Đối với ngành Kế toán, điểm chuẩn năm 2024 là 33,1 (thang điểm 40) cho các tổ hợp A01, D01, D09 và D10.

Học phí năm học 2024 - 2025 là 4.400.000 VNĐ/tháng, tương đương 44.000.000 VNĐ/năm. Bên cạnh đó, trường còn có nhiều chính sách học bổng hấp dẫn, với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, nhằm khuyến khích sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên chất lượng, UEB là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên theo đuổi ngành kế toán tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 144 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: https://ueb.edu.vn

Khi quyết định theo đuổi ngành kế toán, bạn cần cân nhắc lựa chọn trường học phù hợp và không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn. Với những gợi ý trên, bạn đã phần nào giải đáp được câu hỏi ngành kế toán học trường nào tốt. Ngoài ra, để tìm kiếm cơ hội việc làm ngành kế toán, hãy truy cập Job3s.ai để khám phá những công việc phù hợp với kỹ năng và nguyện vọng của bạn.