Kế toán tổng hợp là gì? Mức lương và mô tả công việc

1. Kế toán tổng hợp là gì? Vai trò của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm bởi các công việc liên quan tới ghi chép, tổng hợp và thống kế các số liệu thông tin tài sản, tài chính và các khoản chi phí doanh nghiệp.

Cụ thể, kế toán tổng hợp các loại chứng từ và sổ sách trong việc thu, chi tài chính của công ty. Bên cạnh đó, quản lý bộ phận kế toán tổng hợp thực hiện việc hướng dẫn và quản lý các nhân viên kế toán khác hoàn thành đầu mục công việc tốt các tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp phải thực hiện nhiều đầu mục công việc khác nhau, tương ứng có những vai trò khác nhau. Dưới đây là vai trò của kế toán tổng hợp:

Theo dõi tình hình kinh doanh: Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là người nắm giữ các số liệu, báo cáo tài chính, chi phí nên hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này, góp phần sẽ giúp giám đốc doanh nghiệp có những phương án điều chỉnh nếu có vấn đề hao hụt chi phí hoặc doanh thu trong kinh doanh, đem lại hiệu quả hơn cho việc sản xuất.

Báo cáo về tài chính: Kế toán tổng hợp thường xuyên là người cập nhật, phân tích và báo cáo tài chính nhằm đưa ra những quyết định về chiến lược thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. Việc quản lý tài chính tốt sẽ thể hiện sự đáng tin cậy hơn cho cấp trên, các bộ phận liên quan đối tác và khách hàng.

Giải quyết vấn đề khẩn cấp tới tài chính: Vấn đề tài chính luôn có sự rủi ro, đặc biệt là đối với kế toán tổng hợp luôn phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp một cách kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo sự ổn định và đáng tin cậy cho doanh nghiệp.

Giải quyết mâu thuẫn tài chính: Mâu thuẫn tài chính thường xuyên xảy ra khi làm việc. Kế toán tổng hợp sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp này một cách minh bạch và công bằng để tạo lòng tin từ phía khách hàng và đối tác.

Hỗ trợ và giải đáp tài chính tới các bộ phận: Trong doanh nghiệp, các bộ phận phòng ban khác luôn có sự thắc mắc về các khoản như công nợ, khoản tiền môi giới,bán dịch vụ….,đều thông qua bộ phận kế toán tổng hợp để nhận được sự phản hồi. Với những kiến thức và nghiệm làm việc về tài chính, kế toán tổng hợp sẽ giải đáp thắc mắc rõ hơn.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán tổng hợp

Vai trò của kế toán tổng hợp rất quan trọng nhưng bạn cũng cần nắm rõ được trách nhiệm và quyền hạn nhất định đối với công việc trong doanh nghiệp:

2.1. Trách nhiệm

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo kế toán trưởng: Trách nhiệm của người kế toán tổng hợp cần đảm nhiệm với kế toán trưởng để xây dựng chiến lược tài chính để phát triển và đảm bảo ngân sách tài chính của công ty. Quy trình tham gia cần thực hiện việc lập kế hoạch tài chính và đưa ra đề xuất cải thiện quy trình kế toán của doanh nghiệp.

Đổi mới quy trình làm việc: Thường xuyên nghiên cứu để đưa ra quy trình làm việc kế toán để đảm bảo hiệu quả và ít sai số trong báo cáo tài chính doanh nghiệp. So sánh những ưu điểm và nhược điểm đối với quy trình hiện tại để cải thiện và áp dụng công nghệ để tối ưu hóa hiệu suất.

Phân bổ công việc và nhân sự hợp lý: Bộ phận kế toán tổng hợp cần lập kế hoạch công việc cá nhân và nhóm của mình. Bên cạnh đó, hỗ trợ các nhân viên kế toán cấp dưới cung cấp đủ kiến thức và công cụ để hoàn thành công việc hiệu quả.

Thường xuyên trau dồi kiến thức: Kế toán tổng hợp cần nắm rõ quy định pháp luật mới, điều khoản thay đổi về thuế…để đảm bảo tính hợp pháp, chính xác trong quá trình làm việc. Hiểu rõ về thông tin mới và các quy định liên quan đến kế toán và tài chính để thực hiện tốt công việc.

Đẩy nhanh quá trình hạch toán: Việc làm kế toán này đảm bảo quy trình hạch toán diễn ra kịp thời, chính xác và tuân thủ đúng pháp luật..

2.2. Quyền hạn

Thông tin về kế toán: Kế toán tổng hợp đều có quyền hạn đối với bộ phận cấp dưới và các bộ phận liên quan cung cấp các kết quả báo cáo kế toán đầy đủ và kịp thời. Thông tin kế toán được cung cấp cần rõ ràng, chính xác nhằm hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định đúng đắn.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán: Kế toán tổng hợp có quyền nhắc nhở các nhân viên cấp dưới về quy định nghiệp vụ để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quy trình kế toán, mỗi khi xảy ra sai sót.

Có thể đề xuất kế hoạch: Kế toán tổng hợp có quyền đề xuất các kế hoạch nhằm cải thiện và phát triển quy trình làm việc bao gồm việc tối ưu hóa quy trình kế toán, hệ thống báo cáo, chất lượng kiểm soát nội bộ….

Đề xuất khen thưởng và tăng lương: Kế toán tổng hợp có quyền đề xuất tăng lương cho nhân viên xuất sắc trong bộ phận kế toán dựa trên những đóng góp và hiệu suất công việc. Điều này góp phần tạo động lực cho bộ phận kế toán hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

3. Mức lương trung bình của nhân viên kế toán tổng hợp

Theo Job3s tìm hiểu mức lương của kế toán tổng hợp cũng tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí công việc, khu vực tuyển dụng, quy mô doanh nghiệp và năng lực chuyên môn của mỗi ứng viên. Dưới đây, là một số mức lương dao động cho việc làm kế toán tổng hợp hiện nay:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm Kế toán tổng hợp Mức lương dao động ( VNĐ/tháng) Kế toán tổng hợp mới ra trường 8.000.000 - 10.000.0000 Kế toán tổng hợp ( 1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 13.000.000 Kế toán tổng hợp ( 3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Kế toán tổng hợp ( trên 5 năm kinh nghiệm) 16.000.000 - 25.000.000

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kế toán tổng hợp Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực sinh kế toán tổng hợp 3.000.000 - 4.000.000 Nhân viên kế toán tổng 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kế toán tổng hợp 12.000.000 - 15.000.000

4. Mô tả công việc của việc làm kế toán tổng hợp

Công việc của bộ phận kế toán tổng hợp được diễn ra theo quy trình làm việc và cần thực hiện việc báo cáo theo định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho bộ phận cấp trên.

4.1. Công việc hàng ngày

Kế toán tổng hợp thực hiện các công việc hàng ngày một cách hiệu quả và chính xác như sau:

Thu thập thông tin dữ liệu: Thu thập và lưu trữ dữ liệu các chứng từ kế toán xuất phiếu hàng ngày. Ngoài ra, kế toán tổng hợp cập nhật dữ liệu liên quan tới quỹ, tài khoản,....

Lập báo cáo các phiếu: Kế toán tổng hợp thường xuyên phải lập các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng,...để tránh tình nhầm lẫn và thiếu sót.

Kiểm tra khoản hợp lệ: Các khoản chứng từ, hóa đơn trước khi thống kê vào sổ sách kế toán.

4.2. Công việc hàng tháng

Hàng tháng, kế toán tổng hợp vẫn triển khai công việc cơ bản và bổ sung một số công việc quan trọng khác:

Quản lý về công nợ: Theo dõi các khoản công nợ đối với nhà cung cấp, các đại lý, chi nhánh hoặc khách hàng,..

Kê khai thủ tục thuế: Lập tờ khai thuế thu nhập gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại yêu cầu khác của cơ quan thuế.

Kê khai chứng từ, hóa đơn: Kế toán tổng hợp thực hiện kê khai và lập báo cáo hóa đơn, chứng từ mà công ty đã chi (bao gồm của cá nhân và tập thể).

Tính lương và các khoản chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.

Tính giá trị hàng hóa, sản phẩm công ty: Kế toán tổng hợp còn tính toán số lượng, giá trị các sản phẩm hàng tồn kho, khấu hao tài sản….

4.3. Công việc hàng quý

Công việc của kế toán tổng hợp theo hàng quý cần thực hiện như sau:

Kiểm tra các loại chứng từ: Cụ thể kiểm tra và theo dõi các hóa đơn, chứng từ tờ khai thuế và báo cáo tài chính theo quý.

Lập báo cáo tổng thể: Lập các báo cáo tài chính và quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

4.4. Công việc hàng năm

Kế toán tổng hợp hàng năm, thực hiện công việc chia theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn đầu năm: Nộp các loại thuế vào đầu năm và cuối năm theo đúng quy định. Vào đầu năm, kế toán tổng hợp nộp thuế môn bài vào ngày 31/1. Tiếp theo, kế toán tổng hợp cần nộp kê khai thuế cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng….

Giai đoạn cuối năm: Báo cáo tài chính cuối năm: Tổng hợp báo cáo tài chính qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh….. Kiểm kê và đối soát: Tiến hành việc đối soát các chứng từ, các hóa đơn và hạch toán chi phí để đảm bảo chính xác và tránh sai sót. Bên cạnh đó, sổ sách, các loại công nợ cũng cần đối chiếu lại vào dịp cuối năm.



5. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn: Để trở thành một kế toán tổng hợp, bạn cũng cần trau dồi kiến thức chuyên môn về kế toán và tài chính. Dưới đây là những yêu cầu cụ thể:

Các loại bằng cấp : Yêu cầu bằng cấp về kế toán, tài chính, kiểm toán luôn yêu cầu cao. Một số doanh nghiệp cần ứng viên có tối thiểu bằng cử nhân chuyên ngành phổ biến như: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính và Ngân hàng….Ứng viên nào có bằng Thạc sĩ kế toán hoặc kiểm toán sẽ có lợi thế tốt hơn..

Người đã có kinh nghiệm: Kế toán là một ngành đặc thù, ngoài việc bạn có những tố chất thì việc trau dồi kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế là rất cần thiết. Đặc biệt, các doanh nghiệp tuyển kế toán tổng hợp cần có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán để giúp thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Chứng chỉ tin học, phần mềm kế toán: Ngoài những kiến thức về quy định luật, tài chính kế toán thì nhà tuyển dụng yêu cầu bạn sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có chứng chỉ sử dụng phần mềm kế toán hiệu quả.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt: Tuy không bắt buộc nhưng đó là một lợi thế cho ứng viên. Đặc biệt, việc biết ngoại ngữ bạn có thể làm việc tại công ty nước ngoài và làm dự án quốc tế để tăng gấp đôi mức thu nhập(đặc biệt là tiếng Anh).

Hiểu rõ về quy định pháp luật: Nói ngành kế toán tổng hợp đặc thù bởi nó liên quan đến thuế, tài chính….chính vì thế, bạn cần nắm vững các thông tin về pháp luật để tránh gặp sự sai sót.

Kỹ năng cần thiết:

Khả năng phân tích dữ liệu: Khả năng đánh giá dữ liệu tài chính và dự báo kết quả tài chính trong tương lai.

Khả năng sắp xếp công việc: Kế toán tổng hợp thường xuyên tổ chức sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo tuân thủ các thủ tục nhằm xử lý tài chính của doanh nghiệp kịp thời và hiệu quả.

Khả năng giao tiếp hiệu quả: Đây là một kỹ năng rất quan trọng trong việc truyền đạt những quan điểm, mong muốn và yêu cầu trong công việc giữa các mối quan hệ với nhau như trong việc giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan như kế toán viên, quản lý, khách hàng và chủ doanh nghiệp.

Có khả năng tư duy phản biện: Khả năng phân tích những tình huống và đưa ra quyết định dựa trên các thông tin đã xác định rõ nhất là những quyết định tài chính của công ty.

Khả năng chịu được áp lực công việc: Công việc kế toán khá nhiều nên khá áp lực, đặc biệt trong giai đoạn như: báo cáo tài chính, quyết toán thuế…..Do đó, kế toán tổng hợp nói riêng và kế toán nói chung cần phải rèn luyện khả năng tập trung cao độ, chịu được những áp lực để hoàn thành công việc tốt nhất.

6. Phân biệt kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ

Kế toán tổng hợp và kế toán nội bộ đều là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp liên quan tới việc ghi chép số liệu, tổng hợp kết quả và báo cáo. Tuy nhiên, hai vị trí này rất dễ bị nhầm lẫn với nhau, dưới đây là bảng phân biệt cho hai vị trí:

Tiêu chí Kế toán tổng hợp Kế toán nội bộ Về thực hiện công việc Ghi chép, phân tích và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh qua các tài khoản kế toán, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Ghi chép và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ nội bộ doanh nghiệp,thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Cơ quan làm việc Làm việc bên ngoài với cơ quan: thuế, bảo hiểm,...Còn đối với doanh nghiệp sẽ làm việc với ban lãnh đạo, các phòng ban liên quan. Hoạt động trong nội bộ của doanh nghiệp. Sổ sách kế toán Sổ sách theo những điều khoản quy định của cơ quan thuế. Sổ sách theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp.

7. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán tổng hợp

Bất cứ một ngành nghề nào cũng đều mở ra những cơ hội việc làm và mức lương phù hợp với năng lực của bản thân. Vị trí công việc kế toán tổng hợp cũng vậy, nhưng ngành kế toán khá đặc thù liên quan tới số liệu, tài chính nên phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn.

Cơ hội: Thường xuyên trau dồi kỹ năng chuyên môn để hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn. Ngành kế toán luôn có cơ hội việc làm cao hơn ngành khác, ổn định hơn. Môi trường làm việc ở các doanh nghiệp trẻ trung và năng động. Luôn có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc. Bên cạnh đó, mức lương việc làm khá hấp dẫn. Rèn luyện khả năng có thể chịu áp lực cao, tính cẩn trọng và tỉ mỉ trong công việc.

Thách thức: Khối lượng công việc cần làm rất lớn nên nhiều khi gặp phải áp lực trong công việc. Luôn phải cẩn thận và chỉnh chu trong việc kiểm soát dữ liệu, bởi vì chỉ cần sai sót nhỏ cũng dẫn đến sự nhầm lẫn lớn hoặc khiến dữ liệu bị mất. Luôn cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên và liên tục để làm việc hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cập nhật những quy định pháp luật cũng như các chính sách mới của doanh nghiệp để có thể thích ứng kịp thời.



Kết Luận

Kế toán tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính một cách khách quan, chính xác và trung thực. Với mức lương hấp dẫn lên đến 25.000.000 VNĐ/tháng, kế toán tổng hợp là một trong những công việc có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn nhất hiện nay.